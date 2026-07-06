HR. Leadership. Zukunft. Live: rleben Sie 6 Speaker:innen je 10 Minuten mit spannenden Vorträgen am Do 9. Juli in Leipzig

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Hier gibt’s Tickets: https://09-07.GSA-Regionalgruppe.de
- Termin: Donnerstag, 9. Juli 2026 – Einlass ab 18:30 Uhr – Beginn: 19:00 Uhr
- Ort: Hyperion Hotel, Sachsenseite 7, 04103 Leipzig (Direkt am HBF)
- Preis: 12,00 € (inkl. Getränke!)
Ein lebendiges Abendformat von 18:30 bis 21:00 Uhr, kompakt, dicht und überraschend. Sechs GSA-Mitglieder aus der jeweiligen Region betreten die Bühne – jede*r mit einem knackigen 10-Minuten-Impulsvortrag. Klar, pointiert, inspirierend. Ob Leadership, Vertrieb, Persönlichkeitsentwicklung, Mindset oder Zukunftskompetenzen: Jedes Event bietet ein kuratiertes Themenfeuerwerk, das dich zum Denken, Schmunzeln oder mutigen Handeln anstiftet.
Die Atmosphäre?
Professionell – und gleichzeitig herrlich unkompliziert. In den 60–80 qm großen Räumen erwartet dich eine Mischung aus Theaterbestuhlung und entspannten Stehtischen. Das Publikum: 30–40 Gleichgesinnte, Coaches, Unternehmer:innen, Trainer:innen, Speaker – Menschen, die etwas bewegen wollen. Das Beste: Für nur 12 Euro bist du dabei – inklusive Getränkepauschale!
Begegnungsraum und Netzwerkbooster
Doch die Inspirationstour ist weit mehr als eine Bühne. Sie ist ein Begegnungsraum. Ein Netzwerkbooster. Ein Brückenbauer zwischen GSA, Regionalgruppen und den Menschen vor Ort. Ihr Ziel: regionale Netzwerke stärken, die Sichtbarkeit der GSA erhöhen, neue Mitglieder und Partner gewinnen – und dabei echten Mehrwert schaffen. Ob München im April, Hamburg im August oder Berlin im Oktober – jeder Abend wird gemeinsam mit den Regionalgruppen gestaltet und lebt von der Hands-on-Mentalität aller Beteiligten.
Hier gibt es die Tickets: https://09-07.GSA-Regionalgruppe.de
Infos zur GSA - German Speakers Association
Die GSA (German Speakers Association) ist der weltweit größte Berufsverband für professionelle Redner. Die GSA-Regionalgruppen für die Regionen München, Hamburg, Rhein-Main, Köln/Bonn, Südwest und Berlin verstehen sich als Plattform zum persönlichen Kennenlernen und für den Austausch von GSA-Mitgliedern und GSA-Freunden/Interessenten innerhalb einer Region. Sie fördern den Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer für die "sprechende Zunft" (Trainer, Redner, Vortragende, Speaker, Weiterbildungsprofis) und bieten die Möglichkeit, neue Ideen auszuprobieren. Weitere Ziele sind die gegenseitige Qualifizierung und persönliche Weiterentwicklung von Ideen und Kooperationen, die Präsenz in der Region und Sichtbarkeit für GSA-Interessierte und die Kooperation mit anderen regionalen Verbänden.
Stephan Ehlers ist Leiter der GSA-Regionalgruppe, Koordinator aller GSA-Regionalgruppen in Deutschland sowie Organisator der GSA-Inspirationstour 2026 (6 Redner:innen je 10 Minuten in 8 Städten). Außerdem organisiert er seit 2016 "Die Lange Nacht der kurzen Reden", immer am 11.11. mit jeweils 11 Redner:innen, die jeweils in 11 Minuten ihre Themen vorstellen.