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HR. Leadership. Zukunft. Live: rleben Sie 6 Speaker:innen je 10 Minuten mit spannenden Vorträgen am Do 9. Juli in Leipzig

Die GSA-Inspirationstour 2026: Wo Ideen Funken schlagen – live, lokal, leidenschaftlich

(lifePR) (Leipzig, )
Frische Impulse, starke Stimmen und gelebtes Miteinander: Die GSA-Inspirationstour 2026 bringt die Energie der German Speakers Association direkt in die Regionen. Acht Abende, acht Städte, 48 Speaker – und unzählige inspirierende Begegnungen. Von München bis Hannover macht die Tour Halt in ausgewählten H-Hotels. Hier die Übersicht der Themen und Redner/innen am 9. Juli in Leipzig:

Die Wunde des Schweigens
Ilona Schönwald

Wenn Empathie auf Blaulicht trifft - Echtes Hinsehen ist oft die beste Erste Hilfe
Ute Herzog

Einfach mal weg – Warum eine Auszeit kein Luxus ist
Ina Bär

Jetzt die Sonne anzapfen...
Jörg Sutter

Tempo ist kein Führungsstil. Und Optimierung nicht die Antwort.
Felicitas Richter

Was du sagst, sagt mehr als du denkst
Alexandra Kampmeier

Hier gibt’s Tickets: https://09-07.GSA-Regionalgruppe.de


  • Termin: Donnerstag, 9. Juli 2026 – Einlass ab 18:30 Uhr – Beginn: 19:00 Uhr
  • Ort: Hyperion Hotel, Sachsenseite 7, 04103 Leipzig (Direkt am HBF)
  • Preis: 12,00 € (inkl. Getränke!)
Was Dich erwartet

Ein lebendiges Abendformat von 18:30 bis 21:00 Uhr, kompakt, dicht und überraschend. Sechs GSA-Mitglieder aus der jeweiligen Region betreten die Bühne – jede*r mit einem knackigen 10-Minuten-Impulsvortrag. Klar, pointiert, inspirierend. Ob Leadership, Vertrieb, Persönlichkeitsentwicklung, Mindset oder Zukunftskompetenzen: Jedes Event bietet ein kuratiertes Themenfeuerwerk, das dich zum Denken, Schmunzeln oder mutigen Handeln anstiftet.

Die Atmosphäre?

Professionell – und gleichzeitig herrlich unkompliziert. In den 60–80 qm großen Räumen erwartet dich eine Mischung aus Theaterbestuhlung und entspannten Stehtischen. Das Publikum: 30–40 Gleichgesinnte, Coaches, Unternehmer:innen, Trainer:innen, Speaker – Menschen, die etwas bewegen wollen. Das Beste: Für nur 12 Euro bist du dabei – inklusive Getränkepauschale!

Begegnungsraum und Netzwerkbooster

Doch die Inspirationstour ist weit mehr als eine Bühne. Sie ist ein Begegnungsraum. Ein Netzwerkbooster. Ein Brückenbauer zwischen GSA, Regionalgruppen und den Menschen vor Ort. Ihr Ziel: regionale Netzwerke stärken, die Sichtbarkeit der GSA erhöhen, neue Mitglieder und Partner gewinnen – und dabei echten Mehrwert schaffen. Ob München im April, Hamburg im August oder Berlin im Oktober – jeder Abend wird gemeinsam mit den Regionalgruppen gestaltet und lebt von der Hands-on-Mentalität aller Beteiligten.
Hier gibt es die Tickets: https://09-07.GSA-Regionalgruppe.de

Infos zur GSA - German Speakers Association

Die GSA (German Speakers Association) ist der weltweit größte Berufsverband für professionelle Redner. Die GSA-Regionalgruppen für die Regionen München, Hamburg, Rhein-Main, Köln/Bonn, Südwest und Berlin verstehen sich als Plattform zum persönlichen Kennenlernen und für den Austausch von GSA-Mitgliedern und GSA-Freunden/Interessenten innerhalb einer Region. Sie fördern den Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer für die "sprechende Zunft" (Trainer, Redner, Vortragende, Speaker, Weiterbildungsprofis) und bieten die Möglichkeit, neue Ideen auszuprobieren. Weitere Ziele sind die gegenseitige Qualifizierung und persönliche Weiterentwicklung von Ideen und Kooperationen, die Präsenz in der Region und Sichtbarkeit für GSA-Interessierte und die Kooperation mit anderen regionalen Verbänden.

Stephan Ehlers ist Leiter der GSA-Regionalgruppe, Koordinator aller GSA-Regionalgruppen in Deutschland sowie Organisator der GSA-Inspirationstour 2026 (6 Redner:innen je 10 Minuten in 8 Städten). Außerdem organisiert er seit 2016 "Die Lange Nacht der kurzen Reden", immer am 11.11. mit jeweils 11 Redner:innen, die jeweils in 11 Minuten ihre Themen vorstellen.
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