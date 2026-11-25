Eine Reihe kreativer und gleichzeitig funktionaler Weihnachtsgeschenkideen, die sowohl das Körpergefühl als auch die geistige Fitness auf ein neues Level heben, gibt es bei https://Geschenkideen.Jonglierschule.de.
Hier eine Auswahl:
- 3 Bälle & Buch inkl. Jonglier-Anleitung – Preis 29,90 €
Der leichteste Weg, Kopf und Körper in Bewegung zu bringen – und ein Funken Magie für die grauen Zellen.
- Rücken-Jonglier-Set – ab 89,00 €
Weil ein starker Rücken und ein wacher Geist das schönste Geschenk für sich selbst – und andere – sind.
- BIMOKO –Bimotorisches Koordinieren für Jung + Alt - Preis 9,90 €
Das Mini-Workout für beide Gehirnhälften – schnell erklärt, leicht gespielt und überraschend wirksam.
- Holz-Fangball – Geschicklichkeitsspiel für nur 9,90 €
Der charmante Klassiker, der Konzentration fordert, die Motorik schult und sofort gute Laune macht.
- Clac-Clac-Kugeln – 2 Bälle an einer Schnur – Preis 9,90 €
Rhythmus, Reaktion und eine Prise Nostalgie – ein Koordinationsspiel, das sofort in den Bann zieht.
Alle Spiele stärken die Konzentration, fördern die Beweglichkeit, steigern die Koordination und helfen dabei, den Alltag mit Freude und neuer Energie zu bereichern. Ob als Geschenk für einen sportlichen Freund, einen Fitness-Fan oder jemand, der einfach ein neues Hobby sucht – mit den Produkten bei https://Geschenkideen.Jonglierschule.de treffen Sie immer ins Schwarze.
Stephan Ehlers ist Experte für Gehirn-Wissen & Jonglieren und bietet ein großes Angebot rund um Ausbildungen und Produkten für Gesundheitsberufe, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Heilpraktiker etc. an.
Im einzelnen sind dies: Jonglierbälle, Verschiedene Lernmedien gedruckt und online (Anleitungen, Bücher, eBooks, Videos) sowie originelle Spiele für die Verbesserung der Koordination und Kognition. Außerdem bieten er und sein Trainerteam Vorträge, Workshops, Jonglier-Events sowie Gehirn-Wissen-Events für Firmen, Gesundheitsakademien und Schulen an.
Für das Betriebliche GesundheitsManagement (BGM) werden versch. Kombinationen von Präsenz- und Online-Workshops angeboten. Hierzu wurde BGM neu definiert: Balljonglage - Gehirntraining - Motivation. Genau wird angeboten. Weitere Details siehe https://gehirn-wissen.de/bgm
JONGLIEREN
Wir sind mit REHORULI® und JOKOKO® Marktführer im Bereich Jonglier-Lernsysteme und bieten mit der ONLINE-AKDEMIE-JONGLIEREN.de Deutschlands größtes Lernportal für Jonglier-Anfänger und Fortgeschrittene. Vier notariell beglaubigte Weltrekorde für das Jonglieren-Lernen in 7, 10, 20 und 30 Minuten runden unsere Expertise für das Jonglieren-Lernen ab. Übrigens eine tolle Idee für Firmen-Events.
GEHIRN-WISSEN
Wir sind Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement, Mitglied der Akademie für Potenzialentfaltung (Gerald Hüther) sowie Herausgeber der Buchreihe GEHIRN-WISSEN KOMPAKT und des NeuroNews-Dienstes Gehirn-Tipps.de. Stephan Ehlers ist zudem Leiter der Regionalgruppe Südbayern des Bundesverbandes für Betriebliches Gesundheitsmanagement (BBGM).