Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1061241

FQL - Fröhlich Qualität Liefern Lannerstr. 5 80638 München, Deutschland http://www.FQL.de
Ansprechpartner:in Herr Stephan Ehlers +49 89 17117036
Logo der Firma FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Gehirn-Training trifft Bälle: Jonglieren lernen – und dabei viel für die Neuro-Fitness tun

Halbtages-Workshop am Samstag, 30. Mai 2026 in München

(lifePR) (München, )
Die körperliche Leistungsfähigkeit deutscher Schüler sinkt seit Jahren – die WHO spricht sogar vom „Bewegungsmangel als Epidemie des 21. Jahrhunderts“. Zeit für ein Gegenmittel, das Spaß macht, sofort wirkt und auch das Gehirn ordentlich auf Trab bringt: Jonglieren.

Am Samstag, 30. Mai 2026 können Lehrkräfte, Schulleiter, Übungsleiter aus Sportvereinen sowie Gesundheits- und Lerncoaches in München erleben, warum Jonglieren eines der wirksamsten Tools für Koordination und Kognition ist – und wie man es auch anderen spielend beibringt.

Wann? Samstag; 30. Mai 2026 – 09:00-13:00 Uhr
Wo?      Gehirn-Wissen-Akademie, Lannerstr. 5, 80638 München-Nymphenburg
Preis:   99,00 € (statt 149,00 €) inkl. Imbiss, Getränke, Zertifikat und ausführlicher Dokumentation
Um für eine produktive Arbeitsatmosphäre zu sorgen, ist die Teilnehmerzahl auf max. 6 Personen begrenzt,

Weitere Info + Anmeldung: https://workshop-koordination-kognition.jonglierschule.de

Jonglieren – besser als Sudoku und Sit-ups zusammen

Klingt nach Zirkus? Ist Neurowissenschaft pur! Zahlreiche Studien haben bewiesen, dass Jonglieren neue Verbindungen im Gehirn entstehen lässt. Beim Wurf- und Fangspiel mit 1, 2 oder 3 Bällen werden Seh-, Bewegungs- und Denkzentren gleichzeitig aktiviert – und zwar messbar im Gehirn.

Das Ergebnis:
  • bessere Konzentration und Aufmerksamkeit,
  • mehr Motivation und Selbstbewusstsein,
  • gesteigerte Koordination und Motorik,
  • Stressabbau und entspannte Fokussierung,
  • plus: jede Menge Spaß.
Kurz: Jonglieren ist Fitnessstudio fürs Gehirn – und das mit drei bunten Bällen.

Workshop-Inhalte

In diesem Halbtages-Workshop zeigt Stephan Ehlers, Entwickler des Jonglier-Lernsystems REHORULI® und Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement, wie auch absolute Anfänger in kürzester Zeit das Jonglieren mit drei Bällen lernen können. Die Teilnehmer erleben alle 34 Übungen des REHORULI®-Programms sowie ausgewählte Übungen aus JOKOKO® – Jonglieren für bessere Koordination und Kognition.

Zudem geht es um:
  • Gehirn-Wissen leicht verständlich erklärt,
  • praktische Tipps für Schule, Verein und Therapie,
  • Chancen der Zertifizierung zum REHORULI®-Jongliertrainer,
  • interaktive Übungen mit Aha-Effekten und Humor.
Eckdaten

Termin: Samstag; 30. Mai 2026 – 09:00-13:00 Uhr
Ort: FQL-Akademie, Lannerstr. 5, 80638 München-Nymphenburg
Preis: 99,00 € (statt 149,00 €) inkl. Imbiss, Getränke,
Teilnehmer: Maximal 6 Personen

Alle Teilnehmer erhalten ein Zertifikat, umfangreiche Workshop-Unterlagen, mehrere eBooks und Praxisübungen zum Weitergeben.

Warum teilnehmen?

Weil Jonglieren…
  • Schülern Konzentration und Lernmotivation schenkt,
  • Sportlern Koordination und mentale Stärke bringt,
  • Lehrkräften und Trainern ein geniales Werkzeug liefert,
  • einfach Spaß macht – und nebenbei das Gehirn smarter macht.
Weitere Info + Anmeldung: https://workshop-koordination-kognition.jonglierschule.de

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Stephan Ehlers ist Experte für Gehirn-Wissen & Jonglieren und bietet ein großes Angebot rund um Ausbildungen und Produkten für Gesundheitsberufe, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Heilpraktiker:innen und Yoga-Lehrer:innen etc. an.
Im einzelnen sind dies: Jonglierbälle, Verschiedene Lernmedien gedruckt und online (Anleitungen, Bücher, eBooks, Videos) sowie originelle Spiele für die Verbesserung der Koordination und Kognition. Außerdem bieten er und sein Trainerteam Vorträge, Workshops, Jonglier-Events sowie Gehirn-Wissen-Events für Firmen, Gesundheitsakademien und Schulen an.
Für das Betriebliche GesundheitsManagement (BGM) werden versch. Kombinationen von Präsenz- und Online-Workshops angeboten. Hierzu wurde BGM neu definiert: Balljonglage - Gehirntraining - Motivation. Weitere Details siehe https://gehirn-wissen.de/bgm

JONGLIEREN
Wir sind mit REHORULI® und JOKOKO® Marktführer im Bereich Jonglier-Lernsysteme und bieten mit der ONLINE-AKDEMIE-JONGLIEREN.de Deutschlands größtes Lernportal für Jonglier-Anfänger und Fortgeschrittene. „Jonglieren lernen mit Jongloro“ ist Deutschlands meist verkaufte Jonglieranleitung und ist in 14 Sprachen erhältlich. Vier notariell beglaubigte Weltrekorde für das Jonglieren-Lernen in 7, 10, 20 und 30 Minuten runden unsere Expertise für das Jonglieren-Lernen ab. Übrigens eine tolle Idee für Firmen-Events.

GEHIRN-WISSEN
Wir sind Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (AFNB), Mitglied der Akademie für Potenzialentfaltung (Gerald Hüther) und koordinieren die Regionalakademie Bayern. Weiterhin sind wir Herausgeber der erfolgreichen Buchreihe GEHIRN-WISSEN KOMPAKT (Buch 9,90 €, eBook 7,99 €) sowie der Mediathek.Gehirn-Wissen.de.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.