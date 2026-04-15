GSA-Inspirationstour 2026 am Dienstag 23.6. in Stuttgart-Herrenberg: HR. Leadership. Zukunft. Live.

Hier die Übersicht der Redner:innen und Themen am 23.6. in Herrenberg:
CROSSOVER - das Mindset für Morgen
Beate und Olaf Hofmann
Wortmacht - Wie Sprache unser Bewusstsein prägt
Ines Reimers
Was würdest du tun, wenn du mutig wärst?
Federica Paganelli Overlack
Leistungsfähig ohne Ausbrennen - Impulse aus Asien für Resilienz im Business
Antje Schmid
Was ist schon normal? - Warum echte Stärke entsteht, wenn wir aufhören, dazuzugehören
Michael Züfle
Zwischen Spitzenzeiten und Existenzängsten - Starke Strategien für turbulente Zeiten
Bert Overlack
Veranstaltungsort: H-Hotel, Daimlerstr. 1, 71083 Herrenberg > Google-Maps <
Öffentliche Verkehrsmittel:
- S1 bis Haltestelle„Herrenberg“
ca. 30 Min Fahrzeit (10 Haltestellen) ab HBF Stuttgart
Von Bahnhof Herrenberg ca. 20 Min. Fußweg (1,2 km)
- Bus 780
Haltestelle „Herrenberg Affstätter Tal“
220m zum Hotel
- Bus 783
Haltestelle „Daimlerstraße“
50m zum Hotel
Die Plätze sind begrenzt, Tickets gibt es für 12,00 € (inkl. Getränke!) ausschließlich online:
https://23-06.GSA-Regionalgruppe.de
Weitere Informationen zu den Speaker-Themen finden Interessierte im Programmheft.
Hier ein 2,5 Min.-Video mit Feedback der Teilnehmer von der Auftaktveranstaltung am 14. April in München.
Über die GSA-Inspirationstour
Die GSA-Inspirationstour ist ein bundesweites Veranstaltungsformat der German Speakers Association (GSA). In acht Städten bringt sie 2026 insgesamt 48 Speaker auf die Bühne – für Impulse rund um HR, Leadership, Zukunft und persönliches Wachstum.
- Alle Orte & Termine: https://Tour.GSA-Regionalgruppe.de –
- Wer als Redner:in dabei sein will, wählt: https://Tour-Bewerbung.GSA-Regionalgruppe.de