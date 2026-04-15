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GSA-Inspirationstour 2026 am Dienstag 23.6. in Stuttgart-Herrenberg: HR. Leadership. Zukunft. Live.

Sechs Redner:innen je 10 Minuten = 60 Minuten geballte Inspiration und jede Menge Austausch

(lifePR) (München, )
Am Dienstag, 23. Juni 2026, ist die GSA-Inspirationstour 2026 in Herrenberg.  Unter dem Motto „HR. Leadership. Zukunft. Live.“ bringt die German Speakers Association (GSA) frische Ideen, starke Persönlichkeiten und neue Perspektiven auf die Bühne.

Hier die Übersicht der Redner:innen und Themen am 23.6. in Herrenberg:

CROSSOVER - das Mindset für Morgen
Beate und Olaf Hofmann

Wortmacht - Wie Sprache unser Bewusstsein prägt
Ines Reimers

Was würdest du tun, wenn du mutig wärst?
Federica Paganelli Overlack

Leistungsfähig ohne Ausbrennen - Impulse aus Asien für Resilienz im Business
Antje Schmid

Was ist schon normal? - Warum echte Stärke entsteht, wenn wir aufhören, dazuzugehören
Michael Züfle

Zwischen Spitzenzeiten und Existenzängsten - Starke Strategien für turbulente Zeiten
Bert Overlack

Veranstaltungsort: H-Hotel, Daimlerstr. 1, 71083 Herrenberg > Google-Maps <

Öffentliche Verkehrsmittel:
  • S1 bis Haltestelle„Herrenberg“
    ca. 30 Min Fahrzeit (10 Haltestellen) ab HBF Stuttgart
    Von Bahnhof Herrenberg ca. 20 Min. Fußweg (1,2 km)
  • Bus 780
    Haltestelle „Herrenberg Affstätter Tal“
    220m zum Hotel
  • Bus 783
    Haltestelle „Daimlerstraße“
    50m zum Hotel
Tickets nur im Vorverkauf – keine Abendkasse

Die Plätze sind begrenzt, Tickets gibt es für 12,00 € (inkl. Getränke!) ausschließlich online:
https://23-06.GSA-Regionalgruppe.de

Weitere Informationen zu den Speaker-Themen finden Interessierte im Programmheft.

Hier ein 2,5 Min.-Video mit Feedback der Teilnehmer von der Auftaktveranstaltung am 14. April in München.

Über die GSA-Inspirationstour
Die GSA-Inspirationstour ist ein bundesweites Veranstaltungsformat der German Speakers Association (GSA). In acht Städten bringt sie 2026 insgesamt 48 Speaker auf die Bühne – für Impulse rund um HR, Leadership, Zukunft und persönliches Wachstum.

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

FQL steht für F röhlich Q ualität L iefern, F indet Q uerdenken L ukrativ und F orciert Q uerfeldein L ernen. FQL ist seit 1995 in vier Dienstlestungsfeldern aktiv:

Werbekaufmann Stephan Ehlers gründete die Firma FQL 1995 in Berlin. Im Sommer 2003 erfolgte der Umzug nach München. Seitdem führt er gemeinsam mit seiner Frau Gabriele die Geschicke von FQL. Beide verstehen sich als Berater und Begleiter für Motivation, Begeisterung und Erfolg und bieten dies in vier Geschäftsbereichen an:
> Vortrag & Training
> Moderation & Infotainment
> Originelle Eventformate
> Busienss-Jonglage & Jonglier-Events

Gabriele & Stephan Ehlers gründeten 2008 den Verlag FQL-Publishing und 2012 die FQL Akademie. Mit dem Verlag und der Akademie geben Gabriele und Stephan Ehlers Autoren und Referenten eine Plattform für Themen, die entweder zu Findet Querdenken Lukrativ oder zu Forciert Querfeldein-Lernen passen. Beide sind Mitglied der auf "gehirngerechtes Lernen" spezialisierten Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (AFNB) und entwickeln fortlaufend aktuelle, praxisnahe Vorträge und Workshops für Unternehmer und Entscheider.

Die FQL Akademie bietet Infoabende, Vorträge, Workshops und Seminare an, die dem FQL-Credo entsprechen: FQL steht für Findet Querdenken Lukrativ und Forciert Querfeldein-Lernen. Das Themenspektrum ist sehr unterschiedlich und reicht von der Karriere- und Persönlichkeitsentwicklung, über Management- und Kreativitätsseminare bis hin zu speziellen Themen wie Energie-Fragen und Train-the-Trainer-Workshops.

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