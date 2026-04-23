Führung neu denken: Sechs Impulse, die den Unterschied machen, am 19. Mai 2026 in Wiesbaden-Niedernhausen
Die GSA-Inspirationstour liefert kompaktes Expertenwissen zu moderner Führung, mentaler Stärke und wirksamer Zusammenarbeit – plus wertvollen Austausch für Führungskräfte, HR und Weiterbildungsprofis.
Die GSA-Inspirationstour am 19. Mai 2026 in Niedernhausen bringt sechs Expert:innen auf die Bühne, die in jeweils 10 Minuten genau das liefern, was im Business-Alltag oft fehlt: klare Impulse, neue Denkansätze und sofort anschlussfähige Ideen für Führung, Personalentwicklung und Unternehmenskultur.
Denn Hand aufs Herz: Führungskräfte, HR-Verantwortliche und Weiterbildungsprofis stehen heute unter enormem Druck. KI verändert Spielregeln, Unsicherheiten nehmen zu, mentale Belastung steigt – und gleichzeitig sollen Teams leistungsfähig, motiviert und stabil bleiben. Genau hier setzen die Themen an:
Gute Führung ist lernbar – und kein Zufallsprodukt. Wer Führung als Kompetenz versteht, gewinnt Gestaltungsspielraum.
Empathie wird zur Schlüsselressource – gerade in einer technologisierten Welt entscheidet sie über Vertrauen, Bindung und Wirkung.
Erleben statt nur funktionieren – echte Tiefe macht den Unterschied zwischen „Dienst nach Vorschrift“ und echter Identifikation.
Mentale Leistungsfähigkeit wird zur Zukunftskompetenz – wer den Kopf stärkt, stärkt das ganze System.
Der „Nasenfaktor“ erinnert daran, dass Intuition und zwischenmenschliche Wahrnehmung oft schneller und treffsicherer sind als jede Analyse.
Glaubwürdige Führung in unsicheren Zeiten ist kein „Nice-to-have“, sondern entscheidend für Orientierung und Stabilität.
Termin: Di, 19.05.2026 - Einlass ab 18:30 Uhr - Beginn ca. 19:00 Uhr
Veranstaltungsort:
H+ Hotel Wiesbaden Niedernhausen, Zum Grauen Stein 1, 65527 Niedernhausen
Anreise:
Auto:
20 Min. mit dem Auto ab Hauptbahnhof Wiesbaden - Ausreichend kostenfreie Parkplätze
Öffentliche Verkehrsmittel:
30 Min. ab HBF Wiesbaden > Bus 22 bis „Schöne Aussicht“ + 1,9 km Fußweg
Die Teilnahme kostet nur 12,00 €, und in diesem Preis sind die Getränke sogar INKLUSIVE.
Man könnte auch sagen, die Teilnahme ist GRATIS, die Getränkepauschale beträgt 12 Euro.
Weitere Informationen und Anmeldung: https://19-05.GSA-Regionalgruppe.de
Was dieses Format besonders macht: Keine langen Vorträge, kein theoretischer Overload – sondern kompakte, pointierte Impulse, die hängen bleiben. Sechs Perspektiven, die zusammen ein Gesamtbild ergeben: Wie Führung heute wirklich funktioniert. Und fast noch wichtiger: Der Austausch danach. Denn die besten Ideen entstehen oft nicht auf der Bühne, sondern im Gespräch danach – mit Menschen, die ähnliche Herausforderungen haben, andere Blickwinkel mitbringen und offen sind für neue Lösungen.
Genau deshalb lohnt es sich, live dabei zu sein:
Inspiration, die sofort wirkt
Impulse, die zum Weiterdenken anregen
Begegnungen, die echten Mehrwert schaffen
Kurz gesagt: Wer Führung nicht nur verwalten, sondern aktiv gestalten will, sollte sich diesen Abend nicht entgehen lassen.
Weitere Informationen und Anmeldung: https://19-05.GSA-Regionalgruppe.de