Führung neu denken: Sechs Impulse, die den Unterschied machen, am 19. Mai 2026 in Wiesbaden-Niedernhausen

Hier geht es nicht um „noch ein Event“. Hier geht es um frische Perspektiven, die genau dort ansetzen, wo Führung heute wirklich herausgefordert ist.Die GSA-Inspirationstour aminbringt sechs Expert:innen auf die Bühne, die in jeweils 10 Minuten genau das liefern, was im Business-Alltag oft fehlt: klare Impulse, neue Denkansätze und sofort anschlussfähige Ideen fürDenn Hand aufs Herz: Führungskräfte, HR-Verantwortliche und Weiterbildungsprofis stehen heute unter enormem Druck. KI verändert Spielregeln, Unsicherheiten nehmen zu, mentale Belastung steigt – und gleichzeitig sollen Teams leistungsfähig, motiviert und stabil bleiben. Genau hier setzen die Themen an:Wer Führung als Kompetenz versteht, gewinnt Gestaltungsspielraum.– gerade in einer technologisierten Welt entscheidet sie über Vertrauen, Bindung und Wirkung.– echte Tiefe macht den Unterschied zwischen „Dienst nach Vorschrift“ und echter Identifikation.– wer den Kopf stärkt, stärkt das ganze System.erinnert daran, dass Intuition und zwischenmenschliche Wahrnehmung oft schneller und treffsicherer sind als jede Analyse.ist kein „Nice-to-have“, sondern entscheidend für Orientierung und Stabilität.- Einlass ab- Beginn ca. 19:00 UhrH+ Hotel Wiesbaden Niedernhausen, Zum Grauen Stein 1, 65527 NiedernhausenAuto:20 Min. mit dem Auto ab Hauptbahnhof Wiesbaden - Ausreichend kostenfreie ParkplätzeÖffentliche Verkehrsmittel:30 Min. ab HBF Wiesbaden > Bus 22 bis „Schöne Aussicht“ + 1,9 km FußwegDie Teilnahme kostet, und in diesem Preis sind die Getränke sogar INKLUSIVE.Man könnte auch sagen, die Teilnahme ist GRATIS, die Getränkepauschale beträgt 12 Euro.Keine langen Vorträge, kein theoretischer Overload – sondern kompakte, pointierte Impulse, die hängen bleiben. Sechs Perspektiven, die zusammen ein Gesamtbild ergeben: Wie Führung heute wirklich funktioniert. Und fast noch wichtiger: Der Austausch danach. Denn die besten Ideen entstehen oft nicht auf der Bühne, sondern im Gespräch danach – mit Menschen, die ähnliche Herausforderungen haben, andere Blickwinkel mitbringen und offen sind für neue Lösungen.Inspiration, die sofort wirktImpulse, die zum Weiterdenken anregenBegegnungen, die echten Mehrwert schaffenKurz gesagt: Wer Führung nicht nur verwalten, sondern aktiv gestalten will, sollte sich diesen Abend nicht entgehen lassen.