Ein falsches Wort – und das Gehirn macht dicht!
Warum Sprache über Vertrauen, Motivation und Verkaufserfolg mitentscheiden kann und drei Bücher für mehr kommunikatives Fingerspitzengefühl sorgen.
Im Büro, im Beratungsgespräch oder im Vertrieb entscheiden oft scheinbar kleine Formulierungen darüber, ob Menschen offen bleiben, sich angegriffen fühlen oder Vertrauen entwickeln.
Das Erstaunliche: Wir verwenden Sprache jeden Tag. Doch die wenigsten beschäftigen sich intensiver damit, wie unser Gehirn gesprochene Worte verarbeitet und wie stark Gefühle unsere Wahrnehmung von Aussagen beeinflussen können.
Worte transportieren nicht nur Informationen. Sie lösen auch Reaktionen aus.
Ein Verkaufsgespräch kann durch die richtige Frage eine neue Richtung bekommen. Ein ungeschicktes Feedback kann Motivation beschädigen. Und ein vermeintlich harmloser Kommentar kann länger im Gedächtnis bleiben, als dem Sprecher lieb ist.
Mit diesen Herausforderungen beschäftigt sich das 3er-Bundle „Worte, die etwas bewegen“ aus der Buchreihe GEHIRN-WISSEN KOMPAKT.
Drei Bücher nehmen die Wirkung von Sprache aus unterschiedlichen Blickwinkeln unter die Lupe.
„Das Gehirn als sprachliche Goldwaage“ von Markus Hornung erläutert, wie Sprache entsteht, verarbeitet wird und unser Denken, Fühlen und Verhalten beeinflussen kann. Es sensibilisiert für den bewussten Umgang mit Formulierungen.
„Better Feedback“ von Paul Lürzer widmet sich einer besonders anspruchsvollen Kommunikationssituation: Jemandem etwas zurückzumelden, das Veränderung ermöglichen soll, ohne unnötigen Widerstand auszulösen.
„neuro:selling“ von Michael Kühl-Lenjer überträgt neurowissenschaftliche Perspektiven auf Verkaufsgespräche. Emotionen, Entscheidungen, Preisverhandlungen, Empfehlungen und Beschwerden gehören zu den behandelten Themen.
Das Besondere an dieser Kombination: Die Bücher verbinden Sprachbewusstsein mit konkreten beruflichen Anwendungssituationen – vom Mitarbeitergespräch über Coaching bis zum Kundenkontakt.
Zu Weihnachten Worte schenken, die Wirkung zeigen
Für Führungskräfte, Vertriebler, Trainer und Coaches ist Kommunikation das wichtigste Arbeitswerkzeug. Trotzdem wird gerade an diesem Werkzeug erstaunlich selten bewusst gearbeitet.
Das Buch-Trio ist deshalb eine originelle Geschenkidee für Menschen, die beruflich viel sprechen – und künftig noch besser verstanden werden möchten.
Die drei Taschenbücher kosten zusammen 24,90 € statt 29,70 €. Als eBooks ist das Bundle für 19,47 € statt 23,97 € erhältlich.
Ein Geschenk, bei dem hoffentlich nicht nur die Worte stimmen.
Weitere Informationen und Bestellung:
https://fql.de/gehirn-wissen-kompakt/3er-bundles.html
Über GEHIRN-WISSEN KOMPAKT
Die Buchreihe von FQL Publishing vermittelt aktuelles Gehirn-Wissen in kompakter, verständlicher Form und verbindet wissenschaftliche Perspektiven mit Anregungen für die Praxis. Insgesamt 26 Titel stehen einzeln und teilweise als thematische Bundles zur Verfügung.