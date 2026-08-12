Ein Leben lang gearbeitet – und trotzdem reicht die Rente nicht

Jahrzehntelang gearbeitet, Kinder großgezogen, Ange-hörige gepflegt – und am Ende reicht das Geld kaum für Miete, Lebensmittel und den Alltag. Altersarmut ist in Deutschland zunehmend ein Frauenthema. Aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen:Besonders deutlich wird die finanzielle Ungleichheit beim Blick auf die Alterseinkünfte. Frauen ab 65 Jahren mit einer Rente oder Pension verfügten 2025 im Durchschnitt über rund, Männer über rund. Der sogenannte Gender Pension Gap lag damit bei. Werden Hinterbliebenenrenten und -pensionen nicht berücksichtigt und ausschließlich eigene Alterssicherungsansprüche betrachtet, wächst die Lücke sogar aufDie Ursachen entstehen häufig Jahrzehnte früher im Erwerbsleben. Frauen arbeiten wesentlich häufiger in Teilzeit: 2025 waren, bei Männern waren es lediglichHinzu kommt die ungleiche Verteilung unbezahlter Sorgearbeit. Nach der Zeitverwendungserhebung des Statistischen Bundesamtes leisten Frauen durchschnittlich knapp, Männer rund. Dazu gehören unter anderem Kinderbetreuung, Hausarbeit und die Pflege von Angehörigen.Teilzeit, Erwerbsunterbrechungen, geringere Einkommen und mehr unbezahlte Sorgearbeit wirken sich über viele Jahre auf Einkommen, Karrierechancen und Rentenansprüche aus. Das Ergebnis wird häufig erst im Ruhestand sichtbar.Die drei Münchner Zonta Clubs engagieren sich deshalb bereits seitgemeinsam mit demund dergegen Altersarmut von Frauen.Seit Beginn des gemeinsamen Projekts wurden nach Angaben des Zonta Club München I– Stand April 2026. Mit den Mitteln werden betroffene Frauen unterstützt und konkrete finanzielle Notlagen gelindert.Dabei geht es nicht allein um Geld. Altersarmut bedeutet für Betroffene häufig, jeden Euro umdrehen zu müssen, auf soziale Aktivitäten zu verzichten und kaum Spielraum für unerwartete Ausgaben zu haben. Finanzielle Armut kann damit auch gesellschaftliche Teilhabe einschränken.Neben der unmittelbaren Hilfe setzen die Münchner Zonta Clubs deshalb zunehmend auf. Frauen sollen frühzeitig für finanzielle Vorsorge, Rentenfragen und wirtschaftliche Eigenständigkeit sensibilisiert werden. Denn Altersarmut entsteht häufig dort, wo sich Benachteiligungen über Jahrzehnte summieren.Der Zonta Club München I will das Thema deshalb stärker in die Öffentlichkeit bringen:Gerade in einer wohlhabenden Stadt wie München darf finanzielle Not im Alter nicht unsichtbar bleiben.der Frauen ab 65 Jahren in Deutschland sind armutsgefährdet.betragen die durchschnittlichen monatlichen Brutto-Alterseinkünfte von Frauen beziehungsweise Männern ab 65 Jahren.beträgt der aktuelle Gender Pension Gap bei den Alterseinkünften.der abhängig beschäftigten Frauen arbeiteten 2025 in Teilzeit; bei Männern waren es 14,3 Prozent.haben die Münchner Zonta Clubs seit 2015 für das gemeinsame Projekt gegen Altersarmut von Frauen gespendet.Statistisches Bundesamt (Destatis), EU-SILC 2025, Daten zu Alterseinkünften, Gender Pension Gap und Armutsgefährdung, veröffentlicht 9. April 2026.Statistisches Bundesamt, Arbeitsmarktdaten 2025 zur Teilzeitbeschäftigung.Statistisches Bundesamt, Zeitverwendungserhebung 2022.Zonta Club München I, Aktionsprojekt „Altersarmut und Frauen“, Stand April 2026.Der Zonta Club München I wurde 1952 gegründet und ist Teil von Zonta International. Der Club engagiert sich für Gleichstellung, Selbstbestimmung und bessere Lebensbedingungen von Frauen und Mädchen. Im Mittelpunkt stehen konkrete Projekte gegen Gewalt und Altersarmut sowie für Bildung und wirtschaftliche Unabhängigkeit.PressekontaktZonta Club München IPräsidentin: Stephanie Bachhuberpraesidentin@zonta-muenchen-1.de