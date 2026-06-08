EU AI Act: Sind Sie auf die neuen Anforderungen vorbereitet?

Seit Oktober 2025 bietet die AI Competence Academy
- Trainern, Beratern und Coaches,
- Unternehmern und Führungskräften
- sowie Office-Mitarbeitern
- Positionierung als jemand, der nicht nur mit neuen Technologien Schritt hält, sondern sie bewusst gestaltet.
- Entwicklung eigener KI-Lösungen, die zum Arbeitsalltag, der Verantwortung und den eigenen Zielen passen.
- Man bewegst sich sicher im rechtlichen und ethischen Rahmen, ohne sich ständig fragen zu müssen, ob man was falsch macht.
- Man erkennt, wo der Einsatz von KI in seinen Beruf wirklich sinnvoll ist - und wo man besser darauf verzichtet.
- Dienstag 09. Juni 2026 - 10:00 Uhr
- Dienstag 09. Juni 2026 - 18:00 Uhr
- Donnerstag 11. Juni 2026 - 10:00 Uhr
- Donnerstag 11. Juni 2026 - 18:00 Uhr
- Dienstag 16. Juni 2026 - 10:00 Uhr
- Dienstag 16. Juni 2026 - 18:00 Uhr
- Donnerstag 18. Juni 2026 - 10:00 Uhr
In diesem kostenlosen 30-minütigen Impuls-Webinar erfährt man:
- Was verlangt der EU AI Act wirklich?
- Welche Qualifikation im Umgang mit KI ist tatsächlich erforderlich?
- Welche Chancen und Grenzen sollte ich kennen, um KI souverän zu nutzen?
- Was sollte ich wissen, um KI rechtssicher und verantwortungsvoll einzusetzen?
- Welche Vorteile bringt mir eine staatlich geprüfte und zugelassene Zertifizierung?
Präsentiert wird das Webinar von Torsten Seelbach, geschäftsführendem Gesellschafter der TS Holding GmbH (AFNB GmbH, AON GmbH, AICA GmbH).
Seine Vision: Zukunftskompetenzen wissenschaftlich fundiert und praxisnah entwickeln. Als Wirtschafts- und Neurowissenschaftler sowie ausgewiesener KI-Experte arbeitet er an der Schnittstelle von Gehirnforschung und künstlicher Intelligenz. Seit vielen Jahren entwickelt er Lern- und Trainingskonzepte, die komplexe Technologien verständlich machen – und Menschen befähigen, sie sinnvoll, sicher und zukunftsorientiert einzusetzen.
Fazit:
KI ist keine Option mehr – sie ist ein Muss. Wer heute investiert, sichert morgen seine Wettbewerbsfähigkeit. Jetzt zum GRATIS-Webinar anmelden