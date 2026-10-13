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Drei Bälle jonglieren lernen und viel über die Arbeitsweise des Gehirns erfahren am Di 27. Okt in Berlin

NEURO-JONGLAGE in 9 versch. Städten: Ein 2-Std.-Mitmach-Workshop verbindet das Lernen der 3-Ball-Jonglage mit Gehirn-Wissen und Impulsen für Führung, Personalentwicklung und Training

(lifePR) (Berlin, )
Neue Aufgaben bewältigen, Veränderungen begleiten, Menschen zum Lernen motivieren: Führungskräfte, HR-Verantwortliche, Trainer und Berater beschäftigen sich täglich mit diesen Herausforderungen. Doch was passiert, wenn sie selbst vor einer ungewohnten Aufgabe stehen – mit drei Bällen in den Händen?

Genau dort setzt die deutschlandweite Workshop-Tour von Stephan Ehlers an. In neun Städten lädt der erfahrene Jongliertrainer, Speaker und Moderator dazu ein, die Grundlagen der 3-Ball-Jonglage zu erlernen und dabei die Arbeitsweise des eigenen Gehirns besser zu verstehen. Der Auftakt findet am 27. Oktober 2026 in Berlin statt. Weitere Termine und Orte folgen 2027.

Vom „Das kann ich nicht“ zum ersten Erfolg

Drei Bälle jonglieren? Für viele klingt das zunächst nach Talent, artistischem Geschick und wochenlangem Üben. Im Workshop wird aus dieser vermeintlich großen Hürde eine Folge überschaubarer Lernschritte: werfen, beobachten, fangen, ausprobieren – und Stück für Stück Sicherheit gewinnen.

Dabei geht es um mehr als fliegende Bälle. Die Teilnehmenden erleben unmittelbar, wie sie auf Unsicherheit reagieren, was ihnen beim Lernen hilft und wie sich Motivation durch kleine Fortschritte verändern kann. Auch ein heruntergefallener Ball gehört dazu: Er bietet die Gelegenheit, die nächste Bewegung bewusster auszuführen und erneut anzusetzen.

So wird eine ungewohnte Bewegungsaufgabe zum anschaulichen Erfahrungsraum für Themen, die auch im Berufsalltag zählen: Aufmerksamkeit, Ausdauer, Fehlerkultur und Vertrauen in die eigene Lernfähigkeit.

Gehirn-Wissen, das sich erleben lässt

Während die Bälle in Bewegung kommen, erläutert Ehlers, wie Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Bewegungssteuerung beim Jonglieren zusammenarbeiten. Er erklärt, warum neue koordinative Aufgaben das Gehirn fordern und welche Rolle Wiederholung, passende Lernschritte und Erfolgserlebnisse beim Aufbau einer neuen Fähigkeit spielen.

Das Besondere: Die Teilnehmenden hören die Inhalte und erleben zugleich, was sie bedeuten. Wann wird aus bewusstem Nachdenken ein flüssigerer Bewegungsablauf? Was passiert, wenn man zu viel auf einmal will? Und wie hilft ein klarer nächster Schritt dabei, dranzubleiben?

Der Workshop verbindet diese Erfahrungen mit Anregungen für Führung, Zusammenarbeit und die Gestaltung von Lernprozessen.

Zwei Stunden mit Impulsen für den Arbeitsalltag

Für Führungskräfte eröffnet das Format eine persönliche Perspektive auf Veränderung: Wer selbst eine neue Fertigkeit erlernt, kann besser nachvollziehen, warum Menschen Zeit, Orientierung und ermutigendes Feedback benötigen.

HR-Verantwortliche erhalten Anregungen für bewegte Lernangebote und die Personalentwicklung. Trainer und Berater erleben, wie sich komplexe Themen durch eine praktische Aufgabe greifbar machen lassen – mit Bewegung, Humor und einem gemeinsamen Lernerlebnis.

Vorkenntnisse im Jonglieren sind nicht erforderlich. Im Mittelpunkt stehen die Bereitschaft zum Ausprobieren und die Neugier auf das eigene Können.

Lernen mit einem erfahrenen Jongliertrainer

Stephan Ehlers verbindet seit mehr als 30 Jahren Wissensvermittlung, Interaktion und Humor. Bekannt ist er unter anderem für seine Jonglier-Lernformate und Weltrekordaktionen, bei denen große Gruppen von Anfängern gleichzeitig das Jonglieren mit drei Bällen erlernten.

Mit seiner Neuro-Jonglage-Tour bringt er diese Erfahrung in ein kompaktes Workshop-Format: zwei Stunden zum Mitmachen, Weiterdenken und Entdecken neuer Möglichkeiten.

Die Tourtermine im Überblick
  • Berlin – Dienstag, 27. Oktober 2026 – 14-16 Uhr
  • München - Mittwoch, 25. November 2026 - 18–20 Uhr
  • München - Dienstag, 16. März 2027 - 14–16 Uhr
  • Stuttgart - Freitag, 14. Mai 2027 - 14–16 Uhr
  • Frankfurt - Dienstag, 18. Mai 2027 - 14–16 Uhr
  • Magdeburg - Dienstag, 22. Juni 2027 - 14–16 Uhr
  • Köln - Dienstag, 20. Juli 2027 - 14–16 Uhr
  • Hamburg - Donnerstag, 26. August 2027 - 14–16 Uhr
  • Hannover - Dienstag, 28. September 2027 - 14–16 Uhr
  • Leipzig - Donnerstag, 28. Oktober 2027 - 14–16 Uhr
  • Berlin - Montag, 22. November 2027 -14–16 Uhr
Drei Bälle können der Anfang sein, sich selbst mehr zuzutrauen. Wer erleben möchte, wie aus einer ungewohnten Herausforderung Schritt für Schritt eine neue Fähigkeit wird, findet weitere Informationen zum Workshop und zur Anmeldung unter: neurokurs.jonglierschule.de

Weitere Informationen zu Stephan Ehlers: www.stephan-ehlers.de



 

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Stephan Ehlers ist der Jongleur unter den Top-Speakern und versteht es mit Ballzauberei und Wortwitz aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung informativ und unterhaltsam mit konkreten Tipps für die Umsetzung zu verbinden. Er arbeitet seit 1995 als Speaker, Profijongleur und Trainer und hat in den letzten Jahren viele namhafte Firmen um Kreativität, Know-how und Ergebnisse bereichert. Stephan Ehlers ist Inhaber von FQL (Fröhlich Qualität Liefern) der FQL Akademie (Findet Querdenken Lukrativ), Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement, Top100-Entertainer bei Speakers Excellence, Regionalbotschafter der GSA German Speakers Association sowie Autor mehrerer Bücher.

In einer zunehmend von Krisen und Veränderung geprägten Berufswelt fordert Ehlers dazu auf, selbst aktiv zu werden und gibt dazu wertvolle Tipps und Anregungen für die konkrete Umsetzung. Er ist fest davon überzeugt, dass die Veränderungsintensität und das Tempo sowohl in der Welt als auch in den Märkten eher zunehmen als abnehmen wird. In dieser Welt voller Unsicherheit und Veränderung hilft Stephan Ehlers Mut und Selbstvertrauen sowie Stärkung der eigenen Verantwortung aufzubauen. Dies hilft Mitarbeitern und Führungskräften Zuversicht und Zutrauen für die Zukunft zu gewinnen.

Stephan Ehlers ist ...

... Speaker >> https://stephan-ehlers.de/...
... Moderator >> https://stephan-ehlers.de/...
... Jonglator >> https://stephan-ehlers.de/...

Weitere Infos zur Person: https://stephan-ehlers.de/...

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