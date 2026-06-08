Drei Bälle, ein Gehirn und viele Erfolgserlebnisse

Der Kurs kombiniert praktische Jonglierübungen mit leicht verständlichen Lektionen über Gehirn, Lernen und Motivation. Teilnehmer lernen Schritt für Schritt den Umgang mit einem, zwei und schließlich drei Bällen. Gleichzeitig erfahren sie, wie Bewegung die Konzentration fördert, warum Erfolgserlebnisse einen Dopamin-Schub auslösen und weshalb Jonglieren die sogenannten exekutiven Funktionen trainiert.
Das Besondere: Der Kurs vermittelt nicht nur eine neue Fähigkeit, sondern zeigt auch, wie aus Unsicherheit Schritt für Schritt Sicherheit und Selbstvertrauen entstehen.
- Nutzung auf Handy/Tablet und TV möglich
- Uneingeschränkter Zugriff für ein halbes Jahr (180 Tage)
- Preis: einmalig 29,00 €
- Einführung- 3 Videos • 15 Min.
- Versch. Wurf- und Fangübungen mit 1 Ball - 3 Videos • 13 Min.
- Versch. Wurf- und Fangübungen mit 2 Bällen – 10 Videos • 35 Min.
- Grundlagen zu Gehirn-Wissen & Jonglieren - 5 Videos • 35 Min.
- Dranbleiben & Weiterentwickeln – 3 Videos • 25 Min.
- Kinder
- Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
- Lehrkräfte
- Trainer, Coaches
Stephan Ehlers ist Erfinder der Jonglier-Lernsysteme REHORULI® und JOKOKO® ,4-facher Weltrekordinhaber im Jonglieren lernen und Deutschlands erfolgreichster Jongliertrainer.
Weitere Informationen & Bestellung: https://Onlinekurs.Jonglierschule.de