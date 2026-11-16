Die Idee dahinter: Drei Bücher beleuchten ein gemeinsames Thema aus unterschiedlichen Perspektiven. So wird aus einzelnen Denkanstößen ein Geschenk mit Zusammenhang – für Kolleginnen und Kollegen, Führungskräfte, Selbstständige, Weiterbildungsinteressierte oder den eigenen neugierigen Kopf.
Jedes Bundle ist als Paket mit drei Taschenbüchern für 24,90 Euro statt zusammen 29,70 Euro erhältlich. Die drei eBooks im ePUB-Format kosten im Bundle 19,47 Euro statt zusammen 23,97 Euro. Die Ersparnis beträgt damit 4,80 Euro bei den Taschenbüchern beziehungsweise 4,50 Euro bei den eBooks.
Sechs Geschenkideen für neugierige Köpfe
1. Führen mit Hirn
Menschen verstehen, Rückmeldungen geben und Veränderungen begleiten: Dieses Paket richtet sich an Führungskräfte und angehende Teamleitungen. Es verbindet Grundlagen gehirngerechter Führung mit konkreten Impulsen für Gespräche und den Umgang mit Veränderung.
Enthalten sind:
- Neuroleading
- Better Feedback
- Neuro-LOGISCH Führen in Veränderungsprozessen
3 eBooks bestellen – 19,47 Euro
2. Lernen, das hängen bleibt
Für alle, deren Neugier keinen Feierabend kennt: Lernstrategien, die Lernfähigkeit im mittleren Lebensalter und ein praktischer Zugang über Bewegung ergänzen sich in diesem Paket. Eine Geschenkidee für Erwachsene, Weiterbildner und Menschen, die gerne Neues entdecken.
Enthalten sind:
- Selbstbestimmt und effizient lernen
- Lebenslanges Lernen
- JONGLIEREN – das Mehrzweck-Tool für unser Gehirn
3 eBooks bestellen – 19,47 Euro
3. Gesund leisten statt ausbrennen
Ein Denkanstoß für Menschen, die viel bewegen und dabei auf sich achten möchten: Die drei Bücher eröffnen Perspektiven auf Flow, individuelle Leistungsrhythmen und achtsames Handeln. Das Bundle richtet sich an Berufstätige, Selbstständige und Führungskräfte, die ihren Arbeitsalltag bewusster gestalten wollen.
Enthalten sind:
- Aufblühen statt Ausglühen
- Chronobiologie als Erfolgsfaktor
- Neuro-Achtsamkeit
3 eBooks bestellen – 19,47 Euro
4. Worte, die etwas bewegen
Für Menschen, deren wichtigstes Werkzeug die Sprache ist: Dieses Paket führt von der Wirkung einzelner Worte über konstruktive Rückmeldungen bis zum Kundengespräch. Es bietet Führungskräften, Beratern und Vertriebsmitarbeitern Anregungen, die eigene Kommunikation genauer zu betrachten.
Enthalten sind:
- Das Gehirn als sprachliche Goldwaage
- Better Feedback
- Neuroselling
3 eBooks bestellen – 19,47 Euro
5. Vom Einfall zur Veränderung
Eine gute Idee ist ein Anfang. Was danach kommt, entscheidet mit über ihren Erfolg. Das Bundle verbindet Ideenentwicklung, Entscheidungsprozesse und die Begleitung von Veränderungen. Es richtet sich an Unternehmer, Projektleitungen und Innovationsverantwortliche, die aus neuen Gedanken konkrete Schritte entwickeln möchten.
Enthalten sind:
- Innovation beginnt im Gehirn
- Mythos der rationalen Entscheidung
- Neuro-LOGISCH Führen in Veränderungsprozessen
3 eBooks bestellen – 19,47 Euro
6. Teams verstehen. Gemeinsam mehr erreichen.
Zusammenarbeiten beginnt damit, Unterschiede zu verstehen und gemeinsame Ziele zu finden. Dieses Paket verbindet Teamarbeit, kulturelle Einflüsse auf Motivation und gehirngerechte Führung. Eine passende Geschenkidee für Teamleitungen, Personalentwickler und Menschen, die in internationalen Unternehmen Verantwortung tragen.
Enthalten sind:
- Gehirngerechte Teamtrainings
- Gehirn, Kultur und Motivation
- Neuroleading
3 eBooks bestellen – 19,47 Euro
Kleine Bücher mit Gesprächsstoff für das neue Jahr
Die Buchreihe GEHIRN-WISSEN KOMPAKT bringt neurowissenschaftliche Themen auf maximal 160 Seiten pro Titel auf den Punkt. Expertinnen und Experten beleuchten praktische Anwendungen aus unterschiedlichen Bereichen und laden dazu ein, vertraute Situationen mit anderen Augen zu betrachten.
Die sechs 3er-Bundles erleichtern die Auswahl: Statt lange nach passenden Einzeltiteln zu suchen, können Schenkende direkt beim Interesse des Empfängers ansetzen. Die begleitende Weihnachtsanimation stellt die Themenpakete als festliche Geschenkideen vor.
Ob Führung, Lernen, Balance, Kommunikation, Innovation oder Teamarbeit: Unter dem Weihnachtsbaum ist auch Platz für einen neuen Gedanken.
Alle Titel, Kurzinfos und Leseproben zur Buchreihe:
www.Kompakt.Gehirn-Wissen.de
Über FQL Publishing
FQL Publishing ist ein Verlag aus München. Mit der fortlaufend erweiterten Buchreihe GEHIRN-WISSEN KOMPAKT macht der Verlag neurowissenschaftliche Themen und ihre praktischen Bezüge für interessierte Leserinnen und Leser zugänglich.
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