Vielleicht gar nicht die Strategie. Sondern das Verständnis dafür, wie Menschen denken, fühlen und auf Veränderungen reagieren.
Führungskräfte werden häufig aufgrund ihrer fachlichen Kompetenz befördert. Doch Fachwissen allein reicht nicht aus, um Menschen zu motivieren, konstruktives Feedback zu geben oder Veränderungen erfolgreich zu gestalten. Wer führt, arbeitet immer auch mit Erwartungen, Emotionen, Gewohnheiten und individuellen Bedürfnissen.
Das Gehirn lässt sich nicht per Dienstanweisung umprogrammieren.
Genau hier setzt das neue 3er-Buch-Bundle „Führen mit Hirn“ aus der Reihe GEHIRN-WISSEN KOMPAKT an.
Drei Autorenperspektiven ergänzen sich zu einem kompakten Wissenspaket:
- „Neuroleading“ von Hannes Horngacher erläutert, wie neurowissenschaftliche Erkenntnisse helfen können, Führung bewusster zu gestalten. Im Mittelpunkt stehen unter anderem Vorbildwirkung, Kommunikation, Motivation und Teamarbeit.
- „Better Feedback“ von Paul Lürzer zeigt, warum gut gemeinte Rückmeldungen manchmal das Gegenteil dessen auslösen, was beabsichtigt war – und wie sich Feedback verständlicher und wirksamer gestalten lässt.
- „Neuro-LOGISCH Führen in Veränderungsprozessen“ von Kathrin Meyer beschäftigt sich mit Widerständen, Unsicherheiten und den psychologischen Herausforderungen von Veränderungen.
Eine Weihnachtsgeschenkidee mit Führungspotenzial
Ob für die eigene Weiterentwicklung, für engagierte Teamleiter oder für Führungskräfte, die schon alles zu wissen glauben: Drei kleine Bücher können für überraschend große Denkanstöße sorgen.
Das 3er-Bundle kostet als Taschenbuch-Set 24,90 € statt 29,70 €. Alternativ sind alle drei Titel als eBooks für 19,47 € statt 23,97 € erhältlich.
Ein Geschenk, das nicht nur unter dem Weihnachtsbaum liegen bleiben sollte.
Weitere Informationen und Bestellung: https://fql.de/gehirn-wissen-kompakt/3er-bundles.html
Über GEHIRN-WISSEN KOMPAKT
Die Buchreihe von FQL Publishing vermittelt neurowissenschaftliches Wissen kompakt, verständlich und praxisnah. Die aktuell 26 Titel greifen Fragestellungen aus Führung, Kommunikation, Lernen, Gesundheit und weiteren Lebens- und Arbeitsbereichen auf. Die Bücher und thematischen Bundles sind über GehirnVital.de erhältlich. Kompakt.Gehirn-Wissen.de