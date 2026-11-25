München. Drei Bälle fliegen durch die Luft – und plötzlich gelingt etwas, das man sich selbst nie zugetraut hätte. Genau dieses Erfolgserlebnis möchte Jongliertrainer Stephan Ehlers mit dem digitalen „REHORULI®-Jonglier-Lernprogramm – KOMPLETT“ ermöglichen. Das Angebot richtet sich an Anfänger ab zehn Jahren und verbindet eine ausführliche Video-Anleitung mit zwei ergänzenden eBooks. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Zum Mitmachen braucht es drei Bälle, einen Internetzugang und die Bereitschaft, etwas Neues auszuprobieren.Wer jonglieren lernen möchte, muss nicht sofort drei Bälle gleichzeitig in Bewegung halten. Das REHORULI®-Lernsystem zerlegt den Weg dorthin in 34 aufeinander aufbauende Wurf- und Fangübungen. Los geht es mit einem Ball, anschließend kommen Übungen mit zwei Bällen hinzu. So werden die Bewegungen für die ersten Würfe mit drei Bällen schrittweise vorbereitet.Alle 34 Übungen werden im Video erklärt und gezeigt. Lernende können die Anleitung anhalten, einzelne Abschnitte wiederholen und in ihrem eigenen Tempo üben. Der Videozugang steht 180 Tage lang uneingeschränkt zur Verfügung – auf Smartphone, Tablet oder Computer.Zusätzlich enthält das Komplettpaket die Jonglier-Anleitung „Jonglieren lernen mit Jongloro“ mit allen 34 REHORULI®-Übungen sowie das ergänzende eBook „Der dritte und vierte Abwurf“. Beide Titel werden im PDF- und EPUB-Format bereitgestellt. Damit lässt sich das Training flexibel gestalten: Bewegungen im Video beobachten, selbst ausprobieren und die nächsten Schritte in Ruhe nachlesen.Das zweite eBook greift dabei eine entscheidende Lernphase auf: Wie geht es weiter, wenn die ersten drei Abwürfe gelingen? Es unterstützt Anfänger dabei, aus dem ersten Erfolg eine fortlaufende Jonglierbewegung zu entwickeln.Beim Jonglieren wird Fortschritt unmittelbar sichtbar. Ein Wurf gelingt genauer, die Hand fängt sicherer, eine zuvor schwierige Bewegung wird vertraut. Und wenn ein Ball herunterfällt? Aufheben und erneut versuchen gehört dazu.So bietet das Lernen eine spielerische Gelegenheit, Geduld zu üben, die eigene Koordination herauszufordern und neue Zuversicht zu gewinnen. Ob als persönliche Herausforderung, gemeinsame Familienaktivität oder bewegte Abwechslung zum Bildschirmalltag: Schon die ersten Übungen bringen die Hände in Bewegung und die Aufmerksamkeit ins Hier und Jetzt.Als zusätzliche Anerkennung bietet das Programm ein Zertifikat an: Wer ein Video einsendet, das den mit diesem Onlinekurs erreichten Jonglier-Erfolg mit drei Bällen zeigt, erhält eine persönliche Bestätigung seiner Leistung.Das „REHORULI®-Jonglier-Lernprogramm – KOMPLETT“ ist aktuell fürerhältlich. Enthalten sind die Video-Anleitung mit allen 34 Übungen, 180 Tage Videozugang sowie die beiden eBooks in jeweils zwei Dateiformaten. Jonglierbälle werden separat benötigt.Der erste Schritt zum Jonglieren beginnt mit einem einzigen Ball. Der nächste vielleicht mit dem Gedanken: „Ich probiere es einfach aus.“