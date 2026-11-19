Burnout unterm Weihnachtsbaum? Verschenken Sie lieber das Gegenteil!
Wie Flow, Chronobiologie und Neuro-Achtsamkeit helfen können, Arbeit und Leistungsfähigkeit neu zu denken.
Und während die Weihnachtsfeier organisiert wird, läuft bei manchen Mitarbeitern längst der persönliche Akku auf Reserve.
Die zentrale Frage lautet: Wie können Menschen engagiert, motiviert und erfolgreich arbeiten, ohne sich dabei dauerhaft zu überfordern?
Mehr Leistung durch mehr Druck? Eine erstaunlich kurzsichtige Rechnung.
Gesunde Leistungsfähigkeit hängt nicht ausschließlich von Disziplin und Arbeitszeit ab. Auch Motivation, individuelle biologische Rhythmen, Erholung und die bewusste Steuerung der Aufmerksamkeit spielen eine wichtige Rolle.
Das 3er-Buch-Bundle „Gesund leisten statt ausbrennen“ aus der Reihe GEHIRN-WISSEN KOMPAKT beleuchtet diese Zusammenhänge aus drei verschiedenen Perspektiven.
Aufblühen statt Ausglühen
Monika Herbstrith-Lappe beschäftigt sich mit der Frage, wie Menschen ihre Schaffenskraft erhalten und Freude an ihrer Arbeit erleben können. Das Flow-Konzept bildet dabei einen wichtigen Ausgangspunkt. Es geht um ein produktives Verhältnis zwischen Herausforderung, Können und Wohlbefinden.
Chronobiologie als Erfolgsfaktor
Warum sind manche Menschen morgens besonders leistungsfähig, während andere erst später richtig in Fahrt kommen? Die Chronobiologie beschäftigt sich mit der inneren Uhr. Das Buch zeigt unter anderem, welche Bedeutung individuelle Leistungsrhythmen für Personaleinsatzplanung, Schichtarbeit und betriebliches Gesundheitsmanagement haben können.
Neuro-Achtsamkeit
Dr. Gabriele Rödter verbindet Achtsamkeit mit Erkenntnissen über das Gehirn. Im Mittelpunkt stehen bewusstes Handeln, klare Entscheidungen und eine achtsame Gestaltung von Kommunikation und Führung.
Gemeinsam eröffnen die drei Titel eine wichtige Perspektive: Gesunde Leistung ist keine Frage des bloßen Durchhaltens. Sie braucht geeignete Bedingungen.
Ein Weihnachtsgeschenk, das nicht noch mehr Arbeit macht
Gerade für Führungskräfte, Trainer, Coaches und stark engagierte Berufstätige ist dieses Buchpaket eine Geschenkidee mit besonderer Botschaft: Leistung ist wichtig. Gesundheit auch.
Drei Taschenbücher kosten zusammen 24,90 € statt 29,70 €, drei eBooks 19,47 € statt 23,97 €.
Vielleicht ist das wertvollste Geschenk zum Jahresende ja kein weiterer Produktivitätstipp – sondern die Erkenntnis, dass nachhaltig gute Leistung auch Pausen braucht.
Weitere Informationen und Bestellung:
https://fql.de/gehirn-wissen-kompakt/3er-bundles.html
Über GEHIRN-WISSEN KOMPAKT
FQL Publishing veröffentlicht in der Reihe GEHIRN-WISSEN KOMPAKT verständliche, praxisorientierte Bücher zu neurowissenschaftlichen Erkenntnissen und deren Bedeutung für Alltag und Beruf. Die Buchreihe umfasst derzeit 26 Titel und ist auch in thematischen Bundles erhältlich.