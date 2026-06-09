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Bälle in die Luft, Stress über Bord: Neues Team-Event verbindet Jonglieren und Genießen im Münchner Garten

Einladung für kleine Firmen und Abteilungen zu einer außergewöhnlichen Auszeit in München-Nymphenburg – mit Bewegung, Gehirntraining, kulinarischem Genuss und überraschenden Erfolgserlebnissen

(lifePR) (München, )
Einladung für Unternehmen zu einer außergewöhnlichen Auszeit in München-Nymphenburg ein – mit Bewegung, Gehirntraining, kulinarischem Genuss und überraschend schnellen Erfolgserlebnissen

Raus aus dem Besprechungsraum, rein ins Grüne: Mit dem neuen Angebot „Team-Event im Münchner Garten: Jonglieren & Genießen“ bietet Jongliertrainer und Gehirn-Wissen-Experte Stephan Ehlers Unternehmen eine ebenso aktive wie entspannte Alternative zu klassischen Betriebsausflügen und Teambuilding-Maßnahmen.

In einem ruhigen Garten in München-Nymphenburg erleben kleine Teams, wie aus anfänglicher Skepsis Schritt für Schritt ein gemeinsames Erfolgserlebnis entsteht. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen mit einer leicht verständlichen Methode das Jonglieren mit drei Bällen – ohne Vorkenntnisse, ohne sportlichen Leistungsdruck und vor allem mit viel Freude.

„Beim Jonglieren zeigt sich sehr schnell, wie wir mit neuen und zunächst ungewohnten Herausforderungen umgehen“, erklärt Stephan Ehlers. „Man probiert etwas aus, macht Fehler, verändert die Strategie und erlebt plötzlich: Es funktioniert. Genau dieser Moment sorgt nicht nur für Begeisterung, sondern stärkt auch das Vertrauen in die eigene Lernfähigkeit.“

Gemeinsam lernen, lachen und neue Energie gewinnen

Jonglieren fordert Aufmerksamkeit, Koordination, Rhythmusgefühl und Reaktionsfähigkeit. Gleichzeitig sorgt die ungewohnte Aufgabe für Leichtigkeit, Humor und zahlreiche spontane Erfolgsmomente. Aus dem ersten Gedanken „Das schaffe ich bestimmt nicht“ wird bei vielen schon nach kurzer Zeit ein überraschter Ausruf: „Das klappt ja wirklich!“

Dabei steht nicht der artistische Ehrgeiz im Mittelpunkt. Entscheidend ist das gemeinsame Erlebnis. Die Teammitglieder unterstützen sich, freuen sich über kleine Fortschritte und begegnen sich außerhalb ihrer gewohnten beruflichen Rollen. Dadurch entstehen Gespräche und Verbindungen, für die im Arbeitsalltag häufig wenig Raum bleibt.

Ein völlig neues Teamevent-Format ... zum Festpreis

Das Format eignet sich unter anderem für Abteilungen und Projektgruppen, kleine Unternehmen und Start-ups, Führungskräfteteams sowie für Teams nach intensiven Arbeits- oder Veränderungsphasen. Auch als Betriebsausflug, Gesundheitstag, Sommerveranstaltung, Offsite oder wertschätzendes Dankeschön für Mitarbeitende lässt sich das Angebot einsetzen. 

Zu einem außerordentlich fairen Festpreis von 59,00 € pro Person (mind. 6 Teilnehmer) ist alles inklusive: Der gemeinsame Spaß, das Jonglieren-Lernen, die Nutzung des gemütlichen Gartens, alle Getränke sowie das Essen. 

Gartenatmosphäre statt Seminarraum

Das rund zweieinhalbstündige Erlebnis beginnt mit einem Begrüßungsgetränk. Anschließend führen erste Wurf- und Fangübungen mit einem und zwei Bällen behutsam an die Jonglage heran. Nach einer gemeinsamen Pause folgen weitere Übungen mit bis zu drei Bällen, kleine Teamaufgaben und unterhaltsame Einblicke in die Arbeitsweise des Gehirns.

Für das leibliche Wohl stehen je nach Vereinbarung unter anderem Brezn, belegte Semmeln, Obst, Gemüse-Sticks mit Dips, Smoothies, Kaffee, Cappuccino, Tee und weitere Getränke bereit. Ernährungswünsche wie vegane oder laktosefreie Verpflegung können im Vorfeld berücksichtigt werden.

Die Veranstaltung ist für Gruppen von 6 bis 25 Personen konzipiert. Die überschaubare Gruppengröße ermöglicht eine persönliche Atmosphäre und individuelle Unterstützung. Termine können nach Absprache vereinbart werden.

Ein Team-Event, das in Bewegung bleibt

Stephan Ehlers verbindet seit vielen Jahren Jonglieren mit Wissen über Lernen, Motivation und mentale Fitness. Seine Veranstaltungen sollen nicht nur für einen unterhaltsamen Vor- oder Nachmittag sorgen, sondern den Teilnehmenden auch eine Erfahrung vermitteln, die über das Event hinauswirkt: Neues wird leichter, wenn komplexe Herausforderungen in kleine, machbare Schritte zerlegt werden.

„Ein gelungenes Team-Event muss nicht lauter, spektakulärer oder komplizierter sein“, betont Ehlers. „Manchmal reichen drei Bälle, ein schöner Garten und die gemeinsame Erfahrung, dass mehr möglich ist, als man vorher gedacht hat.“

Das Angebot „Team-Event im Münchner Garten: Jonglieren & Genießen“ kann individuell für Unternehmen und geschlossene Gruppen angefragt werden.

Über Stephan Ehlers

Stephan Ehlers  ist Jongliertrainer, Speaker, Moderator und Experte für die unterhaltsame Verbindung von Jonglage und Gehirn-Wissen. Mit seinen Lernsystemen hat er bereits zahlreiche Anfängerinnen und Anfänger erfolgreich an das Jonglieren mit drei Bällen herangeführt. In seinen Vorträgen, Workshops und Team-Events verbindet er Bewegung, Motivation und konkrete Lernerfahrungen – für Unternehmen, Führungskräfte und Mitarbeitende.

Weitere Informationen und Anfragen:
Gabriele Ehlers
FQL – Fröhlich Qualität Liefern
Website: www.Jonglier-Event.de
Telefon: 089 17 11 70 36

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

FQL steht für F röhlich Q ualität L iefern, F indet Q uerdenken L ukrativ und F orciert Q uerfeldein L ernen. FQL ist seit 1995 in vier Dienstlestungsfeldern aktiv:

Werbekaufmann Stephan Ehlers gründete die Firma FQL 1995 in Berlin. Im Sommer 2003 erfolgte der Umzug nach München. Seitdem führt er gemeinsam mit seiner Frau Gabriele die Geschicke von FQL. Beide verstehen sich als Berater und Begleiter für Motivation, Begeisterung und Erfolg und bieten dies in vier Geschäftsbereichen an:
> Vortrag & Training
> Moderation & Infotainment
> Originelle Eventformate
> Busienss-Jonglage & Jonglier-Events

Gabriele & Stephan Ehlers gründeten 2008 den Verlag FQL-Publishing und 2012 die FQL Akademie. Mit dem Verlag und der Akademie geben Gabriele und Stephan Ehlers Autoren und Referenten eine Plattform für Themen, die entweder zu Findet Querdenken Lukrativ oder zu Forciert Querfeldein-Lernen passen. Beide sind Mitglied der auf "gehirngerechtes Lernen" spezialisierten Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (AFNB) und entwickeln fortlaufend aktuelle, praxisnahe Vorträge und Workshops für Unternehmer und Entscheider.

Die FQL Akademie bietet Infoabende, Vorträge, Workshops und Seminare an, die dem FQL-Credo entsprechen: FQL steht für Findet Querdenken Lukrativ und Forciert Querfeldein-Lernen. Das Themenspektrum ist sehr unterschiedlich und reicht von der Karriere- und Persönlichkeitsentwicklung, über Management- und Kreativitätsseminare bis hin zu speziellen Themen wie Energie-Fragen und Train-the-Trainer-Workshops.

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