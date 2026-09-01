Bälle hoch, Lernfrust runter: Warum Lernen leichter geht – Online-Kongress mit Dr. Gerald Hüther und Stephan Ehlers
30 Expertinnen und Experten zeigen vom 3. bis 9. Sept. 2026, wie Kinder mit mehr Leichtigkeit, Vertrauen und Freude lernen können
Genau hier setzt der LockerLernen-Kongress 3000 ft an, der vom 3. bis 9. September 2026 online stattfindet. Unter dem Motto „Leinen los – wie dein Kind mit Leichtigkeit und Freude über sich hinauswächst und zu neuen Lernhöhen auffliegt“ laden die Veranstalterinnen Doreen Richter und Margarita Siegert Eltern zu einer besonderen Lernreise ein. Die Teilnahme ist 100 Prozent kostenlos. Hier für die GFATIS-Teilnahme anmelden
Lernen darf sich leicht anfühlen
30 Expertinnen und Experten geben in exklusiven Interviews Impulse, die Eltern unmittelbar im Familienalltag nutzen können. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht noch mehr Druck und noch mehr Üben, sondern Fragen wie:
Was macht Kinder wirklich lernmotiviert? Was hilft bei Lernblockaden? Wie können Eltern unterstützen, ohne dass Hausaufgaben zur täglichen Zerreißprobe werden? Und wie gelingt Lernen so, dass dabei die Beziehung zwischen Eltern und Kind gestärkt wird?
Die Themen reichen von Lernmotivation, Konzentration und cleveren Lernmethoden über Resilienz und Selbstvertrauen bis hin zu LRS, Dyskalkulie, Mathe, Selbstorganisation, Bewegung, Ernährung und der Bedeutung von Körper, Gehirn und Emotionen beim Lernen. Hier für die GFATIS-Teilnahme anmelden
Dr. Gerald Hüther: Mit offenen Augen durchs Leben
Ein besonderer Höhepunkt ist das Interview mit Dr. Gerald Hüther. Der Neurobiologe, Sachbuchautor und renommierte Experte für Potenzialentfaltung spricht darüber, wie Kinder sich selbst und die Welt entdecken. Seine zentrale Botschaft passt zum Anliegen des Kongresses: Kinder brauchen nicht in erster Linie mehr Druck, sondern Bedingungen, unter denen sie ihre eigene Neugier, Begeisterung und ihre Fähigkeiten entfalten können.
Stephan Ehlers: Bälle hoch, Lernfreude an!
Dass Lernen auch überraschend, spielerisch und körperlich sein darf, zeigt Stephan Ehlers. Der Experte für Gehirn-Wissen und gehirngerechtes Lernen beschäftigt sich mit einer Methode, die auf den ersten Blick vielleicht eher nach Zirkus als nach Schule klingt: Jonglieren.
Unter dem Titel „Bälle hoch, Lernfreude an – warum ausgerechnet Jonglieren uns beim Lernen hilft“ verbindet Ehlers wissenschaftliche Erkenntnisse mit einer Methode, die Bewegung, Konzentration und Spaß miteinander verknüpft.
30 Experten, 30 Perspektiven – eine gemeinsame Botschaft
Neben Dr. Gerald Hüther und Stephan Ehlers sind zahlreiche weitere Fachleute dabei – unter anderem aus den Bereichen Lernpsychologie, Lerntherapie, Pädagogik, Gehirnforschung, Familienbegleitung, Mathematik, LRS, Selbstbehauptung, Ernährung und Musik.
Dabei geht es nicht darum, Kindern einfach „noch besser“ beizubringen, wie sie funktionieren sollen. Vielmehr möchte der Kongress Eltern ermutigen, den Blickwinkel zu verändern: weg vom „Warum klappt das nicht?“ und hin zu „Was braucht mein Kind, damit Lernen gelingen kann?“
Denn jedes Kind lernt anders. Und manchmal braucht es keinen größeren Schreibtisch, keinen strengeren Lernplan und keine zusätzliche Übungsstunde – sondern einfach den richtigen Impuls, etwas Vertrauen und ein bisschen Rückenwind.
Kostenlos dabei sein – bequem von zu Hause
Der LockerLernen-Kongress findet vollständig online statt. Vom 3. bis 9. September 2026 erhalten angemeldete Teilnehmer täglich die Links zu den jeweiligen Experteninterviews. Jedes Interview kann anschließend 24 Stunden kostenlos angesehen werden – am Computer, Smartphone, Laptop oder Tablet.
Die Anmeldung ist kostenlos und unkomplizier. Jetzt kostenlos anmelden und vom 3. bis 9. September 2026 mit auf Lernreise gehen: Hier für die GFATIS-Teilnahme anmelden
Über den LockerLernen-Kongress
Der LockerLernen-Kongress wurde von Doreen Richter und Margarita Siegert ins Leben gerufen. Beide möchten Eltern dabei unterstützen, ihre Kinder liebevoll, wirksam und mit mehr Leichtigkeit durch schulische Herausforderungen zu begleiten.
Ihre Vision: eine Lernkultur, in der nicht nur schulische Leistungen zählen, sondern ebenso Selbstwirksamkeit, Lebenskompetenz, Lernfreude und eine vertrauensvolle Eltern-Kind-Beziehung.
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Locker lernen. Leinen los. Und gemeinsam abheben.