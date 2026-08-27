Bälle hoch, Lernfrust runter: Warum Lernen leichter geht – Online-Kongress mit Dr. Gerald Hüther und Stephan Ehlers

Hausaufgaben, Leistungsdruck, schlechte Noten, Lernblockaden: Wenn Lernen in Familien regelmäßig zum Kraftakt wird, liegen die Nerven schnell blank. Doch muss Lernen wirklich so anstrengend sein?Genau hier setzt deran, der vomstattfindet. Unter dem Mottoladen die Veranstalterinnen Doreen Richter und Margarita Siegert Eltern zu einer besonderen Lernreise ein. Die Teilnahme ist30 Expertinnen und Experten geben in exklusiven Interviews Impulse, die Eltern unmittelbar im Familienalltag nutzen können. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht noch mehr Druck und noch mehr Üben, sondern Fragen wie:Die Themen reichen von Lernmotivation, Konzentration und cleveren Lernmethoden über Resilienz und Selbstvertrauen bis hin zu LRS, Dyskalkulie, Mathe, Selbstorganisation, Bewegung, Ernährung und der Bedeutung von Körper, Gehirn und Emotionen beim Lernen.Ein besonderer Höhepunkt ist das Interview mit. Der Neurobiologe, Sachbuchautor und renommierte Experte für Potenzialentfaltung spricht darüber, wie Kinder sich selbst und die Welt entdecken. Seine zentrale Botschaft passt zum Anliegen des Kongresses: Kinder brauchen nicht in erster Linie mehr Druck, sondern Bedingungen, unter denen sie ihre eigene Neugier, Begeisterung und ihre Fähigkeiten entfalten können.Dass Lernen auch überraschend, spielerisch und körperlich sein darf, zeigt. Der Experte für Gehirn-Wissen und gehirngerechtes Lernen beschäftigt sich mit einer Methode, die auf den ersten Blick vielleicht eher nach Zirkus als nach Schule klingt:Unter dem Titelverbindet Ehlers wissenschaftliche Erkenntnisse mit einer Methode, die Bewegung, Konzentration und Spaß miteinander verknüpft.Neben Dr. Gerald Hüther und Stephan Ehlers sind zahlreiche weitere Fachleute dabei – unter anderem aus den Bereichen Lernpsychologie, Lerntherapie, Pädagogik, Gehirnforschung, Familienbegleitung, Mathematik, LRS, Selbstbehauptung, Ernährung und Musik.Dabei geht es nicht darum, Kindern einfach „noch besser“ beizubringen, wie sie funktionieren sollen. Vielmehr möchte der Kongress Eltern ermutigen, den Blickwinkel zu verändern:Denn jedes Kind lernt anders. Und manchmal braucht es keinen größeren Schreibtisch, keinen strengeren Lernplan und keine zusätzliche Übungsstunde – sondern einfach den richtigen Impuls, etwas Vertrauen und ein bisschen Rückenwind.Der LockerLernen-Kongress findet vollständig online statt. Vomerhalten angemeldete Teilnehmer täglich die Links zu den jeweiligen Experteninterviews. Jedes Interview kann anschließendangesehen werden – am Computer, Smartphone, Laptop oder Tablet.Die Anmeldung ist kostenlos und unkomplizier.Der LockerLernen-Kongress wurde vonins Leben gerufen. Beide möchten Eltern dabei unterstützen, ihre Kinder liebevoll, wirksam und mit mehr Leichtigkeit durch schulische Herausforderungen zu begleiten.Ihre Vision: eine Lernkultur, in der nicht nur schulische Leistungen zählen, sondern ebenso