Mehr, als man zunächst vermuten würde.
Während Yoga seit Jahrhunderten Atem, Körperwahrnehmung und innere Sammlung trainiert, zeigt sich zunehmend: Auch Jonglieren kann ein erstaunlich wirkungsvolles Training für Aufmerksamkeit, Koordination und Gehirnaktivität sein.
Genau an dieser Schnittstelle setzt ein neues Konzept an: Ballance-Yoga® – bewegte Achtsamkeit.
Yoga stabilisiert – Jonglieren vernetzt
Yoga arbeitet vor allem über Atem, Körperbewusstsein und ruhige Bewegungen. Dadurch wird das Nervensystem reguliert und der Geist beruhigt.
Jonglieren hingegen fordert das Gehirn in Bewegung. Beim Werfen und Fangen eines Balls müssen beide Körperhälften ständig zusammenarbeiten. Dadurch kommunizieren auch die beiden Gehirnhälften intensiver miteinander.
Neurowissenschaftliche Studien zeigen, dass Jongliertraining Prozesse im Gehirn aktiviert, die für:
- Koordination
- Aufmerksamkeit
- Lernen
- Anpassungsfähigkeit
Man könnte es so formulieren:
Yoga stabilisiert das Nervensystem.
Jonglieren trainiert seine Anpassungsfähigkeit.
Zusammen entsteht eine besonders spannende Kombination:
Achtsamkeit in Bewegung.
Warum ein Ball ein erstaunlich guter Lehrer für Präsenz ist
Viele Menschen erleben beim Jonglieren etwas Überraschendes:
Die Aufmerksamkeit wird sofort klarer.
Gedanken wandern – der Ball fällt.
Gedanken sammeln sich – die Bewegung wird ruhiger.
Der Ball gibt unmittelbares Feedback und macht Präsenz im Moment spürbar. Diese Erfahrung passt erstaunlich gut zu den zentralen Zielen der Yoga-Praxis.
Ballance-Yoga: Yoga trifft Jonglieren
Das Konzept Ballance-Yoga verbindet drei zentrale Elemente:
Yoga – Atem und Zentrierung
Jonglieren – Koordination und Fokus
Achtsamkeit – Präsenz im Moment
Die Übungen beginnen bewusst einfach – oft mit nur einem Ball – und lassen sich überraschend gut in Yogastunden integrieren.
Besonders interessant ist dieser Ansatz für:
- Yoga-Lehrer
- Yoga-Therapeuten
- Trainer und Coaches
- Menschen mit Interesse an Gehirntraining und Bewegung
Wer neugierig geworden ist, kann das Konzept auf verschiedenen Wegen entdecken.
10-Minuten-Erklärvideo
Die wichtigsten Ideen und Übungen kurz erklärt:
https://Video-Yoga.Jonglierschule.de
Das Buch: „Jonglieren & Yoga“
Das Buch zeigt die gemeinsamen Wirkprinzipien von Yoga und Jonglieren und enthält zahlreiche Praxisideen. Preis: 19,90 € - Info + Bestellung: https://Buch-Yoga.Jonglierschule.de
Das eBook
Die digitale Version des Buches ist ebenfalls erhältlich:
Preis: 14,90 € - Hier bestellebar: https://eBook-Yoga.Jonglierschule.de
Ballance-Yoga Workshops
In praxisorientierten Workshops können Teilnehmer die Methode selbst erleben und lernen, wie sich Jonglierübungen in die Yoga-Praxis integrieren lassen.
https://Ballance-Yoga.Jonglierschule.de
Ein neuer Blick auf Bewegung und Achtsamkeit
Die Verbindung von Yoga und Jonglieren zeigt, dass Achtsamkeit nicht nur in der Ruhe entstehen kann – sondern auch in der Bewegung. Oder einfacher gesagt:
Yoga kultiviert Achtsamkeit in der Stille.
Jonglieren trainiert Achtsamkeit in Bewegung.
Vielleicht ist ein fliegender Ball also nicht nur ein Spielgerät –
sondern auch ein überraschend guter Lehrer für Präsenz.
Weitere Informationen:
- Web: https://Yoga.Jonglierschule.de
- Buch: https://Buch-Yoga.Jonglierschule.de
- eBook: https://eBook-Yoga.Jonglierschule.de
- Workshops: https://Ballance-Yoga.Jonglierschule.de
- Video: https://Video-Yoga.Jonglierschule.de (10 Min.)
Im einzelnen sind dies: Jonglierbälle, Verschiedene Lernmedien gedruckt und online (Anleitungen, Bücher, eBooks, Videos) sowie originelle Spiele für die Verbesserung der Koordination und Kognition. Außerdem bieten er und sein Trainerteam Vorträge, Workshops, Jonglier-Events sowie Gehirn-Wissen-Events für Firmen, Gesundheitsakademien und Schulen an.
Für das Betriebliche GesundheitsManagement (BGM) werden versch. Kombinationen von Präsenz- und Online-Workshops angeboten. Hierzu wurde BGM neu definiert: Balljonglage - Gehirntraining - Motivation. Weitere Details siehe https://gehirn-wissen.de/bgm
JONGLIEREN
Wir sind mit REHORULI® und JOKOKO® Marktführer im Bereich Jonglier-Lernsysteme und bieten mit der ONLINE-AKDEMIE-JONGLIEREN.de Deutschlands größtes Lernportal für Jonglier-Anfänger und Fortgeschrittene. „Jonglieren lernen mit Jongloro“ ist Deutschlands meist verkaufte Jonglieranleitung und ist in 14 Sprachen erhältlich. Vier notariell beglaubigte Weltrekorde für das Jonglieren-Lernen in 7, 10, 20 und 30 Minuten runden unsere Expertise für das Jonglieren-Lernen ab. Übrigens eine tolle Idee für Firmen-Events.
GEHIRN-WISSEN
Wir sind Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (AFNB), Mitglied der Akademie für Potenzialentfaltung (Gerald Hüther) und koordinieren die Regionalakademie Bayern. Weiterhin sind wir Herausgeber der erfolgreichen Buchreihe GEHIRN-WISSEN KOMPAKT (Buch 9,90 €, eBook 7,99 €) sowie der Mediathek.Gehirn-Wissen.de.