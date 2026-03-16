Bewegte Achtsamkeit: Warum Jonglieren überraschend gut zur Yoga-Praxis passt

Mehr, als man zunächst vermuten würde. Während Yoga seit Jahrhunderten Atem, Körperwahrnehmung und innere Sammlung trainiert, zeigt sich zunehmend: Auch Jonglieren kann ein erstaunlich wirkungsvolles Training für Aufmerksamkeit, Koordination und Gehirnaktivität sein.
Genau an dieser Schnittstelle setzt ein neues Konzept an: Ballance-Yoga – bewegte Achtsamkeit. Dieses Konzept wird von Stephan Ehlers auf der Messe YOGA-WORLD (8.4.-10.4.2026 in Stuttgart) vorgestellt.
- Freitag, 10. April 2026 - 11:45 Uhr - Focus Stage
- Samstag, 11. April 2026 - 15:45 Uhr - Focus Stage
- Messestand Gehirn-Wissen & Jonglieren, Halle C2, STtnd 2D17
Yoga arbeitet vor allem über Atem, Körperbewusstsein und ruhige Bewegungen. Dadurch wird das Nervensystem reguliert und der Geist beruhigt.
Jonglieren hingegen fordert das Gehirn in Bewegung. Beim Werfen und Fangen eines Balls müssen beide Körperhälften ständig zusammenarbeiten. Dadurch kommunizieren auch die beiden Gehirnhälften intensiver miteinander.
Neurowissenschaftliche Studien zeigen, dass Jongliertraining Prozesse im Gehirn aktiviert, die für:
- Koordination
- Aufmerksamkeit
- Lernen
- Anpassungsfähigkeit
Man könnte es so formulieren:
Yoga stabilisiert das Nervensystem.
Jonglieren trainiert seine Anpassungsfähigkeit.
Zusammen entsteht eine besonders spannende Kombination: Achtsamkeit in Bewegung.
Warum ein Ball ein erstaunlich guter Lehrer für Präsenz ist
Viele Menschen erleben beim Jonglieren etwas Überraschendes:
Die Aufmerksamkeit wird sofort klarer.
- Gedanken wandern – der Ball fällt.
- Gedanken sammeln sich – die Bewegung wird ruhiger.
Ballance-Yoga: Yoga trifft Jonglieren
Das Konzept Ballance-Yoga verbindet drei zentrale Elemente:
Yoga – Atem und Zentrierung
Jonglieren – Koordination und Fokus
Achtsamkeit – Präsenz im Moment
Die Übungen beginnen bewusst einfach – oft mit nur einem Ball – und lassen sich überraschend gut in Yogastunden integrieren.
Besonders interessant ist dieser Ansatz für:
- Yoga-Lehrer
- Yoga-Therapeuten
- Trainer und Coaches
- Menschen mit Interesse an Gehirntraining und Bewegung
Wer neugierig geworden ist, kann das Konzept auf verschiedenen Wegen entdecken.
10-Minuten-Erklärvideo
Die wichtigsten Ideen und Übungen kurz erklärt:
https://Video-Yoga.Jonglierschule.de
Das Buch: „Jonglieren & Yoga“
Das Buch zeigt die gemeinsamen Wirkprinzipien von Yoga und Jonglieren und enthält zahlreiche Praxisideen. Subskriptionspreis bis 15. April 2026 nur 14,90 € statt 19,90 €
https://Buch-Yoga.Jonglierschule.de
Das eBook
Die digitale Version des Buches ist ebenfalls erhältlich. Preis: 14,90 €
https://eBook-Yoga.Jonglierschule.de
Ballance-Yoga Workshops
In praxisorientierten Workshops können Teilnehmer die Methode selbst erleben und lernen, wie sich Jonglierübungen in die Yoga-Praxis integrieren lassen.
https://Ballance-Yoga.Jonglierschule.de
Ein neuer Blick auf Bewegung und Achtsamkeit
Die Verbindung von Yoga und Jonglieren zeigt, dass Achtsamkeit nicht nur in der Ruhe entstehen kann – sondern auch in der Bewegung. Oder einfacher gesagt:
Yoga kultiviert Achtsamkeit in der Stille.
Jonglieren trainiert Achtsamkeit in Bewegung.
Vielleicht ist ein fliegender Ball also nicht nur ein Spielgerät –
sondern auch ein überraschend guter Lehrer für Präsenz.
Weitere Informationen:
Web: https://Yoga.Jonglierschule.de
Buch: https://Buch-Yoga.Jonglierschule.de
eBook: https://eBook-Yoga.Jonglierschule.de
Workshops: https://Ballance-Yoga.Jonglierschule.de
Video: https://Video-Yoga.Jonglierschule.de (10 Min.)