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FQL - Fröhlich Qualität Liefern Lannerstr. 5 80638 München, Deutschland http://www.FQL.de
Ansprechpartner:in Herr Stephan Ehlers +49 89 17117036
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Balance und Gesundheit: LIVE, ONLINE, GRATIS am Mi 19.08.2026 um 19:00 Uhr

Kostenfreier LIVE-Online-Workshop mit Stephan Ehlers zeigt, wie Jonglieren Stress reduzieren, Konzentration fördern und neue Energie in den Alltag bringen kann.

(lifePR) (München, )
Am 19. August findet um 19:00 Uhr der dritte Teil der kostenfreien LIVE-Online-Workshopreihe von und mit Stephan Ehlers statt – dieses Mal mit dem Schwerpunkt „Balance & Gesundheit“ die Teilnahme ist komplett GRATIS!  Hier kann man sich anmelden.

In diesem Online-Seminar erfährt man, wie Jonglieren nicht nur die mentale Leistungsfähigkeit steigert, sondern auch Stress reduziert und das Wohlbefinden fördert. Die Kombination aus Bewegung, Fokus und Rhythmus wirkt wie ein ganzheitliches Training für Ihr Nervensystem. Stephan Ehlers zeigt praxisnah, wie Du mit einfachen Übungen mehr Balance und Energie in Ihren Alltag bringst. Gesundheit beginnt im Kopf – und in der Bewegung.

Wichtig: Für die Teilnahme braucht jeder Teilnehmer drei Jonglierbälle:
Hier kann man sich für die GRATIS-Teilnahme am ONLINE-WORKSHOP anmelden.
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Neben den Grundlagen des Jonglierens gibt es auch praktische Hinweise für Ergo- und Physiotherapeuten sowie andere Gesundheitsberufe. Es wird gezeigt und erklärt, wie und warum Jonglieren u.a. wirksam für den Rücken und für die Vorbeugung von Alzheimer/Demenz eingesetzt wird.

Am Schluss widmet sich Stephan Ehlers den zehn Punkten, wie man Körper, Geist und Emotion in ein gesundes Gleichgewicht bringen kann.
  1. Bewegung & Körperaktivität
  2. Stress & Regeneration
  3. Konzentration & mentale Klarheit
  4. Schlaf & Erholung
  5. Ernährung & Gehirnleistung
  6. Emotionen & Resilienz
  7. Haltung & Körperbewusstsein
  8. Gehirntraining & geistige Fitness
  9. Work-Life-Balance
  10. Sinn, Werte & Lebensfreude
Ganz am Ende des Workshops werden diese zehn Punkte in vier Kernperspektiven zusammengefasst. Stephan Ehlers sagte in einem seiner Vorträge einmal: „Gesundheit und Balance entstehen, wenn wir Körper und Gehirn aktivieren, Belastungen regenerieren, innere Stärke stabilisieren und unser Leben bewusst ausbalancieren. Und das Schöne ist: Jonglieren aktiviert, fokussiert, stabilisiert und bringt Körper und Geist immer wieder neu ins Gleichgewicht.“

Hier kann man sich für die GRATIS-Teilnahme am ONLINE-WORKSHOP anmelden.

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Stephan Ehlers ist der Jongleur unter den Top-Speakern und versteht es mit Ballzauberei und Wortwitz aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung informativ und unterhaltsam mit konkreten Tipps für die Umsetzung zu verbinden. Er arbeitet seit 1995 als Speaker, Profijongleur und Trainer und hat in den letzten Jahren viele namhafte Firmen um Kreativität, Know-how und Ergebnisse bereichert. Stephan Ehlers ist Inhaber von FQL (Fröhlich Qualität Liefern) der FQL Akademie (Findet Querdenken Lukrativ), Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement, Top100-Entertainer bei Speakers Excellence, Regionalbotschafter der GSA German Speakers Association sowie Autor mehrerer Bücher.

In einer zunehmend von Krisen und Veränderung geprägten Berufswelt fordert Ehlers dazu auf, selbst aktiv zu werden und gibt dazu wertvolle Tipps und Anregungen für die konkrete Umsetzung. Er ist fest davon überzeugt, dass die Veränderungsintensität und das Tempo sowohl in der Welt als auch in den Märkten eher zunehmen als abnehmen wird. In dieser Welt voller Unsicherheit und Veränderung hilft Stephan Ehlers Mut und Selbstvertrauen sowie Stärkung der eigenen Verantwortung aufzubauen. Dies hilft Mitarbeitern und Führungskräften Zuversicht und Zutrauen für die Zukunft zu gewinnen.

Stephan Ehlers ist ...

... Speaker >> https://stephan-ehlers.de/...
... Moderator >> https://stephan-ehlers.de/...
... Jonglator >> https://stephan-ehlers.de/...

Weitere Infos zur Person: https://stephan-ehlers.de/...

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