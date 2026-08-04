Balance und Gesundheit: LIVE, ONLINE, GRATIS am Mi 19.08.2026 um 19:00 Uhr

In diesem Online-Seminar erfährt man, wie Jonglieren nicht nur die mentale Leistungsfähigkeit steigert, sondern auch Stress reduziert und das Wohlbefinden fördert. Die Kombination aus Bewegung, Fokus und Rhythmus wirkt wie ein ganzheitliches Training für Ihr Nervensystem. Stephan Ehlers zeigt praxisnah, wie Du mit einfachen Übungen mehr Balance und Energie in Ihren Alltag bringst. Gesundheit beginnt im Kopf – und in der Bewegung.
Wichtig: Für die Teilnahme braucht jeder Teilnehmer drei Jonglierbälle:
- Man kann Jonglierbälle selbst herstellen mit Luftballons und Leinsamen! Wie das funktioniert, zeigt dieses Video: http://www.video-baelle-bauen.jonglierschule.de
- Man kann natürlich auch professionelle Jonglierbälle bestellen:
> Kleine Bälle (29,90 € + Versand) > Große Bälle (32,50 € + Versand)
Neben den Grundlagen des Jonglierens gibt es auch praktische Hinweise für Ergo- und Physiotherapeuten sowie andere Gesundheitsberufe. Es wird gezeigt und erklärt, wie und warum Jonglieren u.a. wirksam für den Rücken und für die Vorbeugung von Alzheimer/Demenz eingesetzt wird.
Am Schluss widmet sich Stephan Ehlers den zehn Punkten, wie man Körper, Geist und Emotion in ein gesundes Gleichgewicht bringen kann.
- Bewegung & Körperaktivität
- Stress & Regeneration
- Konzentration & mentale Klarheit
- Schlaf & Erholung
- Ernährung & Gehirnleistung
- Emotionen & Resilienz
- Haltung & Körperbewusstsein
- Gehirntraining & geistige Fitness
- Work-Life-Balance
- Sinn, Werte & Lebensfreude
Hier kann man sich für die GRATIS-Teilnahme am ONLINE-WORKSHOP anmelden.