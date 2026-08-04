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FQL - Fröhlich Qualität Liefern Lannerstr. 5 80638 München, Deutschland http://www.FQL.de
Ansprechpartner:in Herr Stephan Ehlers +49 89 17117036
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Balance und Gesundheit: LIVE, ONLINE, GRATIS am Mi 19.08.2026 um 19:00 Uhr

Kostenfreier LIVE-Online-Workshop mit Stephan Ehlers zeigt, wie Jonglieren Stress reduzieren, Konzentration fördern und neue Energie in den Alltag bringen kann.

(lifePR) (München, )
Am 19. August findet um 19:00 Uhr der dritte Teil der kostenfreien LIVE-Online-Workshopreihe von und mit Stephan Ehlers statt – dieses Mal mit dem Schwerpunkt „Balance & Gesundheit“ die Teilnahme ist komplett GRATIS! Hier kann man sich anmelden.

In diesem Online-Seminar erfährt man, wie Jonglieren nicht nur die mentale Leistungsfähigkeit steigert, sondern auch Stress reduziert und das Wohlbefinden fördert. Die Kombination aus Bewegung, Fokus und Rhythmus wirkt wie ein ganzheitliches Training für Ihr Nervensystem. Stephan Ehlers zeigt praxisnah, wie Du mit einfachen Übungen mehr Balance und Energie in Ihren Alltag bringst. Gesundheit beginnt im Kopf – und in der Bewegung.

Wichtig: Für die Teilnahme braucht jeder Teilnehmer drei Jonglierbälle:
Hier kann man sich für die GRATIS-Teilnahme am ONLINE-WORKSHOP anmelden.

Neben den Grundlagen des Jonglierens gibt es auch praktische Hinweise für Ergo- und Physiotherapeuten sowie andere Gesundheitsberufe. Es wird gezeigt und erklärt, wie und warum Jonglieren u.a. wirksam für den Rücken und für die Vorbeugung von Alzheimer/Demenz eingesetzt wird.

Am Schluss widmet sich Stephan Ehlers den zehn Punkten, wie man Körper, Geist und Emotion in ein gesundes Gleichgewicht bringen kann.
  1. Bewegung & Körperaktivität
  2. Stress & Regeneration
  3. Konzentration & mentale Klarheit
  4. Schlaf & Erholung
  5. Ernährung & Gehirnleistung
  6. Emotionen & Resilienz
  7. Haltung & Körperbewusstsein
  8. Gehirntraining & geistige Fitness
  9. Work-Life-Balance
  10. Sinn, Werte & Lebensfreude
Ganz am Ende des Workshops werden diese zehn Punkte in vier Kernperspektiven zusammengefasst. Stephan Ehlers sagte in einem seiner Vorträge einmal: „Gesundheit und Balance entstehen, wenn wir Körper und Gehirn aktivieren, Belastungen regenerieren, innere Stärke stabilisieren und unser Leben bewusst ausbalancieren. Und das Schöne ist: Jonglieren aktiviert, fokussiert, stabilisiert und bringt Körper und Geist immer wieder neu ins Gleichgewicht.“

Hier kann man sich für die GRATIS-Teilnahme am ONLINE-WORKSHOP anmelden.

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Stephan Ehlers ist Experte für Gehirn-Wissen & Jonglieren und bietet ein großes Angebot rund um Ausbildungen und Produkten für Gesundheitsberufe, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Heilpraktiker:innen und Yoga-Lehrer:innen etc. an.
Im einzelnen sind dies: Jonglierbälle, Verschiedene Lernmedien gedruckt und online (Anleitungen, Bücher, eBooks, Videos) sowie originelle Spiele für die Verbesserung der Koordination und Kognition. Außerdem bieten er und sein Trainerteam Vorträge, Workshops, Jonglier-Events sowie Gehirn-Wissen-Events für Firmen, Gesundheitsakademien und Schulen an.
Für das Betriebliche GesundheitsManagement (BGM) werden versch. Kombinationen von Präsenz- und Online-Workshops angeboten. Hierzu wurde BGM neu definiert: Balljonglage - Gehirntraining - Motivation. Weitere Details siehe https://gehirn-wissen.de/bgm

JONGLIEREN
Wir sind mit REHORULI® und JOKOKO® Marktführer im Bereich Jonglier-Lernsysteme und bieten mit der ONLINE-AKDEMIE-JONGLIEREN.de Deutschlands größtes Lernportal für Jonglier-Anfänger und Fortgeschrittene. „Jonglieren lernen mit Jongloro“ ist Deutschlands meist verkaufte Jonglieranleitung und ist in 14 Sprachen erhältlich. Vier notariell beglaubigte Weltrekorde für das Jonglieren-Lernen in 7, 10, 20 und 30 Minuten runden unsere Expertise für das Jonglieren-Lernen ab. Übrigens eine tolle Idee für Firmen-Events.

GEHIRN-WISSEN
Wir sind Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (AFNB), Mitglied der Akademie für Potenzialentfaltung (Gerald Hüther) und koordinieren die Regionalakademie Bayern. Weiterhin sind wir Herausgeber der erfolgreichen Buchreihe GEHIRN-WISSEN KOMPAKT (Buch 9,90 €, eBook 7,99 €) sowie der Mediathek.Gehirn-Wissen.de.

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