Der Münchner Experte für Gehirn-Wissen und Jonglieren, Stephan Ehlers, bietet dafür ein ebenso außergewöhnliches wie unterhaltsames Veranstaltungsformat: interaktive Azubi-Team-Events, bei denen aus einer vermeintlich unlösbaren Aufgabe ein gemeinsames Erfolgserlebnis wird.
Auszubildende brauchen mehr als Fachwissen
Der Einstieg ins Berufsleben ist für junge Menschen eine enorme Veränderung. Neue Kollegen, unbekannte Aufgaben, andere Erwartungen und wachsende Verantwortung verlangen Orientierung, Selbstvertrauen und Anpassungsfähigkeit.
Für Personalverantwortliche und Ausbildungsleiter bietet sich hier die Chance, frühzeitig wichtige Impulse für die persönliche und berufliche Entwicklung ihrer Nachwuchskräfte zu setzen.
Das gemeinsame Erlernen des Jonglierens eignet sich hierfür besonders gut. Es schafft eine ungezwungene Atmosphäre, überwindet Berührungsängste und macht zentrale Kompetenzen des Berufslebens unmittelbar erlebbar.
Was drei Bälle mit beruflichem Erfolg zu tun haben
Wer zum ersten Mal drei Jonglierbälle in der Hand hält, steht vor einer ungewohnten Herausforderung. Genau darin liegt das pädagogische Potenzial:
- Selbstvertrauen: Sich etwas zutrauen, das zunächst unmöglich erscheint.
- Fehlerkultur: Fehler als notwendigen Bestandteil des Lernens verstehen.
- Teamfähigkeit: Sich gegenseitig unterstützen und gemeinsam Erfolge feiern.
- Veränderungskompetenz: Unbekannte Herausforderungen mutig angehen.
- Konzentration: Aufmerksamkeit bewusst steuern.
- Eigenmotivation: Durch kleine Fortschritte Lust auf neue Herausforderungen entwickeln.
- Frustrationstoleranz: Nicht gleich aufgeben, wenn etwas nicht auf Anhieb funktioniert.
Eine Kennenlernrunde, die garantiert anders ist
Statt klassischer Vorstellungsrunden, langatmiger Präsentationen oder austauschbarer Teambuilding-Spiele erleben die Auszubildenden eine gemeinsame Herausforderung, die verbindet, Spaß macht und Gesprächsanlässe schafft.
Auch Ausbilder und Personalverantwortliche erhalten dabei interessante Einblicke: Wer übernimmt Initiative? Wer unterstützt andere? Wer geht kreativ mit Herausforderungen um? Wer bleibt auch bei Schwierigkeiten motiviert?
So entstehen auf spielerische Weise wertvolle Gelegenheiten, die jungen Nachwuchskräfte besser kennenzulernen.
Wertschätzung, die in Erinnerung bleibt
Ob zum Ausbildungsstart, während der Einführungswoche, beim Azubi-Tag oder im Rahmen eines unternehmensweiten Nachwuchskräfteprogramms – die interaktiven Team-Events setzen ein positives Signal:
Wir investieren nicht nur in eure Ausbildung, sondern auch in eure persönliche Entwicklung.
Auf Wunsch können die eingesetzten Jonglierbälle auch mit dem Unternehmenslogo bedruckt werden. So bleibt das gemeinsame Erlebnis über die Veranstaltung hinaus präsent.
Über Stephan Ehlers
Stephan Ehlers ist seit 1995 als Speaker, Moderator und professioneller Jongliertrainer tätig. Er verbindet Erkenntnisse der Gehirnforschung mit außergewöhnlichen Bewegungserlebnissen und konkreten Impulsen für Motivation, Lernen, Veränderung und Zusammenarbeit.
Seine langjährige Erfahrung mit kleinen Teams ebenso wie mit Großveranstaltungen macht ihn zu einem kompetenten Partner für Unternehmen, die ihre Personalentwicklung informativ, inspirierend und interaktiv gestalten möchten.
Wer Fachkräfte von morgen gewinnen und langfristig begeistern möchte, sollte heute damit beginnen, ihre Potenziale zu entfalten.
Jetzt Azubi-Team-Events für 2027 planen
Personalentscheider, HR-Verantwortliche und Ausbildungsleiter können sich unverbindlich über die Möglichkeiten eines Azubi-Team-Events für ihr Unternehmen informieren.
Informationen zum Angebot:
www.gehirnvital.de/team-events-für-azubis
Beratung, Kontakt und Buchungsanfragen:
Gabriele Ehlers
Telefon: 089 17 11 70 36
E-Mail: info@FQL.de
www.Stephan-Ehlers.de