Am 11.11. hat München mehr als Fasching im Kopf
In der Iberl Bühne treffen Humor, überraschende Thesen und neue Ideen aufeinander – serviert in elf Minuten pro Vortrag.
11 Redner. 11 Minuten. 111 Krapfen. Seit 2016 begeistert dieses außergewöhnliche Veranstaltungsformat mit einer ebenso einfachen wie anspruchsvollen Idee: Jeder Speaker hat exakt elf Minuten Zeit, um sein Publikum zu inspirieren, zu überraschen und zum Nachdenken zu bringen. Keine endlosen PowerPoint-Schlachten, keine langatmigen Vorträge – dafür pointierte Gedanken, ungewöhnliche Geschichten und jede Menge Inspiration.
Am Mittwoch, 11. November 2026, öffnet die Iberl Bühne mitten in München (Nähe Stachus) ihre Türen für einen Abend, an dem sich Tiefgang und Humor, persönliche Entwicklung und Business-Themen auf unterhaltsame Weise begegnen.
Lieber Casino als Recruiting?
Christian Milerski provoziert mit der Frage, ob Personalentscheidungen im Casino womöglich bessere Ergebnisse liefern als so manches Recruiting-Verfahren. Hinter seinem Titel „Lieber Casino als Recruiting“ steckt eine ernsthafte Botschaft über Führung, Verantwortung und den Umgang mit Menschen.
Dass unsere Wirkung auf andere oft ganz anders ausfällt, als wir selbst glauben, zeigt Boris Bregar mit einer ebenso frechen wie einprägsamen These: „Wirkung ist wie Mundgeruch – die anderen merken's zuerst.“ Wer wissen möchte, warum Menschen schon über uns urteilen, bevor wir überhaupt den Mund aufmachen, dürfte hier einiges mitnehmen.
Und weil Missverständnisse selten nur auf einer Seite entstehen, hält Ute Herzog uns mit „Schwierig sind immer die anderen!“ einen Spiegel vor. Ihre Einladung: weniger urteilen, mehr verstehen – und endlich besser miteinander kommunizieren.
Glücksviren, Mutmacher und innere Diamanten
Kann man Glück tatsächlich verbreiten wie ein Virus? Vanessa Neuschulz ist überzeugt, dass Glück ansteckend sein kann – und sogar zum Erfolgsfaktor wird. Unter dem Titel „Mit Glück zum Erfolg“ zeigt sie, wie positive Impulse unser Umfeld verändern können.
Bettina Kaltenbach geht noch einen Schritt weiter und verspricht „111 Sekunden für dein Glück“. Warum übersieht unser Gehirn so häufig das Positive? Und wie lässt sich Glück im Alltag bewusster erleben?
Mit „Das Feuer entfachen“ zeigt Lutz Langhoff, wie Menschen Mut und Hoffnung in anderen freisetzen können. Gerade in Zeiten voller Unsicherheit ist die Fähigkeit, andere zu ermutigen, wichtiger denn je.
Auch Sandra Turner richtet den Blick auf das, was Menschen stark macht. Ihr Vortrag „Stark in stürmischen Zeiten“ lädt dazu ein, die eigenen Stärken zu entdecken und selbst dann handlungsfähig zu bleiben, wenn es im Leben kräftig Gegenwind gibt.
Perfekt unperfekt – und trotzdem erfolgreich!
Muss eigentlich immer alles perfekt sein? Dr. Chris Schäfer stellt mit „perfecd – vollkommen unvollkommen“ unseren Perfektionsanspruch infrage. Seine Botschaft: Wer sich selbst nicht genügen lässt, wird auch im Außen niemals genug bekommen.
Stefan Lapenat greift einen weiteren gesellschaftlichen Glaubenssatz an: „Versagen verboten?“ Warum ausgerechnet das Scheitern eine wichtige Voraussetzung für Erfolg sein kann, erklärt er in elf Minuten, die möglicherweise den Blick auf eigene Fehler verändern.
Dass Erfolg auch viel mit Begeisterung zu tun hat, zeigt Simon Muff. „Begeisterung sagt immer die Wahrheit“ lautet sein Thema. Denn wer für etwas wirklich brennt, steckt andere an – und entdeckt oft ungeahnte Möglichkeiten.
Und wie wird aus einer Idee eine Marke, die Menschen lieben? Thomas Daamen nimmt das Publikum mit auf eine Reise „Gemeinsam – von Null auf Love Brand“. Seine Botschaft: Starke Marken entstehen nicht durch große Versprechen, sondern durch gelebte Einzigartigkeit und konsequentes Handeln.
Elf Vorträge – und eine Überraschung!
Ein besonderer Programmpunkt bleibt bis zum Veranstaltungstag geheim: Ein Überraschungsgast wird mit einem noch unbekannten Thema auf der Bühne stehen. Wer das sein wird? Das erfahren die Besucher erst am 11.11.
Durch den Abend führen Stephan Ehlers und Katja Schäfer. Sie verbinden die unterschiedlichen Vorträge zu einem ebenso abwechslungsreichen wie unterhaltsamen Gesamterlebnis.
Warum elf Minuten manchmal mehr bewirken als ein ganzer Seminartag
Die „Lange Nacht der kurzen Reden“ ist kein gewöhnlicher Vortragsabend. Sie ist eine Einladung, neugierig zu bleiben, Bekanntes zu hinterfragen und sich von ungewöhnlichen Gedanken überraschen zu lassen.
Elf Persönlichkeiten, elf Themen, elfmal die Chance auf einen Gedanken, der hängen bleibt. Dazu gibt es Gelegenheit zum Networking, persönliche Gespräche mit den Speakern und natürlich die inzwischen legendären 111 Krapfen.
Die Veranstaltung richtet sich an Unternehmer, Führungskräfte, Selbstständige, Trainer, Coaches, Speaker und alle Menschen, die Lust auf Inspiration, neue Kontakte und einen kurzweiligen Abend haben.
Wichtig: Die bisherigen Veranstaltungen waren stets vorab ausverkauft. Auch 2026 gibt es keine Abendkasse! Wer dabei sein möchte, sollte sich rechtzeitig sein Ticket sichern.
Veranstaltungsinformationen
Termin: Mittwoch, 11. November 2026
Einlass & Networking: ab 17:30 Uhr
Beginn: 18:30 Uhr
Ende: ca. 22:30 Uhr
Ort: Iberl Bühne, München (Nähe Karlsplatz/Stachus)
Eintritt: 19 Euro für GSA-Mitglieder, 29 Euro für Nichtmitglieder
Tickets: ausschließlich online, keine Abendkasse
Programm, Rednerporträts:
https://Die-Lange-Nacht-der-kurzen-Reden.de/2026
Tickets:
https://Tickets.Die-Lange-Nacht-der-kurzen-Reden.de
Über die Lange Nacht der kurzen Reden
Die „Lange Nacht der kurzen Reden“ wurde 2016 von Stephan Ehlers für die GSA-Regionalgruppe München ins Leben gerufen und seitdem von ihm auch organisiert. Seitdem präsentieren jedes Jahr am 11.11. elf professionelle Rednerinnen und Redner jeweils elfminütige Vorträge aus den Bereichen Wirtschaft, Führung, Kommunikation, Motivation und Persönlichkeitsentwicklung.
Die Veranstaltung bietet eine Bühne für die Vielfalt professioneller Redekunst und verbindet Inspiration, Unterhaltung und Networking auf ungewöhnliche Weise.
Elf Redner. Elf Minuten. 111 Krapfen. Und garantiert mehr als elf gute Gedanken für den Heimweg. Hier gibt’s die letzten Tickets: https://Tickets.Die-Lange-Nacht-der-kurzen-Reden.de