60 Minuten, die im Kopf bleiben: Sechs Impulse für Menschen, die mehr bewegen wollen
Die GSA-Inspirationstour kommt nach Hürth – mit kompakten Ideen für bessere Führung, klareres Denken und wirksames Handeln
Sechs Fragen. Sechs Perspektiven. Sechs Vorträge je zehn Minuten.
Am Dienstag, 29. September 2026, macht die GSA-Inspirationstour Station in Hürth bei Köln. Sechs professionelle Speaker bringen Themen auf die Bühne, die zunächst ziemlich unterschiedlich klingen – und doch erstaunlich viel miteinander zu tun haben: Denkmuster, Führung, Unternehmensstrategie, Erleben, Auftritt und mentale Leistungsfähigkeit.
Denn bevor sich Unternehmen verändern, müssen häufig erst Menschen anders denken.
Die Macht der Muster
Manuel Dierlinger beginnt genau dort: im Kopf. Unter dem Titel „Die Macht der Muster – Ordnung im Kopf, Erfolg im Leben“ beschäftigt er sich mit den mentalen Strukturen, die unser Denken und Handeln prägen. Muster können Orientierung geben – sie können uns aber auch davon abhalten, neue Möglichkeiten überhaupt wahrzunehmen. Und was für einzelne Menschen gilt, gilt erst recht für Organisationen.
Christian Milerski formuliert deshalb bewusst kompromisslos: „Schlechte Führung hat keine Daseinsberechtigung.“ Gute Führung ist kein Luxus für wirtschaftlich entspannte Zeiten. Sie entscheidet darüber, ob Menschen Verantwortung übernehmen, sich entwickeln und Leistung bringen können – oder irgendwann nur noch funktionieren.
Wenn Strategie zum Malbuch wird
Dass gute Absichten allein noch keine gute Unternehmensführung ergeben, greift Dirk Schadow mit einem Titel auf, der hängen bleibt: „Warum Buntstifte keine Unternehmensstrategie sind.“ Visionen, Workshops, Post-its und farbenfrohe Präsentationen können hilfreich sein. Entscheidend ist jedoch, was daraus entsteht. Strategie braucht mehr als Kreativität – sie braucht Klarheit, Konsequenz und Umsetzung.
Doch bei aller Zielorientierung stellt sich noch eine andere Frage: Wie intensiv erleben wir eigentlich das, was wir tun?
Felix Ahrens provoziert mit „Erlebens-Tiefe, braucht das jemand?“ und lenkt den Blick darauf, ob schneller, effizienter und oberflächlicher tatsächlich immer besser bedeutet. Vielleicht entsteht Qualität gerade dort, wo Menschen genauer wahrnehmen, intensiver erleben und Dingen wieder mehr Tiefe geben.
Und plötzlich ist der Kopf leer …
Dass zwischen Wissen und Wirkung manchmal nur wenige Sekunden liegen, weiß Thomas Friebe. Sein Thema „Wenn die Stimme zittert und der Kopf leer ist …“ dürfte jedem bekannt vorkommen, der schon einmal vor Publikum gesprochen, eine wichtige Präsentation gehalten oder in einem entscheidenden Gespräch plötzlich nach Worten gesucht hat. Denn Kompetenz allein garantiert noch keinen souveränen Auftritt. Wenn Nervosität übernimmt, kann selbst bestens vorbereitetes Wissen für einen Moment unerreichbar erscheinen.
Damit schließt sich der Kreis zu Jens Newerla und seiner These: „Mehr geht im Kopf – Warum mentale Leistungsfähigkeit die eigentliche Zukunftskompetenz ist.“
Während künstliche Intelligenz immer mehr Routinen übernimmt und Wissen innerhalb von Sekunden verfügbar macht, gewinnt eine Fähigkeit an Bedeutung, die sich nicht einfach herunterladen lässt: das eigene Gehirn möglichst wirkungsvoll einzusetzen – konzentriert zu denken, geistig flexibel zu bleiben und auch unter Belastung leistungsfähig zu sein.
Sechs Themen – eine gemeinsame Frage
Was haben also Denkmuster, Leadership, Strategie, Erleben, Lampenfieber und mentale Leistungsfähigkeit miteinander zu tun?
Mehr, als man auf den ersten Blick vermuten würde.
Sie entscheiden darüber, wie Menschen denken, handeln, führen, kommunizieren und Veränderungen gestalten. Und genau darin liegt die Idee der GSA-Inspirationstour: keine abendfüllenden Einzelvorträge, sondern sechs konzentrierte Impulse von jeweils zehn Minuten, die neue Gedanken anstoßen – und anschließend reichlich Gesprächsstoff liefern.
Zwischen und nach den Vorträgen bleibt Zeit für Begegnung, Austausch und Networking mit den Speaker:innen und anderen Gästen.
Angesprochen sind Führungskräfte, Unternehmerinnen und Unternehmer, Personalverantwortliche, Selbstständige, Coaches, Trainer:innen, Speaker sowie alle, die Lust auf neue Perspektiven haben.
Termin: Dienstag, 29. September 2026 – Einlass: 18:30 Uhr – Beginn: 19:00 Uhr
Ort: H-Hotel, Theresienhöhe 99, 50354 Hürth bei Köln
Weitere Informationen und Tickets: 29-09.GSA-Regionalgruppe.de
Programmheft: https://GSA-Regionalgruppe.de/29-09
Über die GSA-Inspirationstour
Die GSA-Inspirationstour 2026 wird von Stephan Ehlers (Koordinator GSA-Regionalgruppen) organisiert und bringt professionelle Rednerinnen und Redner in mehreren deutschen Städten auf die Bühne. Das Prinzip ist bewusst kompakt: unterschiedliche Themen, unterschiedliche Persönlichkeiten – und jeweils nur zehn Minuten Zeit, um das Publikum zum Nachdenken zu bringen. Die Tour verbindet Impulse aus Wirtschaft, Führung, Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung und Gesellschaft mit der Möglichkeit zum persönlichen Austausch zwischen Publikum und Speakern.
Sechs Köpfe. Sechs Themen. Sechsmal zehn Minuten. Und ziemlich viele neue Gedanken für den Heimweg. Weitere Informationen und Tickets: 29-09.GSA-Regionalgruppe.de