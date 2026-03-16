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6 Redner:innen je 10 Min. - Inspirationen am 14.4. in München, 19.5. in Wiesbaden und 23.6. in Stuttgart

Die GSA-Inspirationstour 2026: HR. Leadership. Zukunft. Live.

(lifePR) (München, )
Erleben Sie 6 Speaker:innen je 10 Minuten mit spannenden Vorträgen rund um Motivation, Führung und anderen Themen für Business & Management. Am 14. April in München, am 19. Mai in Wiesbaden-Niedernhausen und 23. Juni in Stuttgart-Herrenberg.

Die GSA-Inspirationstour 2026: Wo Ideen Funken schlagen – live, lokal, leidenschaftlich

Frische Impulse, starke Stimmen und gelebtes Miteinander: Die GSA-Inspirationstour 2026 bringt die Energie der German Speakers Association direkt in die Regionen. Acht Abende, acht Städte, 48 Speaker – und unzählige inspirierende Begegnungen. Von München bis Hannover macht die Tour Halt in ausgewählten H-Hotels. Die ersten drei Termine, Redner:innen und Themen stehen fest.

Übersicht der Redner:innen und Themen am 14. April 2026 in München

Ute Herzog
Wenn Empathie auf Blaulicht trifft - Echtes Hinsehen ist oft die beste Erste Hilfe

Claudia Sendlbeck-Schickor
Stressprävention: Turbo fürs Team - Von Stillstand zu Fortschritt, von Stress zu Stärke

Stefan Brutscher
Warum KI uns überfordert - und wie sie plötzlich hilft

Angela Barzen
Peak Perfomance - der Weg an die Spitze

Thomas Daamen
Wenn der Funke überspringt - von Null auf Lovebrand

Astrid Brüggemann
KI als dritte Gehirnhälfte

Mehr Informationen zu jedem Vortrag gibt es im Programmheft 14.04.2026.

Veranstaltungsort: Hyperion Hotel, Truderinger Str. 13, 81677 München

Öffentliche Verkehrsmittel:
  • Tram 19 bis Station „Vogelweideplatz“ - 200 m zu Fuß
  • S-Bhf. Leuchtenbergring - 800 m zu Fuß bis zum Hotel.
  • PKW: Hotel verfügt über mehr als 130 Parkplätze
Tickets gibt’s hier: https://14-04.GSA-Regionalgruppe.de

Übersicht der Redner:innen und Themen am 19. Mai 2026 in Niederhausen:

Christian Milerski
Schlechte Führung hat keine Daseinsberechtigung - Gute Führung hat nichts mit Talent zu tun

Ines Reimers
Empathie ist eine Währung - oder alternativ: Präsenz und Empathie in Zeiten von KI

Felix Ahrens
Erlebens-Tiefe, braucht das jemand?

Jens Newerla
Mehr geht im Kopf - Warum mentale Leistungsfähigkeit die eigentliche Zukunftskompetenz ist

Andreas Johann
Der Nasenfaktor - Warum die Nase eben doch eine Rolle spielt!

Evelyn Ackermann
Wenn die Sicherheit schwindet- 3 Wege für glaubwürdige Führung in wilden Zeiten

Mehr Informationen zu jedem Vortrag gibt es im Programmheft-19.05.2026.

Veranstaltungsort: H-Hotel, Zum Grauen Stein 1, 65527 Niedernhausen (Nähe Wiesbaden)
Das Hotel verfügt über ausreichend kostenfreie Parkplätze

Tickets gibt’s hier: https://19-05.GSA-Regionalgruppe.de  

Hier die Übersicht der Redner:innen und Themen am 23.6.2026 in Herrenberg:

Bert Overlack
Zwischen Spitzenzeiten und Existenzängsten - Starke Strategien für turbulente Zeiten

Beate und Olaf Hofmann
CROSSOVER - das Mindset für Morgen

Ines Reimers
Wortmacht - Wie Sprache unser Bewusstsein prägt

Antje Schmid
Leistungsfähig ohne Ausbrennen - Impulse aus Asien für Resilienz im Business

Michael Züfle
Was ist schon normal? - Warum echte Stärke entsteht, wenn wir aufhören, dazuzugehören

Federica Paganelli Overlack
Was würdest du tun, wenn du mutig wärst?

Veranstaltungsort: H-Hotel, Daimlerstr. 1, 71083 Herrenberg

Öffentliche Verkehrsmittel:
  • S1 bis Haltestelle„Herrenberg“
    ca. 30 Min Fahrzeit (10 Haltestellen) ab HBF Stuttgart
    Von Bahnhof Herrenberg ca. 20 Min. Fußweg (1,2 km)
  • Bus 780 - Haltestelle „Herrenberg Affstätter Tal“ - 220m zum Hotel
  • Bus 783 - Haltestelle „Daimlerstraße“ - 50m zum Hotel
Tickets gibt’s hier: https://23-06.GSA-Regionalgruppe.de  

Was dich erwartet?

Ein lebendiges Abendformat von 18:00 bis 21:30 Uhr, kompakt, dicht und überraschend. Sechs GSA-Mitglieder aus der jeweiligen Region betreten die Bühne – jede*r mit einem knackigen 10-Minuten-Impulsvortrag. Klar, pointiert, inspirierend. Ob Leadership, Vertrieb, Persönlichkeitsentwicklung, Mindset oder Zukunftskompetenzen: Jedes Event bietet ein kuratiertes Themenfeuerwerk, das dich zum Denken, Schmunzeln oder mutigen Handeln anstiftet.

Die Atmosphäre?

Professionell – und gleichzeitig herrlich unkompliziert. In den 60–80 qm großen Räumen erwartet dich eine Mischung aus Theaterbestuhlung und entspannten Stehtischen. Das Publikum: 30–40 Gleichgesinnte, Coaches, Unternehmer:innen, Trainer:innen, Speaker – Menschen, die etwas bewegen wollen. Das Beste: Für nur 12 Euro bist du dabei – inklusive Getränkepauschale!

Begegnungsraum und Netzwerkbooster

Doch die Inspirationstour ist weit mehr als eine Bühne. Sie ist ein Begegnungsraum. Ein Netzwerkbooster. Ein Brückenbauer zwischen GSA, Regionalgruppen und den Menschen vor Ort. Ihr Ziel: regionale Netzwerke stärken, die Sichtbarkeit der GSA erhöhen, neue Mitglieder und Partner gewinnen – und dabei echten Mehrwert schaffen. Ob München im April, Hamburg im August oder Berlin im Oktober – jeder Abend wird gemeinsam mit den Regionalgruppen gestaltet und lebt von der Hands-on-Mentalität aller Beteiligten. Tickets: https://Tour.GSA-Regionalgruppe.de

Wer als Speaker bei der GSA-Tour in Leipzig, Hamburg, Köln, Berlin und Hannover dabei sein möchte, kann sich hier bewerben > Nähere Informationen für Redner:innen

Die GSA (German Speakers Association) ist der weltweit größte Berufsverband für professionelle Redner. Die GSA-Regionalgruppen für die Regionen München, Hamburg, Rhein-Main, Köln/Bonn, Südwest und Berlin verstehen sich als Plattform zum persönlichen Kennenlernen und für den Austausch von GSA-Mitgliedern und GSA-Freunden/Interessenten innerhalb einer Region. Sie fördern den Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer für die "sprechende Zunft" (Trainer, Redner, Vortragende, Speaker, Weiterbildungsprofis) und bieten die Möglichkeit, neue Ideen auszuprobieren. Weitere Ziele sind die gegenseitige Qualifizierung und persönliche Weiterentwicklung von Ideen und Kooperationen, die Präsenz in der Region und Sichtbarkeit für GSA-Interessierte und die Kooperation mit anderen regionalen Verbänden.
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