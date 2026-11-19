6 Impulse je 10 Min. für neue Perspektiven am 26.11. in Hannover
GSA-Inspirationstour in Hannover: Sechs Speaker sprechen über Glück, Menschenkenntnis, Auftrittssicherheit, Führung, Kommunikation und Erleben
Am Donnerstag, 26. November 2026, macht die GSA-Inspirationstour Station im H+ Hotel Hannover. Sechs Rednerinnen und Redner präsentieren jeweils einen zehnminütigen Impuls. Das kompakte Format bringt unterschiedliche Perspektiven auf die Bühne und anschließend Menschen miteinander ins Gespräch. Angesprochen sind Führungskräfte, Personalverantwortliche, Unternehmer, Selbstständige sowie Trainer, Coaches und alle, die neue Anregungen für ihren beruflichen Alltag suchen. https://26-11.GSA-Regionalgruppe.de
Glück haben ist schön. Was machen wir daraus?
Erfolg erklären wir gern mit Leistung, Ausdauer und den richtigen Entscheidungen. Aber wo bleibt das Glück? Ist es eine günstige Gelegenheit, eine persönliche Haltung oder etwas, dem wir im Alltag zu wenig Aufmerksamkeit schenken?
Vanessa Neuschulz eröffnet mit ihrem Vortrag „Mit Glück zum Erfolg“ einen anderen Blick auf ein vertrautes Ziel. Ihr Thema lädt dazu ein, die eigene Vorstellung von Erfolg zu hinterfragen: Woran messen wir ihn eigentlich – und welche Bedeutung hat Glück dabei?
Menschen verstehen, bevor man sie in Schubladen steckt
Die Kollegin fragt dreimal nach, der Mitarbeiter entscheidet spontan, die Führungskraft möchte erst sämtliche Details kennen. Was im Arbeitsalltag schnell als schwierig gilt, kann schlicht Ausdruck unterschiedlicher Persönlichkeiten sein.
Hier gibt es Tickets: https://26-11.GSA-Regionalgruppe.de
Nadine Ahrens widmet sich mit „Erfolg beginnt, wo Menschen verstanden werden“ der Frage, wie wir solche Unterschiede besser einordnen können. Statt vorschneller Urteile rückt sie das Verständnis füreinander in den Mittelpunkt. Denn wer Menschen erreichen möchte, braucht mehr als die Erwartung, dass alle genauso denken und handeln wie man selbst.
Gut vorbereitet – und plötzlich ist der Kopf leer
Eben war der Gedanke noch da. Jetzt schauen alle erwartungsvoll nach vorn, die Stimme wird unsicher und der sorgfältig vorbereitete Einstieg scheint verschwunden. Eine Situation, die bei Präsentationen, in wichtigen Gesprächen oder vor Publikum unangenehm vertraut sein kann.
Thomas Friebe greift sie mit „Wenn die Stimme zittert und der Kopf leer ist…“ auf. Sein Vortrag stellt einen Moment ins Zentrum, über den kaum jemand gern spricht – obwohl ihn viele kennen. Ein Thema für alle, die mit ihrer Botschaft auch dann ankommen möchten, wenn die Aufregung mitredet.
Führung ist eine Aufgabe mit Folgen
Schlechte Führung bleibt selten auf das Büro der Führungskraft beschränkt. Sie kann Gespräche prägen, Entscheidungen erschweren und die Stimmung eines ganzen Teams beeinflussen. Umso wichtiger ist die Frage, welche Führung Menschen und Unternehmen tatsächlich weiterbringt.
Christian Milerski setzt mit „Schlechte Führung hat keine Daseinsberechtigung“ einen bewusst deutlichen Akzent. Schon der Titel fordert dazu auf, Führungsverhalten kritisch zu betrachten: Welche Gewohnheiten verdienen Zustimmung – und welche gehören auf den Prüfstand?
Kündigen oder gemeinsam wachsen? Kommunikation macht einen Unterschied
Wenn Mitarbeitende innerlich auf Abstand gehen, stellt sich die Frage: Wann hätte ein Gespräch noch etwas bewegen können? Und wie viel wissen Verantwortliche tatsächlich darüber, was ihre Teams beschäftigt?
Ziad Bedoui bringt dieses Spannungsfeld mit „Kommunikation entscheidet: Kündigen oder gemeinsam wachsen“ auf die Bühne. Sein Thema lenkt den Blick auf Gespräche als wichtigen Bestandteil von Zusammenarbeit und Entwicklung. Denn zwischen einer ausgesprochenen Erwartung und einer verstandenen Botschaft liegt manchmal mehr, als beide Seiten vermuten.
Keine Abendkasse. Tickets gibt es nur online: Hier gibt es Tickets:
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Viel erlebt – aber was bleibt?
Termine, Informationen, Veranstaltungen: An Eindrücken mangelt es im Berufsalltag selten. Doch nicht alles, was Aufmerksamkeit bekommt, hinterlässt auch eine nachhaltige Erinnerung.
Felix Ahrens stellt dazu die Frage „Erlebens-Tiefe, braucht das jemand?“. Ein ungewöhnlicher Titel, der zum Weiterdenken einlädt: Was unterscheidet einen flüchtigen Eindruck von einer Erfahrung, die uns beschäftigt? Und welche Bedeutung hat das für die Art, wie wir Begegnungen und Zusammenarbeit gestalten? Die sechs Vortragstitel bilden das angekündigte Hannover-Programm. Eventbrite
Sechsmal zehn Minuten – und Gesprächsstoff für danach
Die Themen reichen von persönlichen Erfolgsvorstellungen bis zur Verantwortung für andere. Ihr gemeinsamer Bezugspunkt ist der Mensch: mit seinen Erwartungen, Unsicherheiten, Unterschieden und Möglichkeiten.
Der Abend bietet Gelegenheit, die Impulse im persönlichen Austausch weiterzudenken, Fragen zu stellen und Kontakte zu knüpfen. Eine GSA-Mitgliedschaft ist für die Teilnahme nicht erforderlich.
Termin und Anmeldung
Donnerstag, 26. November 2026
Einlass: 18:30 Uhr · Beginn: 19:00 Uhr · Ende: ca. 21:00 Uhr
Veranstaltungsort: H+ Hotel Hannover, Bergstraße 2, 30539 Hannover
Ticket: 12 Euro inklusive Getränkepauschale
Informationen und Buchung: 26-11.GSA-Regionalgruppe.de Eventbrite
Über die GSA-Inspirationstour
Die GSA-Inspirationstour verbindet kurze Vorträge mit persönlichem Austausch. Professionelle Rednerinnen und Redner geben in verschiedenen deutschen Städten Anregungen zu Wirtschaft, Führung, Kommunikation und persönlicher Entwicklung. Organisiert wird die Tour von Stephan Ehlers, Koordinator der GSA-Regionalgruppen.