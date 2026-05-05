Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1059760

FQL - Fröhlich Qualität Liefern Lannerstr. 5 80638 München, Deutschland http://www.FQL.de
Ansprechpartner:in Herr Stephan Ehlers +49 89 17117036
Logo der Firma FQL - Fröhlich Qualität Liefern

3 Bälle für den Weltrekord: Originelles Jonglier-Event am 16. Mai 2026 auf der TRYP-EXPO in Berlin

Deutschlands erfolgreichster Jongliertrainer will seinen eigenen Weltrekord brechen

(lifePR) (München, )
Berlin wird erneut zur Bühne für ein außergewöhnliches Experiment: 23 Jahre nach seinem ersten Weltrekord kehrt Jongliertrainer Stephan Ehlers in die Hauptstadt zurück – mit einer klaren Mission: Noch mehr Menschen in noch kürzerer Zeit das Jonglieren mit drei Bällen beizubringen.

Was im Juli 2003 in Berlin mit 54 erfolgreichen Anfänger:innen begann, ist heute eine beeindruckende Erfolgsserie: Stephan Ehlers ist mittlerweile vierfacher Weltrekordhalter – und verschiebt seit über zwei Jahrzehnten die Grenzen des scheinbar Unmöglichen.

Die bisherigen Weltrekorde im Überblick:
Alle Rekorde wurden notariell bestätigt. Weitere Informationen zum aktuellen Weltrekordversuch:
https://16-05.Jonglierschule.de

Die neue Herausforderung: 58 Jonglier-Anfänger lernen in max. 7 Min. das Jonglieren mit 3 Bällen

Am Samstag, 16. Mai 2026, soll im Funkhaus Berlin Geschichte geschrieben werden: Im Rahmen der TRYP EXPO tritt Ehlers mit seinem Trainerteam an, um den bestehenden Rekord zu brechen. Das Ziel ist klar formuliert: Mindestens 58 Anfänger:innen sollen in maximal 7 Minuten das Jonglieren mit drei Bällen lernen.  >> 2-Min.-Video ansehen <<

Warum Jonglieren mehr ist als ein Kunststück

Dass dieser Weltrekordversuch auf der TRYP EXPO stattfindet, ist kein Zufall. Das innovative Event zählt zu den spannendsten neuen Formaten Europas – an der Schnittstelle von Mentaler Gesundheit; Psychedelic Science; Wellness & persönlicher Entwicklung; Human Flourishing:

Und genau hier entfaltet Jonglieren seine besondere Wirkung:
  • Es fordert Konzentration und Koordination
  • Es macht Lernprozesse unmittelbar erlebbar
  • Es stärkt Selbstwirksamkeit und Resilienz
Kurz gesagt: Man kann nicht zuschauen – man muss selbst aktiv werden.

Mitmachen ausdrücklich erwünscht … und kostenlos!

Besucher:innen der TRYP EXPO können kostenfrei am Weltrekordversuch teilnehmen.

Teilnahmebedingungen:
  • Mindestalter: 18 Jahre
  • Voraussetzung: Keine Vorerfahrung im Jonglieren mit 3 Bällen
  • Einverständnis zu Foto- und Videoaufnahmen
Wichtig: Die Registrierung ist nur vor Ort am Samstag ab 11:00 Uhr möglich – und dringend empfohlen. Denn aus organisatorischen Gründen ist die Teilnehmerzahl auf maximal 220 Personen begrenzt.

Die Eventdetails im Überblick:
  • Datum: Samstag, 16. Mai 2026
  • Uhrzeit: 16:00 Uhr
  • Ort: Funkhaus Berlin, Shed-Lounge, Nalepastraße 18, 12459 Berlin
Weitere Informationen zur Veranstaltung und Tickets: https://tryp.de

Ein Weltrekord, der mehr bewegt als Bälle

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

FQL steht für F röhlich Q ualität L iefern, F indet Q uerdenken L ukrativ und F orciert Q uerfeldein L ernen. FQL ist seit 1995 in vier Dienstlestungsfeldern aktiv:

Werbekaufmann Stephan Ehlers gründete die Firma FQL 1995 in Berlin. Im Sommer 2003 erfolgte der Umzug nach München. Seitdem führt er gemeinsam mit seiner Frau Gabriele die Geschicke von FQL. Beide verstehen sich als Berater und Begleiter für Motivation, Begeisterung und Erfolg und bieten dies in vier Geschäftsbereichen an:
> Vortrag & Training
> Moderation & Infotainment
> Originelle Eventformate
> Busienss-Jonglage & Jonglier-Events

Gabriele & Stephan Ehlers gründeten 2008 den Verlag FQL-Publishing und 2012 die FQL Akademie. Mit dem Verlag und der Akademie geben Gabriele und Stephan Ehlers Autoren und Referenten eine Plattform für Themen, die entweder zu Findet Querdenken Lukrativ oder zu Forciert Querfeldein-Lernen passen. Beide sind Mitglied der auf "gehirngerechtes Lernen" spezialisierten Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (AFNB) und entwickeln fortlaufend aktuelle, praxisnahe Vorträge und Workshops für Unternehmer und Entscheider.

Die FQL Akademie bietet Infoabende, Vorträge, Workshops und Seminare an, die dem FQL-Credo entsprechen: FQL steht für Findet Querdenken Lukrativ und Forciert Querfeldein-Lernen. Das Themenspektrum ist sehr unterschiedlich und reicht von der Karriere- und Persönlichkeitsentwicklung, über Management- und Kreativitätsseminare bis hin zu speziellen Themen wie Energie-Fragen und Train-the-Trainer-Workshops.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.