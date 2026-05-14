200 Teilnmehmer. Drei Bälle. Sieben Minuten. Ein Weltrekordversuch mitten in Berlin. Am Samstag, 16.Mai
Deutschlands erfolgreichster Jongliertrainer will seinen eigenen Weltrekord verbessern
Mindestens 58 Anfänger sollen gleichzeitig in maximal 7 Minuten das Jonglieren mit drei Bällen lernen.
Der vierfache Weltrekordhalter und Jongliertrainer Stephan Ehlers kehrt damit 23 Jahre nach seinem ersten Jonglier-Weltrekord in Berlin zurück in die Hauptstadt. Gemeinsam mit seinem Trainerteam will er im Rahmen der TRYP EXPO den bestehenden 7-Minuten-Rekord überbieten.
Für Presse, TV, Foto- und Videoteams bietet der Weltrekordversuch starke Bilder: Viele Menschen, drei Bälle, konzentrierte Gesichter, sichtbare Lernmomente, Emotionen, Jubel — und das alles in nur wenigen Minuten. Besonders attraktiv: Die Shed-Lounge im Funkhaus Berlin verfügt über eine Empore, von der aus Medienvertreter einen hervorragenden Überblick über das gesamte Geschehen haben.
Pressetermin / Einladung
Datum: Samstag, 16. Mai 2026
Eintreffen Presse: ca. 15:30 Uhr
Offizieller Start des Weltrekordversuchs: 16:00 Uhr
Ort: Funkhaus Berlin, Shed-Lounge
Adresse: Nalepastraße 18, 12459 Berlin
Anlass: Weltrekordversuch im Jonglieren auf der TRYP EXPO
Ziel: Mindestens 58 Anfänger lernen in maximal 7 Minuten das Jonglieren mit drei Bällen
Der Weltrekordversuch eignet sich besonders für TV, Regional-TV, Foto, Radio, Tageszeitungen, Berliner Regionalmedien und Online-Redaktionen. Interviews mit Stephan Ehlers sowie O-Töne von Teilnehmenden sind vor und nach dem Weltrekordversuch möglich.
Einen Eindruck von den Bildern und der Dynamik solcher Rekordversuche finden Sie hier in diesem Video.
Einen Tag vorher, am Freitag, 15. Mai um 7:00 Uhr (!) wird Stephan Ehlers den beiden rbb-Moderatoren Lydia Mikiforow und Tim Koschwitz das Jonglieren in 7 Minuten beibringen. Das wird LIVE im rbb-Fernsehen übertragen. Hier geht's zum rrb-TV-Livestream: https://www.rbb24.de/tech/fernsehen/rbb-fernsehen-berlin-livestream.html
Bisherige Presseveröffentlichungen: https://stephan-ehlers.de/presse-und-promis/
Weitere Informationen zum Weltrekordversuch: https://16-05.jonglierschule.de
Seien Sie live dabei, wenn aus Anfänger in wenigen Minuten Jongleure werden. Bitte unbedingt vorher eine Mail senden an presse[at]stephan-ehlers.de, damit wir ein GRATIS-Ticket für einen kostenfreien Zugang zur TRYP-EXPO erstellen können.