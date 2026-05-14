Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1060842

FQL - Fröhlich Qualität Liefern Lannerstr. 5 80638 München, Deutschland http://www.FQL.de
Ansprechpartner:in Herr Stephan Ehlers +49 89 17117036
Logo der Firma FQL - Fröhlich Qualität Liefern

200 Teilnmehmer. Drei Bälle. Sieben Minuten. Ein Weltrekordversuch mitten in Berlin. Am Samstag, 16.Mai

Deutschlands erfolgreichster Jongliertrainer will seinen eigenen Weltrekord verbessern

(lifePR) (München, )
Am Samstag, 16. Mai 2026, wird das Funkhaus Berlin zur Bühne für einen außergewöhnlichen Weltrekordversuch:

Mindestens 58 Anfänger sollen gleichzeitig in maximal 7 Minuten das Jonglieren mit drei Bällen lernen.

Der vierfache Weltrekordhalter und Jongliertrainer Stephan Ehlers kehrt damit 23 Jahre nach seinem ersten Jonglier-Weltrekord in Berlin zurück in die Hauptstadt. Gemeinsam mit seinem Trainerteam will er im Rahmen der TRYP EXPO den bestehenden 7-Minuten-Rekord überbieten.

Für Presse, TV, Foto- und Videoteams bietet der Weltrekordversuch starke Bilder: Viele Menschen, drei Bälle, konzentrierte Gesichter, sichtbare Lernmomente, Emotionen, Jubel — und das alles in nur wenigen Minuten. Besonders attraktiv: Die Shed-Lounge im Funkhaus Berlin verfügt über eine Empore, von der aus Medienvertreter einen hervorragenden Überblick über das gesamte Geschehen haben.

Pressetermin / Einladung

Datum: Samstag, 16. Mai 2026
Eintreffen Presse: ca. 15:30 Uhr
Offizieller Start des Weltrekordversuchs: 16:00 Uhr
Ort: Funkhaus Berlin, Shed-Lounge
Adresse: Nalepastraße 18, 12459 Berlin
Anlass: Weltrekordversuch im Jonglieren auf der TRYP EXPO
Ziel: Mindestens 58 Anfänger lernen in maximal 7 Minuten das Jonglieren mit drei Bällen

Der Weltrekordversuch eignet sich besonders für TV, Regional-TV, Foto, Radio, Tageszeitungen, Berliner Regionalmedien und Online-Redaktionen. Interviews mit Stephan Ehlers sowie O-Töne von Teilnehmenden sind vor und nach dem Weltrekordversuch möglich.

Einen Eindruck von den Bildern und der Dynamik solcher Rekordversuche finden Sie hier in diesem Video.
Einen Tag vorher, am Freitag, 15. Mai um 7:00 Uhr (!) wird Stephan Ehlers den beiden rbb-Moderatoren Lydia Mikiforow und Tim Koschwitz das Jonglieren in 7 Minuten beibringen. Das wird LIVE im rbb-Fernsehen übertragen. Hier geht's zum rrb-TV-Livestream: https://www.rbb24.de/tech/fernsehen/rbb-fernsehen-berlin-livestream.html 

Bisherige Presseveröffentlichungen: https://stephan-ehlers.de/presse-und-promis/ 

Weitere Informationen zum Weltrekordversuch: https://16-05.jonglierschule.de

Seien Sie live dabei, wenn aus Anfänger in wenigen Minuten Jongleure werden. Bitte unbedingt vorher eine Mail senden an presse[at]stephan-ehlers.de, damit wir ein GRATIS-Ticket für einen kostenfreien Zugang zur TRYP-EXPO erstellen können.  

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Stephan Ehlers ist der Jongleur unter den Top-Speakern und versteht es mit Ballzauberei und Wortwitz aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung informativ und unterhaltsam mit konkreten Tipps für die Umsetzung zu verbinden. Er arbeitet seit 1995 als Speaker, Profijongleur und Trainer und hat in den letzten Jahren viele namhafte Firmen um Kreativität, Know-how und Ergebnisse bereichert. Stephan Ehlers ist Inhaber von FQL (Fröhlich Qualität Liefern) der FQL Akademie (Findet Querdenken Lukrativ), Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement, Top100-Entertainer bei Speakers Excellence, Regionalbotschafter der GSA German Speakers Association sowie Autor mehrerer Bücher.

In einer zunehmend von Krisen und Veränderung geprägten Berufswelt fordert Ehlers dazu auf, selbst aktiv zu werden und gibt dazu wertvolle Tipps und Anregungen für die konkrete Umsetzung. Er ist fest davon überzeugt, dass die Veränderungsintensität und das Tempo sowohl in der Welt als auch in den Märkten eher zunehmen als abnehmen wird. In dieser Welt voller Unsicherheit und Veränderung hilft Stephan Ehlers Mut und Selbstvertrauen sowie Stärkung der eigenen Verantwortung aufzubauen. Dies hilft Mitarbeitern und Führungskräften Zuversicht und Zutrauen für die Zukunft zu gewinnen.

Stephan Ehlers ist ...

... Speaker >> https://stephan-ehlers.de/...
... Moderator >> https://stephan-ehlers.de/...
... Jonglator >> https://stephan-ehlers.de/...

Weitere Infos zur Person: https://stephan-ehlers.de/...

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.