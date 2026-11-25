Ob professionelle Redner, Trainer, Coaches, Berater, Unternehmer oder Menschen, die sich für Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung und aktuelle Zukunftsthemen begeistern: Das Münchner Veranstaltungsprogramm 2027 bietet zahlreiche Gelegenheiten, den eigenen Horizont zu erweitern, neue Kontakte zu knüpfen und vom Erfahrungswissen anderer zu profitieren.
Zehn Termine. Unzählige Impulse. Eine Karte.
Das Veranstaltungsprogramm 2027 verbindet Expertenwissen, aktuelle Marktentwicklungen, persönliche Begegnungen und professionelles Networking. Zu den Highlights zählen:
- Speaker-Anfragen aus der MICE-Branche gewinnen – mit GSA-Gründer Siegfried Haider
- Der Speaker-Markt 2027 – zwischen Wunschhonorar und Wirklichkeit mit Thomas Muderlak
- GSA-Inspirationstour – sechs Rednerinnen und Redner mit jeweils zehn Minuten Redezeit
- Kopf voll, Hirn leer? – die Chaos-Sprechstunde mit Cordula Nussbaum
- Geld verdienen mit Reden – mit Jan Ditgen
- Generative KI – ein Update zum Megatrend mit Prof. Dr. Christian Stummeyer
- Sommer – Sonne – Speach – das beliebte Sommerfest
- Netzwerk-Treffen für Trainer und Speaker
- Klartext mit Ralf Schmitt – zur Zukunft der GSA 2027–2029
- Die Lange Nacht der kurzen Reden – elf Redner, elf Minuten und 111 Krapfen
Weiterbildung zum Preis eines Kinobesuchs
Wer regelmäßig von den Veranstaltungen profitieren möchte, kann mit der Jahreskarte ordentlich sparen. GSA-Mitglieder zahlen für zehn Veranstaltungen umgerechnet lediglich 7,90 Euro pro Termin, Nicht-Mitglieder nur 11,90 Euro.
Jahreskarte 2027 – Januar bis November, zehn Veranstaltungen
- GSA-Mitglieder: 79 Euro
- Nicht-Mitglieder: 119 Euro
- GSA-Mitglieder: 49 Euro
- Nicht-Mitglieder: 79 Euro
Die vielleicht beste Investition ist die in das eigene Netzwerk
Gerade in einer Zeit, in der künstliche Intelligenz, veränderte Kundenbedürfnisse und neue Marktanforderungen die Arbeitswelt prägen, gewinnen persönliche Begegnungen an Bedeutung.
Denn nicht jede wertvolle Information findet man im Internet. Nicht jede Geschäftsidee entsteht am Schreibtisch. Und nicht jede berufliche Chance lässt sich planen. Manchmal beginnt sie mit einem guten Gespräch, einem überraschenden Impuls oder einer zufälligen Begegnung.
Die Veranstaltungen der GSA-Regionalgruppe München bieten genau dafür den passenden Rahmen.
Eine originelle Geschenkidee – mit Wirkung bis November 2027
Auch als Weihnachtsgeschenk für Kollegen, Geschäftspartner, Freunde oder für sich selbst eignet sich die Jahres- oder Halbjahreskarte hervorragend.
Statt eines Geschenks, das schnell in Vergessenheit gerät, verschenkt man neue Perspektiven, spannende Begegnungen und ein ganzes Jahr voller Inspiration.
Einmal bestellen, mehrfach profitieren
Nach der Bestellung erhalten die Karteninhaber einen persönlichen Gutscheincode, mit dem sie sich ohne zusätzliche Ticketkosten zu den entsprechenden Veranstaltungen anmelden können. Die Karten sind personengebunden. Eine vorherige Anmeldung zum jeweiligen Termin ist erforderlich.
Eine Mitgliedschaft in der German Speakers Association ist keine Voraussetzung.
2027 könnte das Jahr werden, in dem aus neuen Impulsen neue Ideen, aus neuen Kontakten neue Kooperationen und aus guten Gesprächen neue Chancen entstehen.
Jetzt Jahres- oder Halbjahreskarte sichern:
www.Jahreskarte.GSA-Regionalgruppe.de
Alle Veranstaltungstermine und weitere Informationen:
www.Termine-Muenchen.GSA-Regionalgruppe.de
Über die GSA-Regionalgruppe München
Die Regionalgruppe München der German Speakers Association (GSA) bietet eine Plattform für professionelle Redner, Trainer, Coaches, Berater und alle, die sich für Kommunikation, Wissenstransfer und persönliche Weiterentwicklung interessieren. Im Mittelpunkt stehen der kollegiale Austausch, praxisnahe Weiterbildung und der Aufbau wertvoller persönlicher Netzwerke.
www.Termine-Muenchen.GSA-Regionalgruppe.de