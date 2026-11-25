Speaker-Anfragen aus der MICE-Branche gewinnen – mit GSA-Gründer Siegfried Haider

– mit GSA-Gründer Siegfried Haider Der Speaker-Markt 2027 – zwischen Wunschhonorar und Wirklichkeit mit Thomas Muderlak

– zwischen Wunschhonorar und Wirklichkeit mit Thomas Muderlak GSA-Inspirationstour – sechs Rednerinnen und Redner mit jeweils zehn Minuten Redezeit

– sechs Rednerinnen und Redner mit jeweils zehn Minuten Redezeit Kopf voll, Hirn leer? – die Chaos-Sprechstunde mit Cordula Nussbaum

– die Chaos-Sprechstunde mit Cordula Nussbaum Geld verdienen mit Reden – mit Jan Ditgen

– mit Jan Ditgen Generative KI – ein Update zum Megatrend mit Prof. Dr. Christian Stummeyer

– ein Update zum Megatrend mit Prof. Dr. Christian Stummeyer Sommer – Sonne – Speach – das beliebte Sommerfest

– das beliebte Sommerfest Netzwerk-Treffen für Trainer und Speaker

Klartext mit Ralf Schmitt – zur Zukunft der GSA 2027–2029

– zur Zukunft der GSA 2027–2029 Die Lange Nacht der kurzen Reden – elf Redner, elf Minuten und 111 Krapfen

GSA-Mitglieder: 79 Euro

Nicht-Mitglieder: 119 Euro

GSA-Mitglieder: 49 Euro

Nicht-Mitglieder: 79 Euro

Was wäre, wenn eine einzige Investition den Zugang zu einem ganzen Jahr voller neuer Ideen, wertvoller Begegnungen und beruflicher Weiterentwicklung ermöglichen würde? Genau das bietet die GSA-Regionalgruppe München mit ihrer Jahreskarte 2027.Ob professionelle Redner, Trainer, Coaches, Berater, Unternehmer oder Menschen, die sich für Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung und aktuelle Zukunftsthemen begeistern: Das Münchner Veranstaltungsprogramm 2027 bietet zahlreiche Gelegenheiten, den eigenen Horizont zu erweitern, neue Kontakte zu knüpfen und vom Erfahrungswissen anderer zu profitieren.Das Veranstaltungsprogramm 2027 verbindet Expertenwissen, aktuelle Marktentwicklungen, persönliche Begegnungen und professionelles Networking. Zu den Highlights zählen:Eine abwechslungsreiche Mischung aus Weiterbildung, Inspiration, Erfahrungsaustausch und persönlicher Begegnung.Wer regelmäßig von den Veranstaltungen profitieren möchte, kann mit der Jahreskarte ordentlich sparen. GSA-Mitglieder zahlen für zehn Veranstaltungen umgerechnet lediglich 7,90 Euro pro Termin, Nicht-Mitglieder nur 11,90 Euro.Damit wird professionelle Weiterbildung auch für Berufseinsteiger, Solo-Selbstständige und Menschen mit begrenztem Weiterbildungsbudget besonders attraktiv.Gerade in einer Zeit, in der künstliche Intelligenz, veränderte Kundenbedürfnisse und neue Marktanforderungen die Arbeitswelt prägen, gewinnen persönliche Begegnungen an Bedeutung.Denn nicht jede wertvolle Information findet man im Internet. Nicht jede Geschäftsidee entsteht am Schreibtisch. Und nicht jede berufliche Chance lässt sich planen. Manchmal beginnt sie mit einem guten Gespräch, einem überraschenden Impuls oder einer zufälligen Begegnung.Die Veranstaltungen der GSA-Regionalgruppe München bieten genau dafür den passenden Rahmen.Auch als Weihnachtsgeschenk für Kollegen, Geschäftspartner, Freunde oder für sich selbst eignet sich die Jahres- oder Halbjahreskarte hervorragend.Statt eines Geschenks, das schnell in Vergessenheit gerät, verschenkt man neue Perspektiven, spannende Begegnungen und ein ganzes Jahr voller Inspiration.Nach der Bestellung erhalten die Karteninhaber einen persönlichen Gutscheincode, mit dem sie sich ohne zusätzliche Ticketkosten zu den entsprechenden Veranstaltungen anmelden können. Die Karten sind personengebunden. Eine vorherige Anmeldung zum jeweiligen Termin ist erforderlich.Eine Mitgliedschaft in der German Speakers Association ist keine Voraussetzung.Jetzt Jahres- oder Halbjahreskarte sichern:Alle Veranstaltungstermine und weitere Informationen:Die Regionalgruppe München der German Speakers Association (GSA) bietet eine Plattform für professionelle Redner, Trainer, Coaches, Berater und alle, die sich für Kommunikation, Wissenstransfer und persönliche Weiterentwicklung interessieren. Im Mittelpunkt stehen der kollegiale Austausch, praxisnahe Weiterbildung und der Aufbau wertvoller persönlicher Netzwerke.