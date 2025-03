intersana 2025: Das Event für Gesundheit und Lebensqualität vom 7.3. -9.3. in Augsburg

A\FAIR - Augsburger Erlebnismesse

Diefindet von Freitag,bis Sonntag,instatt. Es ist derund alles rund um den bewussten Lebensstil: Innovative Trends und Produkte im Gesundheitsbereich werden durch Podiumsdiskussionen mit bekannten Sprechern sowie einem umfangreichen Rahmenprogramm mit Eventcharakter ergänzt.Mit dabei ist auch Stephan Ehlers, Experte für Gehirn-WIssen und Jonglieren sowie Leiter der BBGM-Regionalgruppe Südbayern. Bei ihm aminkann man das Jonglieren in verblüffend kurzer Zeit erlernen oder über sich über originelle BGM-Dienstleistungen für Firmen informieren. Ehlers hat das BGM (Betriebliches Gesundheits-Management) neu definiert.Die Neuausrichtung von BGM aufundist eine innovative Herangehensweise, die vielfältige positive Auswirkungen haben. Von der Förderung der kognitiven Fähigkeiten bis hin zur Stärkung der inneren Motivation und Teamdynamik bietet diese Interpretation von BGM eine einzigartige Möglichkeit, das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit auf verschiedenen Ebenen zu steigern.Weiterhin kann man Stephan Ehlers live mit Vorträgen/Workshops auf der intersana erleben:Infotainment-Vortrag mit aktuellen Neuro-Erkenntnissen. Informativ + InspirierendInfotainment-Vortrag, wie man Zutrauen und Zuversicht für die Zukunft gewinnen kannErleben Sie, wie man mit einfachen Übungen seine natürliche Energie aktivieren kannAn diesem Wochenende kann man anfassen, ausprobieren, entdecken und schlendern – alles an einem Ort. Die Messe Augsburg öffnet startet ein neues Veranstaltungskonzept mit fünf Messen, die gleichzeitig statfinden:kostet 8 Euro, ermäßigt 6 Euro (Studenten, Renter...) und, die an diesem Wochenende auf dem Augsburger Messegelände stattfinden.Das Ticket ist außerdemfür alle Verkehrsmittel des AVV in den Tarifzonen 10 und 20 (=Innenraum). Ausgenommen ist die 1. Klasse in Zügen. Es gilt der jeweils aktuelle AVV-Gemeinschaftstarif.Hier geht's zu den Tickets: