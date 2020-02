Zweitägiger Workshop „Gehirn-Wissen & Jonglieren“ für Trainer, Coaches und Gesundheitsberufe

Die Jonglierschule München bietet auch im jahr 2020 die Jongliertrainer-Ausbildung „Gehirn-Wissen & Jonglieren“ an. Das Training wird von Stephan Ehlers, Deutschlands erfolgreichstem Jongliertrainer und Erfinder der Jonglier-Lernsysteme REHORULI® und JOKOKO. Aktuell gibt es 80 zertifizierte REHORULI®-Jongliertrainer in Deutschland. In diesem Wochenend-Workshop lernen Trainer/Coaches, Selbständige in Gesundheitsberufen und Erzieher/Pfleger aus Kindertagesstätten oder Senioreneinrichtungen im Wesentlichen:[*]Wie arbeit und lernt das Gehirn (Grundlagen Neurowissenschaft)[*]Wie man mit 1- und 2-Ballübungen (JOKOKO) für Lernmotivation/Konzentration sorgt und/oder Inhalte verstärkt (im Training, in der Schule, bei einem Vortrag, im Coaching).[*]Warum und wie Übungen aus dem JOKOKO oder REHORULI®-Lernprogramm Gehirngesundheit bewirken und Alzheimer/Demenzkrankheiten vorbeugen kann.[*]Die Teilnehmer lernen außerdem, wie man mit dem Jonglier-Lernsystem REHORULI® anderen das Jonglieren mit 3 Bällen in verblüffend kurzer Zeit beibringen kann.Die nächsten Wochenendtermine und Orte :ininininin2020 inDie Kosten betragen 499 €. Lehrer und Erzieher von öffentlichen Einrichtungen zahlen nur 299 €. Die Teilnehmerzahl ist auf acht Personen begrenzt. Aufgrund der hohen Nachfrage wird um frühzeitige Buchung gebeten. Bis 14 Tage vor dem Veranstaltungstermin ist ein kostenfreier Rücktritt möglich. Weitere Info und Anmeldung beioderREHORULI® ist Europas erfolgreichstes Jonglier-Lernsystem, wurde in 12 Sprachen übersetzt und ist als Buch, Anleitung im Format DIN A6, DIN A5-Ringbuch, DIN A4-Tischaufsteller und DIN A1-Poster, als Video-DVD, im Web und als App erhältlich.Neben dem erfolgreichen Jonglier-Lernsystem REHORULI® mit 34 Wurf- und Fangübungen, gibt es mit JOKOKO jetzt 77 neue, zusätzliche Übungen mit 1 und 2 Bällen. JOKOKO ist ein aufwändig gestaltetes Kartenspiel, das speziell für die Altersgruppen 3-9 Jahre und für Senioren (60 Jahre und älter) geeignet ist. Gedruckt im DIN A5-Format, witzig illustriert mit der Comicfigur Jongloro, wird es in einer stabilen Kunststoff-Box geliefert. Set 1 und 2 ist für Anfänger, Set 3 und 4 richten sich an Fortgeschrittene. Das einzelnde Kartenset kostet 19,90 Euro und das eBook 9,99 Euro. Infos und Leseproben siehe www.JOKOKO.Jonglierschule.de. In dieser kostenfreien Infoveranstaltung wird Trainern, HR-Managern, Weiterbildungsprofis und Freiberuflern aus dem Gesundheitsbereich von Stephan Ehlers erklärt, WIE und WARUM das Jonglieren (mit Bällen) in verschiedenen Feldern WIRKSAM ist. Orte und Termine:Beginn ist jeweils um 18:00 Uhr und die Veranstaltungsorte liegen zentral Nähe Bahnhof bzw. in der City.ist Experte für Jonglieren und Lernen und gründete 1995 in Berlin sein Unternehmen FQL (Fröhlich Qualität Liefern). Seit 2003 lebt und arbeitet Stephan Ehlers in München und gründete 2008 mit seiner Frau Gabriele den Verlag FQL Publishing und 2012 die FQL Akademie. Stephan Ehlers verknüpft aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung informativ und unterhaltsam mit konkreten Tipps für die Umsetzung. Er ist Mitglied der GSA German Speakers Association und gehört zu den Top100-Entertainern bei Speakers Excellence. Weiterhin ist er Mitglied der auf „Gehirn-Wissen“ spezialisierten Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagment (AFNB), Betreiber der Webseiten gehirn-wissen.de und gehirn-tipps.de sowie Autor mehrerer Bücher.