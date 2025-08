WortGewandt am 13. + 14. August in München - Bühne frei für die Zukunft der Redekunst

13. August 2025 - 18:30 Uhr > 7 Redner/innen je 7 Min.

- 18:30 Uhr > 7 Redner/innen je 7 Min. 14. August 2025 - 18:30 Uhr > 6 Redner/innen je 7 Min.

Erlebe aufstrebende Speaker*innen live und hautnah. Bei diesem einzigartigen Speaker-Event stellt der aktuelle Jahrgang der GSA Akademie seine Abschlussprüfungen (Vorträge) öffentlich vor. Die GSA (German Speakers Association) ist Europas größter Berufsverband für professionelle Redner.Termin:Ort:Herzogspitalstraße 6, 80331 München >GoogleMaps https://www.eventbrite.de/e/1369987662979 Ob Herz, Hirn oder Haltung – beitrifft Tiefgang auf Tempo, Expertise auf Esprit und Inspiration auf Interaktion. Denn hier wird✔️ 7-Minuten-Vorträge voller Wucht und Witz✔️ Feedback sofort nach jedem Vortrag vom Publikum– ehrlich, knackig, wertvoll✔️ Netzwerken mit Macher:innen, Möglichmacher:innen und Mindchanger:innenWer hier spricht, hat was zu sagen. Wer hier zuhört, geht klüger, motivierter – und mit einem fetten Grinsen heim. Hier anmelden: https://www.eventbrite.de/e/1369987662979 Nähe garantiert, Langeweile ausgeschlossen. Jetzt buchen und mitreden, mitlachen, mitentscheiden. Die Teilnahme an einem Abend kostet 11,90 €, die Teilnahme an beiden Abenden nur 9,95 € je Abend. Nur hier gibt‘s die Tickets: https://www.eventbrite.de/e/1369987662979