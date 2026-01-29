Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1049670

FQL - Fröhlich Qualität Liefern Lannerstr. 5 80638 München, Deutschland http://www.FQL.de
Ansprechpartner:in Herr Stephan Ehlers +49 89 17117036
Logo der Firma FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Workshop für Gesundheit & Therapie am 5. März in München oder jederzeit online

Wie das REHORULI®-Lernsystem Stress reduziert, Resilienz stärkt und in der Praxis erfolgreich eingesetzt wird

(lifePR) (München, )
Jonglieren ist weit mehr als eine unterhaltsame Fingerfertigkeit – es ist ein wirksames Trainings-Tool für Gehirn, Resilienz und Gesundheit. In diesem einzigartigen Workshop erfahren Sie, wie Sie das Jonglier-Lernsystem REHORULI® in Ihrer Arbeit einsetzen können, um Patienten, Klienten und sogar absolute Anfänger in kürzester Zeit zum Jonglieren mit drei Bällen zu befähigen.

Sie lernen, warum Jonglieren:
  • Stress abbaut & die mentale Stärke steigert
  • Konzentration, Koordination und Resilienz fördert
  • wirksam in Therapie, Prävention, REHA und Pflege eingesetzt werden kann
  • ein ideales Instrument zur Burnout-Prophylaxe ist
Jetzt Infos sichern & anmelden

Termin:
Donnerstag, 5. März 2026 – 10:00-17:00 Uhr

Ort:
FQL Akademie, Lannerstr. 5, 80638 München-Nymphenburg

Preis:
199,00 € statt 249,00 €

Inhalt & Ablauf

✔ Grundlagen Gehirn-Wissen
✔ Einweisung in die Kunst der Jonglage
✔ Jonglieren lernen & lehren mit REHORULI®
✔ Jonglieren als Gesundheits-Tool in Praxis & Therapie
✔ Zertifizierungschancen zum REHORULI®-Jongliertrainer

Der Workshop ist auch Online zu jederzeit von jedem Ort aus buchbar.
Preis: 189,00 €  - Weitere Infos: https://workshop-gesundheit.jonglierschule.de

Ihr Trainer: Stephan Ehlers
  • Mitglied der Akademie für neurowissenschaftlicxhes Bildungsmanagement (AFNB)
  • Mitglied der Akademie für Potenzialentfaltung (Gerald Hüther)
  • Erfinder des Jonglier-Lernsystems REHORULI® (14 Sprachen)
  • Autor zahlreicher Fachbücher, DVDs & eBooks
  • Entwickler von JOKOKO® – Jonglieren für bessere Koordination & Kognition
Ihr Mehrwert

Alle Teilnehmer erhalten:
  • Teilnahmezertifikat der Akademie Gehirn-Wissen
  • Alle Workshop-Folien (PDF)
  • 7 eBooks (über 240 Seiten) mit exklusiven Übungen & Gehirn-Wissen
Zielgruppe

Für Gesundheits- und Therapieberufe: Physiotherapeuten, Osteopathen, Heilpraktiker, Ergotherapeuten, Pflegekräfte, Fitnesstrainer, Ernährungsberater, Logopäden, Coaches, Pädagogen u.v.m.

Kurz gesagt: Sie erfahren, wie und warum Jonglieren Ihr Gehirn stärkt, Ihre Patienten begeistert – und wie Sie dieses Wissen sofort in der Praxis anwenden können.

Jetzt alle Details ansehen & Platz sichern:
https://workshop-gesundheit.jonglierschule.de

 

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Stephan Ehlers ist Experte für Gehirn-Wissen & Jonglieren und bietet ein großes Angebot rund um Ausbildungen und Produkten für Gesundheitsberufe, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Heilpraktiker etc. an.
Im einzelnen sind dies: Jonglierbälle, Verschiedene Lernmedien gedruckt und online (Anleitungen, Bücher, eBooks, Videos) sowie originelle Spiele für die Verbesserung der Koordination und Kognition. Außerdem bieten er und sein Trainerteam Vorträge, Workshops, Jonglier-Events sowie Gehirn-Wissen-Events für Firmen, Gesundheitsakademien und Schulen an.

Für das Betriebliche GesundheitsManagement (BGM) werden versch. Kombinationen von Präsenz- und Online-Workshops angeboten. Hierzu wurde BGM neu definiert: Balljonglage - Gehirntraining - Motivation. Genau wird angeboten. Weitere Details siehe https://gehirn-wissen.de/bgm

JONGLIEREN
Wir sind mit REHORULI® und JOKOKO® Marktführer im Bereich Jonglier-Lernsysteme und bieten mit der ONLINE-AKDEMIE-JONGLIEREN.de Deutschlands größtes Lernportal für Jonglier-Anfänger und Fortgeschrittene. Vier notariell beglaubigte Weltrekorde für das Jonglieren-Lernen in 7, 10, 20 und 30 Minuten runden unsere Expertise für das Jonglieren-Lernen ab. Übrigens eine tolle Idee für Firmen-Events.

GEHIRN-WISSEN
Wir sind Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement, Mitglied der Akademie für Potenzialentfaltung (Gerald Hüther) sowie Herausgeber der Buchreihe GEHIRN-WISSEN KOMPAKT und des NeuroNews-Dienstes Gehirn-Tipps.de. Stephan Ehlers ist zudem Leiter der Regionalgruppe Südbayern des Bundesverbandes für Betriebliches Gesundheitsmanagement (BBGM).

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.