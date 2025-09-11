Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1037063

FQL - Fröhlich Qualität Liefern Lannerstr. 5 80638 München, Deutschland http://www.FQL.de
Ansprechpartner:in Herr Stephan Ehlers +49 89 17117036
Logo der Firma FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Workshop Neuro-Jonglage am Samstag, 27. Sept. 2025 (9-11 Uhr) in München

Mit 3 Bällen zur mentalen Fitness

(lifePR) (München, )
Neues erleben, lachen, sich selbst überraschen – und dabei noch was fürs Gehirn tun. Genau das bietet der Workshop "Neuro-Jonglage" am Samstag, 27. September 2025 (9-11 Uhr) in München.

In diesem Workshop (Dauer 2 Std.) lernen die Teilnehmer Schritt für Schritt das Werfen und Fangen mit 3 Bällen sowie viel über das Gehirn. Konkret:
  • Einführung in die Kunst der Jonglage mit 3 Bällen.
  • Wie und warum das Jonglieren hoch wirksam für das Gehirn ist, welche Studien dies bewiesen haben und wo genau im Gehirn welche Effekte erzielt werden.
  • Ausführliche Dokumentation: Jeder Teilnehmer erhält das eBook "JONGLIEREN - Das Mehrzweck-Tool für unser Gehirn" (160 Seiten inkl. Jonglieranleitung mit 34 Übungen)
Trainer ist Stephan Ehlers, Experte für Gehirn-Wissen und Jonglieren und Deutschlands erfolgreichster Jongliertrainer sowie vierfacher Weltrekordinhaber im Jonglieren-Lernen.

Weitere Informationen und Anmeldung: https://neurokurs.jonglierschule.deStory teilen:

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Stephan Ehlers ist Inhaber der Jonglierschule München. Er hatte 1998 eine Idee für ein Jonglier-Lernsystem, das absoluten Anfängern in verblüffend kurzer Zeit das Werfen und Fangen mit drei Bällen ermöglichen sollte. Gemeinsam mit seiner Frau Gabriele entwickelte er REHORULI® zum mittlerweile erfolgreichsten und meist genutzten Jonglier-Lernsystem in Europa. Es ist aktuell in14 Sprachen erhältlich und umfasst 34 Wurf- und Fangübungen. Darüber hinaus bieten Gabriele und Stephan Ehlers das Jonglieren-Lernen überaus erfolgreich in verschiedenen Eventformaten an

- mit oder ohne Vortrag
- mit oder ohne Moderation
- für internationale Führungskräfte auch in englisch oder französisch
- als Teamevent
- oder um Motivation und Begeisterung erlebbar zu machen

Zahlreiche Unternehmen von A wie adidas bis Z wie Zurich Versicherungen gehören zu den Auftraggebern. 2021 wurde die Online-Akademie-Jonglieren.de eröffnet und ist Deutschlands größtes Lernportal für Jonglieranfänger und Fortgeschrittene. Seit 2010 bieten Gabriele und Stephan Ehlers Train-the-Trainer-Workshops an, um ihr Wissen an andere Trainer/Weiterbildner weiterzugeben. Zur Zeit gibt es 80 zertifizierte REHORULI®-Trainer in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.