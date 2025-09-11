Workshop Neuro-Jonglage am Samstag, 27. Sept. 2025 (9-11 Uhr) in München

In diesem Workshop (Dauer 2 Std.) lernen die Teilnehmer Schritt für Schritt das Werfen und Fangen mit 3 Bällen sowie viel über das Gehirn. Konkret:
- Einführung in die Kunst der Jonglage mit 3 Bällen.
- Wie und warum das Jonglieren hoch wirksam für das Gehirn ist, welche Studien dies bewiesen haben und wo genau im Gehirn welche Effekte erzielt werden.
- Ausführliche Dokumentation: Jeder Teilnehmer erhält das eBook "JONGLIEREN - Das Mehrzweck-Tool für unser Gehirn" (160 Seiten inkl. Jonglieranleitung mit 34 Übungen)
Weitere Informationen und Anmeldung: https://neurokurs.jonglierschule.de