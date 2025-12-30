Workshop Neuro-Jonglage am Dienstag, 10. Februar 2026 (18:30 Uhr) in München
Neues erleben, lachen, sich selbst überraschen – und dabei noch was fürs Gehirn tun.
Wie und warum das Jonglieren hoch wirksam für das Gehirn ist, welche Studien dies bewiesen haben und wo genau im Gehirn welche Effekte erzielt werden.
Ausführliche Dokumentation: Jeder Teilnehmer erhält das eBook "JONGLIEREN - Das Mehrzweck-Tool für unser Gehirn" (160 Seiten inkl. Jonglieranleitung mit 34 Übungen)
Trainer ist Stephan Ehlers, Experte für Gehirn-Wissen und Jonglieren und Deutschlands erfolgreichster Jongliertrainer sowie vierfacher Weltrekordinhaber im Jonglieren-Lernen.
Weitere Informationen und Anmeldung: https://neurokurs.jonglierschule.de