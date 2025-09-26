Kontakt
Workshop "Gehirn-Wissen & Jonglieren für Gesundheitsberufe" am Samsag, 11. Okt. 2025 in München

Jonglieren als wirksames Trainings-Tool für Gehirn, Resilienz und Gesundheit.

Jonglieren ist weit mehr als eine unterhaltsame Fingerfertigkeit – es ist ein wirksames Trainings-Tool für Gehirn, Resilienz und Gesundheit. In diesem einzigartigen Workshop erfahren Sie, wie Sie das Jonglier-Lernsystem REHORULI® in Ihrer Arbeit einsetzen können, um Patienten, Klienten und sogar absolute Anfänger in kürzester Zeit zum Jonglieren mit drei Bällen zu befähigen.

Sie lernen, warum Jonglieren:
  • Stress abbaut & die mentale Stärke steigert
  • Konzentration, Koordination und Resilienz fördert
  • wirksam in Therapie, Prävention, REHA und Pflege eingesetzt werden kann
  • ein ideales Instrument zur Burnout-Prophylaxe ist
Jetzt Infos sichern & anmelden

Inhalt & Ablauf

✔ Grundlagen Gehirn-Wissen
✔ Einweisung in die Kunst der Jonglage
✔ Jonglieren lernen & lehren mit REHORULI®
✔ Jonglieren als Gesundheits-Tool in Praxis & Therapie
✔ Zertifizierungschancen zum REHORULI®-Jongliertrainer

Ihr Trainer: Stephan Ehlers
  • Mitglied der Akademie für neurowissenschaftlicxhes Bildungsmanagement (AFNB)
  • Mitglied der Akademie für Potenzialentfaltung (Gerald Hüther)
  • Erfinder des Jonglier-Lernsystems REHORULI® (14 Sprachen)
  • Autor zahlreicher Fachbücher, DVDs & eBooks
  • Entwickler von JOKOKO® – Jonglieren für bessere Koordination & Kognition
Ihr Mehrwert

Alle Teilnehmer erhalten:
  • Teilnahmezertifikat der Akademie Gehirn-Wissen
  • Alle Workshop-Folien (PDF)
  • 7 eBooks (über 240 Seiten) mit exklusiven Übungen & Gehirn-Wissen
Zielgruppe

Für Gesundheits- und Therapieberufe: Physiotherapeuten, Osteopathen, Heilpraktiker, Ergotherapeuten, Pflegekräfte, Fitnesstrainer, Ernährungsberater, Logopäden, Coaches, Pädagogen u.v.m.
  • Kurz gesagt: Sie erfahren, wie und warum Jonglieren Ihr Gehirn stärkt, Ihre Patienten begeistert – und wie Sie dieses Wissen sofort in der Praxis anwenden können.
  • Jetzt alle Details ansehen & Platz sichern: https://workshop-gesundheit.jonglierschule.de

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

FQL steht für F röhlich Q ualität L iefern, F indet Q uerdenken L ukrativ und F orciert Q uerfeldein L ernen. FQL ist seit 1995 in vier Dienstlestungsfeldern aktiv:

Werbekaufmann Stephan Ehlers gründete die Firma FQL 1995 in Berlin. Im Sommer 2003 erfolgte der Umzug nach München. Seitdem führt er gemeinsam mit seiner Frau Gabriele die Geschicke von FQL. Beide verstehen sich als Berater und Begleiter für Motivation, Begeisterung und Erfolg und bieten dies in vier Geschäftsbereichen an:
> Vortrag & Training
> Moderation & Infotainment
> Originelle Eventformate
> Busienss-Jonglage & Jonglier-Events

Gabriele & Stephan Ehlers gründeten 2008 den Verlag FQL-Publishing und 2012 die FQL Akademie. Mit dem Verlag und der Akademie geben Gabriele und Stephan Ehlers Autoren und Referenten eine Plattform für Themen, die entweder zu Findet Querdenken Lukrativ oder zu Forciert Querfeldein-Lernen passen. Beide sind Mitglied der auf "gehirngerechtes Lernen" spezialisierten Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (AFNB) und entwickeln fortlaufend aktuelle, praxisnahe Vorträge und Workshops für Unternehmer und Entscheider.

Die FQL Akademie bietet Infoabende, Vorträge, Workshops und Seminare an, die dem FQL-Credo entsprechen: FQL steht für Findet Querdenken Lukrativ und Forciert Querfeldein-Lernen. Das Themenspektrum ist sehr unterschiedlich und reicht von der Karriere- und Persönlichkeitsentwicklung, über Management- und Kreativitätsseminare bis hin zu speziellen Themen wie Energie-Fragen und Train-the-Trainer-Workshops.

