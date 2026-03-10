Kontakt
Wie unser Gehirn auf das ABC der Zukunft (Angst, Belastung, Change) reagiert

Unterhaltsamer Vortrag für Führungskräfte-Tagung oder Firmen-Events von Stephan Ehlers - Informativ, interaktiv und inspirierend

Berufliche Veränderungen, betriebliche Umstrukturierungen, ungewisse Anforderungen, die Übernahme von großer Verantwortung oder die Sorgen um die Zukunft sorgen dafür, dass unsere Zukunft geprägt sein wird von Angst, Belastung und Change. Dies sagt Stephan Ehlers, Speaker und Experte für Gehirn-Wissen und Jonglieren aus München. „Dieses Zukunfts-ABC wirkte auch schon vor Corona. Der Ukraine- und Iran-Krieg sowie die wachsende Angst vor neuer Inflation hat dieses ABC nur noch verstärkt.“ In seinem Vortrag „Wie unser Gehirn auf das ABC der Zukunft (Angst, Belastung, Change) reagiert“ informiert Stephan Ehlers auf der Basis aktueller neurowissenschaftlicher Erkenntnisse, wie man Herausforderungen der Zukunft erfolgreich meistern kann.
  • Raus aus der Komfortzone
  • Unsicherheit ertragen lernen
  • Mut und Selbstbewusstsein aufbauen.
Das Publikum wird dabei mit verschiedenen Mitmach-Aktionen einbezogen. Diese Erlebnisse sowie ein paar unbequeme Wahrheiten sorgen für eine emotionale Beteiligung und „berührt“ festgefahrene Denkmuster beim Publikum. Ohne Emotionen keine Begeisterung. Ohne Begeisterung keine nachhaltige Wirkung. Ein Vortrag, der wirkt: Informativ. Interaktiv. Inspirierend. Hier kann man die Speaker-Mappe von Stephan Ehlers online durchblättern.

Wirksame Vorträge für Führungskräfte und Mitarbeiterveranstaltungen

In diesem Jahr haben u.a. Anicura Deutschland, T-Systems, Siemens, Deutsche Bank, Postbank, McKinsey und das Bundesministerium für Bildung und Forschung die Infotainment-Vorträge von Stephan Ehlers gebucht. Am 26. Februar 2023 kann man ihn live im Kongress-Palais Kassel erleben mit seinem Vortrag „Was Ihr Gehirn schon über Sie weiß und was Sie über Ihr Gehirn wissen sollten“ und einen Tag später ist er in Berlin beim Innovationstag beim CCW-Kongress (Management Circle) mit dem Thema „Mutig und agil durch jede Veränderung – Wie wir unser Gehirn fit für Neues machen!“

Multitalent Stephan Ehlers hält im wahrsten Sinne des Wortes viele Bälle in der Luft. Er ist gefragter Speaker und Moderator sowie Buchautor und Profijongleur. Er vermittelt Themen rund um MotivationFührung und Veränderung wie kein anderer äußerst vergnüglich und deshalb “merk-würdig”. Seit mehr als 25 Jahren hat er viele namhafte Firmen um Kreativität, Know-how und Ergebnisse bereichert. Er ist der Jongleur unter den Top-Speakern und versteht es, aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung, informativ und unterhaltsam mit konkreten Tipps für die Umsetzung zu verbinden.

Zuversicht und Zutrauen für die Zukunft

In einer zunehmend von Krisen und Veränderung geprägten Berufswelt fordert Ehlers dazu auf, selbst aktiv zu werden und gibt dazu wertvolle Tipps und Anregungen für die konkrete Umsetz-ung. Er ist fest davon überzeugt, dass die Veränderungsintensität und das Tempo sowohl global als auch in lokalen Märkten eher zunehmen als abnehmen wird. In dieser Zeit voller Unsicherheit und Veränderung hilft Stephan Ehlers Mut und Selbstvertrauen sowie Stärkung der eigenen Verantwortung aufzubauen. Dies hilft Mitarbeitern und Führungskräften Zuversicht und Zutrauen für die Zukunft zu gewinnen.

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Stephan Ehlers ist der Jongleur unter den Top-Speakern und versteht es mit Ballzauberei und Wortwitz aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung informativ und unterhaltsam mit konkreten Tipps für die Umsetzung zu verbinden. Er arbeitet seit 1995 als Speaker, Profijongleur und Trainer und hat in den letzten Jahren viele namhafte Firmen um Kreativität, Know-how und Ergebnisse bereichert. Stephan Ehlers ist Inhaber von FQL (Fröhlich Qualität Liefern) der FQL Akademie (Findet Querdenken Lukrativ), Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement, Top100-Entertainer bei Speakers Excellence, Regionalbotschafter der GSA German Speakers Association sowie Autor mehrerer Bücher.

