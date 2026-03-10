Wie unser Gehirn auf das ABC der Zukunft (Angst, Belastung, Change) reagiert

- Raus aus der Komfortzone
- Unsicherheit ertragen lernen
- Mut und Selbstbewusstsein aufbauen.
Wirksame Vorträge für Führungskräfte und Mitarbeiterveranstaltungen
In diesem Jahr haben u.a. Anicura Deutschland, T-Systems, Siemens, Deutsche Bank, Postbank, McKinsey und das Bundesministerium für Bildung und Forschung die Infotainment-Vorträge von Stephan Ehlers gebucht. Am 26. Februar 2023 kann man ihn live im Kongress-Palais Kassel erleben mit seinem Vortrag „Was Ihr Gehirn schon über Sie weiß und was Sie über Ihr Gehirn wissen sollten“ und einen Tag später ist er in Berlin beim Innovationstag beim CCW-Kongress (Management Circle) mit dem Thema „Mutig und agil durch jede Veränderung – Wie wir unser Gehirn fit für Neues machen!“
Multitalent Stephan Ehlers hält im wahrsten Sinne des Wortes viele Bälle in der Luft. Er ist gefragter Speaker und Moderator sowie Buchautor und Profijongleur. Er vermittelt Themen rund um Motivation, Führung und Veränderung wie kein anderer äußerst vergnüglich und deshalb “merk-würdig”. Seit mehr als 25 Jahren hat er viele namhafte Firmen um Kreativität, Know-how und Ergebnisse bereichert. Er ist der Jongleur unter den Top-Speakern und versteht es, aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung, informativ und unterhaltsam mit konkreten Tipps für die Umsetzung zu verbinden.
Zuversicht und Zutrauen für die Zukunft
In einer zunehmend von Krisen und Veränderung geprägten Berufswelt fordert Ehlers dazu auf, selbst aktiv zu werden und gibt dazu wertvolle Tipps und Anregungen für die konkrete Umsetz-ung. Er ist fest davon überzeugt, dass die Veränderungsintensität und das Tempo sowohl global als auch in lokalen Märkten eher zunehmen als abnehmen wird. In dieser Zeit voller Unsicherheit und Veränderung hilft Stephan Ehlers Mut und Selbstvertrauen sowie Stärkung der eigenen Verantwortung aufzubauen. Dies hilft Mitarbeitern und Führungskräften Zuversicht und Zutrauen für die Zukunft zu gewinnen.
Weitere Informationen zu Stephan Ehlers
- Info-Mappe: http://www.info.stephan-ehlers.de
- Vortragsthemen: https://stephan-ehlers.de/downloads
- Videos: https://stephan-ehlers.de/videos/