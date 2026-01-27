Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1049433

FQL - Fröhlich Qualität Liefern Lannerstr. 5 80638 München, Deutschland http://www.FQL.de
Ansprechpartner:in Herr Stephan Ehlers +49 89 17117036
Logo der Firma FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Wie man Koordination, Kognition und Motivation in der Therapie verbindet

Therapie, die bewegt – im Kopf und im Körper auf der MEDIZIN-THERAPRO 30.1.-1.2.2026 in Stuttgart

(lifePR) (München, )
Koordination fördern, Kognition stärken und dabei Motivation, Spaß und messbare Effekte vereinen – genau hier setzt Gehirn-Wissen & Jonglieren von Stephan Ehlers an. 2026 erwartet Ergo- und Physiotherapeut:innen ein vielseitiges Angebot aus praxisnahen Materialien, Workshops, Online-Formaten und Therapie-Sets, die Bewegung und Gehirntraining wirkungsvoll verbinden.

Praxiswissen für den Therapiealltag

„Spielen & Bewegen in der Therapie“ – Broschüre (40 Seiten)
Kompakt, anwendungsnah und voller Ideen: Die DIN-A5-Broschüre (40 Seiten) stellt einfache, aber hochwirksame Spiele und Übungen für Koordination und Kognition vor – darunter wenig bekannte Tools wie AstrojaxRotonda-HutKlappAcht sowie innovative Bälle wie XaXa-BallDX-Power-Ball oder Grab-NBall. Ergänzt durch QR-Codes und Videos wird die Broschüre zu einem sofort einsetzbaren Praxisbegleiter.
Leseprobe ansehen
Live erleben auf der MEDIZIN-THERAPRO 2026:
30.01. – 01.02.2026 | Stuttgart | Halle 4 / Stand D21

Auf dem Messestand Gehirn-Wissen & Jonglieren zeigt Stephan Ehlers live, warum bereits Wurf- und Fangübungen mit nur einem Ball intensive Effekte im Gehirn auslösen. Besucher:innen erleben selbst, wie Koordination und Kognition verbessert werden – und wie DX-Power-Bälle gezielt in Reha und Therapie eingesetzt werden können.

WORKSHOPS & FORTBILDUNGEN 2026

Neuro-Jonglage – Mit 3 Bällen zur mentalen Fitness
München | Di, 10.02.2026 | 18:30–20:30 Uhr

Ein intensiver 2-Std.-Workshop mit fundiertem Gehirn-Wissen, Studienüberblick und konkreten Therapieanwendungen.
Inklusive eBook „JONGLIEREN – Das Mehrzweck-Tool für unser Gehirn“ (160 Seiten).
Info & Anmeldung: https://Neurokurs.Jonglierschule.de

LIVE · ONLINE · GRATIS am 24.02.2026 | 18:30–19:30 Uhr
Jonglieren für Physio- und Ergotherapeut:innen

Warum Jonglieren wirkt, was die Wissenschaft sagt und wie die Effekte direkt in der Therapie genutzt werden können.
Inklusive der gezeigten Folien (PDF) + 4 eBooks im Wert von 22 €
Anmeldung: https://fql.smile2.de/jonglieren-fuer-physio-ergo-24-02-26

Gehirn-Wissen & Jonglieren für Gesundheitsberufe
München | Do, 05.03.2026 | 10–17 Uhr | oder jederzeit Online

Tagesworkshop mit Tiefgang: Gehirnareale, Wirkmechanismen, Praxisanwendung – inklusive Möglichkeit zur Zertifizierung als REHORULI®-Jongliertrainer:in.
Alternativ komplett online als Video-Live-Mitschnitt (7,3 Std.) mit 180 Tagen Zugriff.
Weitere Infos & Anmeldung: https://workshop-gesundheit.jonglierschule.de

Therapie-Sets für Koordination & Kognition

Speziell für Physio-, Ergo- und Logotherapeut:innen entwickelte Therapie-Sets (Standard & Premium) kombinieren ausgewählte Geräte, Spiele und Anleitungen für einen strukturierten, sicheren und motivierenden Therapieeinsatz.
Überblick: https://Therapie-Set.Jonglierschule.de

Neue Produkte für Hand-Gehirn-Koordination

Erstmals auf der Messe stellt Gehirn-Wissen & Jonglieren die folgenden neue Produkte aus, die von den Messebesuchern in Halle 4, Stand D21 live ausprobiert werden können:
  • BIMOKO – BilMotorisches Koordinieren
  • HaGeKo – Hand-Gehirn-Koordination
  • BiLaMo – BiLaterale Motorik
  • Runde Liegende Acht –
Fazit:
Ob Broschüre, Messe, Workshop oder Therapie-Set bzw. Spiele –Gehirn-Wissen & Jonglieren aus München liefert Gesundheitsberufen 2026 konkrete Werkzeuge, um Bewegung, Gehirn und Therapie wirksam zu verbinden. Praxisnah. Wissenschaftlich fundiert. Direkt umsetzbar. Weitere Informationen findet man bei https://physio.jonglierschule.de

 

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

FQL steht für F röhlich Q ualität L iefern, F indet Q uerdenken L ukrativ und F orciert Q uerfeldein L ernen. FQL ist seit 1995 in vier Dienstlestungsfeldern aktiv:

Werbekaufmann Stephan Ehlers gründete die Firma FQL 1995 in Berlin. Im Sommer 2003 erfolgte der Umzug nach München. Seitdem führt er gemeinsam mit seiner Frau Gabriele die Geschicke von FQL. Beide verstehen sich als Berater und Begleiter für Motivation, Begeisterung und Erfolg und bieten dies in vier Geschäftsbereichen an:
> Vortrag & Training
> Moderation & Infotainment
> Originelle Eventformate
> Busienss-Jonglage & Jonglier-Events

Gabriele & Stephan Ehlers gründeten 2008 den Verlag FQL-Publishing und 2012 die FQL Akademie. Mit dem Verlag und der Akademie geben Gabriele und Stephan Ehlers Autoren und Referenten eine Plattform für Themen, die entweder zu Findet Querdenken Lukrativ oder zu Forciert Querfeldein-Lernen passen. Beide sind Mitglied der auf "gehirngerechtes Lernen" spezialisierten Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (AFNB) und entwickeln fortlaufend aktuelle, praxisnahe Vorträge und Workshops für Unternehmer und Entscheider.

Die FQL Akademie bietet Infoabende, Vorträge, Workshops und Seminare an, die dem FQL-Credo entsprechen: FQL steht für Findet Querdenken Lukrativ und Forciert Querfeldein-Lernen. Das Themenspektrum ist sehr unterschiedlich und reicht von der Karriere- und Persönlichkeitsentwicklung, über Management- und Kreativitätsseminare bis hin zu speziellen Themen wie Energie-Fragen und Train-the-Trainer-Workshops.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.