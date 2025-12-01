Kontakt
Weihnachtsgeschenke, die Körper und Geist in Bewegung bringen

Innovative Geschenkideen für alle, die mehr wollen

Es muss nicht immer das klassische Parfüm oder die Standard-Geschenkbox sein: In diesem Jahr überrascht die Jonglierschule München mit einer Reihe kreativer und gleichzeitig funktionaler Weihnachtsgeschenkideen, die sowohl das Körpergefühl als auch die geistige Fitness auf ein neues Level heben. Ob für Therapeuten, Coaches, sportlich Aktive oder einfach alle, die neue Herausforderungen lieben – bei Geschenkideen.Jonglierschule.de finden Sie perfekte Geschenke, die nicht nur die Hände, sondern auch den Kopf in Schwung bringen.
  1. 3 Bälle & Buch inkl. Jonglier-Anleitung – Preis 29,90 €
Dieses Set ist die perfekte Einstiegsdroge in die Welt des Jonglierens und der mentalen Fitness. Es enthält nicht nur drei hochwertige Jonglierbälle, sondern auch das Buch „JONGLIEREN – das Mehrzweck-Tool für unser Gehirn“ (170 Seiten) mit einer klar strukturierten Anleitung. Jonglieren fördert nicht nur die Koordination und Konzentration, sondern ist ein effektives Trainingsprogramm für das Gehirn. Ideal für alle, die sich gerne herausfordern und gleichzeitig Bewegung in ihren Alltag integrieren möchten. Bestellen Sie jetzt und bringen Sie Koordination und Konzentration unter den Weihnachtsbaum! Mehr erfahren und bestellen

[*] Rücken-Jonglier-Set – ab 89,00 €

Für alle, die ihren Rücken stärken und dabei die Kunst des Jonglierens erlernen möchten, bieten die Rücken-Jonglier-Sets eine ideale Kombination aus Beweglichkeitstraining und Koordination. Das Set beinhaltet sowohl leichte als auch schwere Jonglierbälle, die gezielt den Rücken und die Balance fördern. Die enthaltenen Anleitungen helfen dabei, das Jonglieren spielerisch zu erlernen – ideal für alle, die ihre Beweglichkeit steigern und gleichzeitig ihre geistige Fitness trainieren möchten. Gönnen Sie sich oder Ihren Lieben eine gesunde Herausforderung! Jetzt entdecken

[*] Kartenset HaGeKo – Hand-Gehirn-Koordination – Preis 19,90 €

Mit dem innovativen Kartenset "HaGeKo" bringen Sie Gehirn und Hände in Einklang. Die Übungsaufgaben trainieren systematisch die bimanuelle Koordination, die Auge-Hand-Koordination und die Reaktionsfähigkeit. Das Set ist besonders für Menschen geeignet, die ihre kognitiven Fähigkeiten gezielt fördern möchten, und eignet sich als unterhaltsames und herausforderndes Spiel für Jung und Alt. Fördern Sie die Gehirn-Hand-Koordination auf spielerische Weise! Erfahren Sie mehr

[*] BIMOKO – Bimotorisches Koordinieren – Preis 9,90 €

Das Spiel BIMOKO fordert Spieler heraus, mit beiden Händen gleichzeitig auf visuelle Reize zu reagieren und dabei unterschiedliche motorische Aufgaben auszuführen. Es stärkt die Zusammenarbeit beider Gehirnhälften und eignet sich hervorragend für Menschen jeden Alters, die ihre Koordination verbessern möchten. Der Clou: BIMOKO ist ein spaßiger Weg, um die Hand-Auge-Koordination und die Gehirnleistung zu steigern. Perfekt als Geschenk für Gehirnjogging-Fans! Jetzt bestellen

[*] Holz-Fangball – Geschicklichkeitsspiel „Ball in Becher“ – Preis 9,90 €

Faszinierend einfach und dennoch herausfordernd: Das Holz-Geschicklichkeitsspiel „Ball in Becher“ trainiert die Hand-Auge-Koordination und Geschicklichkeit. Inspiriert von dem traditionellen japanischen Spiel Kendama, ist dieses Spiel ein Spaßbringer für Jung und Alt, das sowohl Konzentration als auch Fingerfertigkeit fördert. Perfekt für Weihnachtsfeiern und als kleines Geschenk! Mehr erfahren

[*] Jonglierball-Set – 3 große Bälle im Stoffsäckchen – 36,90 € inkl. Versand

Für alle, die das Jonglieren mit einem professionellen Set erlernen wollen: Dieses Set enthält drei strapazierfähige Jonglierbälle und eine detaillierte Anleitung. Ideal für Anfänger und Fortgeschrittene. Die Ballsätze sind in verschiedenen Farben erhältlich, und der Versand innerhalb Deutschlands ist kostenlos! Ein tolles Geschenk für Jonglieranfänger und Fortgeschrittene! Jetzt shoppen

[*] Clac-Clac-Kugeln – 2 Bälle an einer Schnur – Preis 9,90 €

Die Clac-Clac-Kugeln sind ein originelles Koordinationsspiel, bei dem zwei Bälle an einer Schnur gegeneinander prallen. Dieses Spiel trainiert die Hand-Auge-Koordination und Konzentration und ist ein tolles, einfaches Spielzeug, das die Fingerfertigkeit herausfordert. Ein lustiges, einfaches Spiel für Jung und Alt! Jetzt entdecken

[*] Jonglierball-Set BAVARIA – Preis 29,90 €

Dieses Set bietet nicht nur professionell gefertigte Jonglierbälle, sondern auch die besondere „bayerische“ Note mit einer Anleitung in bayerischer Sprache! Perfekt für alle, die sich für das Jonglieren interessieren und dabei etwas Besonderes aus der Heimat schenken möchten. Für alle, die ein Stück Bayern unter dem Weihnachtsbaum möchten! Jetzt bestellen

Warum Jonglieren das perfekte Weihnachtsgeschenk ist

Jonglieren ist weit mehr als ein faszinierendes Hobby – es ist ein effektives Training für Körper und Geist. Es stärkt die Konzentration, fördert die Beweglichkeit, steigert die Koordination und hilft dabei, den Alltag mit Freude und neuer Energie zu bereichern. Ob als Geschenk für einen sportlichen Freund, einen Fitness-Fan oder jemand, der einfach ein neues Hobby sucht – mit den Produkten bei  Geschenkideen.Jonglierschule.de treffen Sie immer ins Schwarze.

Diese und weitere Produkte sind ab sofort online erhältlich. Schenken Sie Bewegung, Konzentration und Spaß – und machen Sie die diesjährige Weihnachtszeit zu einer Zeit der persönlichen Weiterentwicklung.

Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie unter:
www.Geschenkideen.Jonglierschule.de

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Stephan Ehlers ist Inhaber der Jonglierschule München. Er hatte 1998 eine Idee für ein Jonglier-Lernsystem, das absoluten Anfängern in verblüffend kurzer Zeit das Werfen und Fangen mit drei Bällen ermöglichen sollte. Gemeinsam mit seiner Frau Gabriele entwickelte er REHORULI® zum mittlerweile erfolgreichsten und meist genutzten Jonglier-Lernsystem in Europa. Es ist aktuell in14 Sprachen erhältlich und umfasst 34 Wurf- und Fangübungen. Darüber hinaus bieten Gabriele und Stephan Ehlers das Jonglieren-Lernen überaus erfolgreich in verschiedenen Eventformaten an

- mit oder ohne Vortrag
- mit oder ohne Moderation
- für internationale Führungskräfte auch in englisch oder französisch
- als Teamevent
- oder um Motivation und Begeisterung erlebbar zu machen

Zahlreiche Unternehmen von A wie adidas bis Z wie Zurich Versicherungen gehören zu den Auftraggebern. 2021 wurde die Online-Akademie-Jonglieren.de eröffnet und ist Deutschlands größtes Lernportal für Jonglieranfänger und Fortgeschrittene. Seit 2010 bieten Gabriele und Stephan Ehlers Train-the-Trainer-Workshops an, um ihr Wissen an andere Trainer/Weiterbildner weiterzugeben. Zur Zeit gibt es 80 zertifizierte REHORULI®-Trainer in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

