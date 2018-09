Vortrag „Wissen–Wollen–Können–Tun! – Wie tickt unser Gehirn?“ im BDS-Haus am Di 18.09.2018 um 19:00 Uhr

Der Unterschied zwischen Wissen und Können sowie Wollen und Tun kann bekanntlich gewaltig sein. Nicht alles was einfach klingt ist es auch. Unbewusst „passieren“ Dinge, die wir nur schwer (bewusst) steuern können. Es gibt erstaunliche Erkenntnisse der Neurowissenschaft, die im Hinblick auf Leistung, Kommunikation und Zufriedenheit von Bedeutung sind. Stephan Ehlers zeigt amim BDS-Verbandshaus in derin vergnüglicher und dennoch seriöser Art, wie das Gehirn funktioniert und warum Wissen zwischen Menschen nicht so problemfrei übertragbar ist, wie wir uns das im Büroalltag vorstellen.Erleben Sie live, wie es sich anfühlt, erfolgreich – mit natürlicher Energie – Projekte mit Schwierigkeiten zu überwinden. Außerdem werden die „Grundgesetze der Wissensübertragung“ erklärt und auch persönlich erlebt. Stephan Ehlers ist Experte für Lernen und Gehirn-Wissen und hat seit 20 Jahren als Speaker, Trainer, Profi-Jongleur und Moderator namhafte Firmen um Kreativität, Know-how und Ergebnisse bereichert. Er versteht es mit Ballzauberei und Wortwitz aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung informativ und unterhaltsam mit konkreten Tipps für die Umsetzung zu verbinden.Er ist Top100-Entertainer bei Speakers Excellence, Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (AFNB) und German Speakers Association sowie Autor mehrerer Bücher.Was? Vortrag: Wissen - Wollen - Können - Tun! – Wie tickt unser Gehirn?Wo? Bund der Selbständigen – BDS-Haus, Schwanthaler Str. 110, 80339 MünchenSeit 1874 vertritt der BDS Bayern die Interessen des selbständigen Mittelstandes. Parteineutral, branchenübergreifend und unabhängig. In Europa, Deutschland, Bayern und vor Ort. Das lebendige Netzwerk der Unternehmen und Selbständigen sowie das Dienstleistungsangebot des BDS Bayern leisten darüber hinaus ihren Beitrag für den unternehmerischen Erfolg der Mitglieder. www.bds-bayern.de/