Vom Spielzeug zum Gesundheits-Tool – drei Bälle im Fokus

FQL-Publishing wurde 2008 von Gabriele und Stephan Ehlers gegründet. FQL publiziert kleine und große, dicke und dünne Bücher, CD-ROMs, DVDs und eBooks, die mindestens einem der drei FQL-Kriterien entsprechen: Fröhlich Qualität Liefern, Findet Querdenken Lukrativ und/oder Forciert Querfeldein-Lernen. FQL-Pùblishing ist u.a. Herausgeber der erfolgreichen Buchreihe GEHIRN-WISSEN KOMPAKT - eine Taschenbuch und eBook-Serie, in der jährlich mehrere neue Titel erscheinen. www.KOMPAKT.GEHIRN-WISSEN.de



Das Credo von FQL Publishing sind 7 I’s:



Information

ist das tragende Element eines Verlages. Sieben weitere I's zeichnen unsere Verlagsprodukte aus:



Ideen

sind entscheidender als Informationen. Die Ideen unserer Autoren, unserer Geschäftspartner, und/oder unseres Comiczeichners machen das Verlagsprodukt erst rund.



Intelligenz

ist hilfreich und auch angebracht bei Themen- und Autorenauswahl. Gleiches gilt für Aufwandsabschätzung sowie Kosten- und Erlösplanung. Da sind wir eher konservativ.



Individualität

der Themen oder der Autoren spielen bei FQL-Publishing eine wichtige Rolle.



Identifikation & Idealismus

sind unabdingbar, wenn man kleine aber feine Verlagsprodukte herausgibt. Bei uns können Sie fest mit Identifikation & Idealismus rechnen.



Identität

ist wichtig. Die Identität unserer Verlagsprodukte ist relativ einfach, da sie immer in mindestens eine von drei Kategorien passt: "Fröhlich Qualität Liefern", "Findet Querdenken Lukrativ" oder "Forciert Querfeld-Lernen".



Initiative

bei FQL-Publishing geht entweder von den Verlegern oder von den Autoren aus. Das macht die Arbeit so spannend. Zwingende Voraussetzung ist, dass es in das FQL-Schema passen muss (siehe "Identität").

