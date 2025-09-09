Vier GRATIS-Jonglierkurse am Sonntag, 28. September beim Outdoor-Sportfestival im Olympiapark

- 13:30 Uhr - 3 Bälle jonglieren lernen für Anfänger
- 14:30 Uhr - 3-Ball-Tricks für Anfänger und Fortgeschrittene
- 15:30 Uhr - 4 Bälle jonglieren lernen für 3-Ball-Jongleure
- 16:30 Uhr - 3 Bälle jonglieren lernen für Anfänger
Teilnahmeberechtigt sind alle, die mind. 10 Jahre alt sind und NICHT 3 Bälle jonglieren können.
- Schritt-für-Schritt – beginnend mit 1 und 2 Bällen, lernen die Teilnehmer mit dem REHORULI®-Jonglier-Lernsystem das Jonglieren mit 3 Bällen.
- Zwischen den Wurf- und Fangübungen gibt’s Informationen, wie, wo und warum das Jonglieren im Gehirn wirkt.
- Teilnahmeberechtigt sind alle, die drei Bälle sicher jonglieren können.
- Es werden einfache, mittelschwere und schwere Tricks mit drei Bällen gezeigt und erklärt.
- Die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade werden an die jeweiligen Teilnehmer angepasst.
- Schritt für Schritt werden bei den Teilnehmern die Grundlagen gelegt, um 4 Bälle jonglieren zu können.
Trainer ist Stephan Ehlers, Experte für Gehirn-Wissen und Jonglieren sowie Deutschlands erfolgreichster Jongliertrainer. Er hält aktuell vier Weltrekorde im Jonglieren-Lernen.
- 57 Anfänger lernen in 7 Minuten das Jonglieren mit 3 Bällen
- 119 Anfänger lernen in 10 Minuten das Jonglieren mit 3 Bällen
- 196 Anfänger lernen in 20 Minuten das Jonglieren mit 3 Bällen
- 466 Anfänger lernen in 30 Minuten das Jonglieren mit 3 Bällen > https://weltrekord.jonglierschule.de
GEHIRN-WISSEN & JONGLIEREN für KOORDINATION & KOGNITION
Am 18. Oktober 2025 in München haben Lehrkräfte, Schulleiter, Übungsleiter, Coaches & Therapeuten die Chance, in einem halbtägigen Workshop zu erleben, warum Jonglieren DAS Tool für Koordination & Kognition ist – und wie man es anderen in verblüffend kurzer Zeit beibringt.
Was erwartet Sie?
- Grundlagen Gehirn-Wissen leicht verständlich erklärt
- Jonglieren mit 3 Bällen nach dem REHORULI®-System
- Interaktive Übungen mit Aha-Effekten & Humor
- Tipps für Schule, Verein & Therapie
- Zertifikat + umfangreiche Unterlagen
Termin: Samstag, 18.10.2025 | 09:00–13:00 Uhr
Ort: Gehirn-Wissen-Akademie/Jonglierschule München, München-Nymphenburg
Preis: 99 € (statt 149 €) inkl. Getränke, Imbiss, Zertifikat und ausführliche Dokumentation
Die Zahl der Teilnehmer ist auf 6 Personen begrenzt
Weitere Informationen und Anmeldung: https://workshop-koordination-kognition.jonglierschule.de