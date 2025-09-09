Kontakt
Vier GRATIS-Jonglierkurse am Sonntag, 28. September beim Outdoor-Sportfestival im Olympiapark

3 oder 4 Bälle Jonglieren lernen bei Stephan Ehlers, Deutschlands erfolgreichstem Jongliertrainer

Am Sonntag, 28. September, verwandelt sich der Olympiapark München wieder in eine riesige Outdoorsport-Arena. Zum achten Mal warten beim Outdoorsportfestival den ganzen Tag über mehr als 50 Outdoor-Aktivitäten darauf, kennengelernt, getestet und vor allem direkt ausprobiert zu werden! Die Jonglierschule München ist als Aussteller wieder dabei und bietet vier GRATIS-Jonglier-Workshops für verschieden Zielgruppen an:
  • 13:30 Uhr - 3 Bälle jonglieren lernen für Anfänger
  • 14:30 Uhr - 3-Ball-Tricks für Anfänger und Fortgeschrittene
  • 15:30 Uhr - 4 Bälle jonglieren lernen für 3-Ball-Jongleure
  • 16:30 Uhr - 3 Bälle jonglieren lernen für Anfänger
3 Bälle jonglieren lernen für Anfänger - 13:30 Uhr + 16:30 Uhr 

Teilnahmeberechtigt sind alle, die mind. 10 Jahre alt sind und NICHT 3 Bälle jonglieren können.
  • Schritt-für-Schritt – beginnend mit 1 und 2 Bällen, lernen die Teilnehmer mit dem REHORULI®-Jonglier-Lernsystem das Jonglieren mit 3 Bällen.
  • Zwischen den Wurf- und Fangübungen gibt’s Informationen, wie, wo und warum das Jonglieren im Gehirn wirkt.
3-Ball-Tricks für Anfänger und Fortgeschrittene - 14:30 Uhr
  • Teilnahmeberechtigt sind alle, die drei Bälle sicher jonglieren können.
  • Es werden einfache, mittelschwere und schwere Tricks mit drei Bällen gezeigt und erklärt.
  • Die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade werden an die jeweiligen Teilnehmer angepasst.
4 Bälle jonglieren lernen für 3-Ball-Jongleure - 15:30 Uhr
  • Teilnahmeberechtigt sind alle, die drei Bälle sicher jonglieren können.
  • Schritt für Schritt werden bei den Teilnehmern die Grundlagen gelegt, um 4 Bälle jonglieren zu können.
Ausreichend Jonglierbälle für die Teilnehmer sind vorhanden. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Tln. begrenzt. Eine Vorab-Reservierung ist möglich unter https://olympiapark.jonglierschule.de

Trainer ist Stephan Ehlers, Experte für Gehirn-Wissen und Jonglieren sowie Deutschlands erfolgreichster Jongliertrainer. Er hält aktuell vier Weltrekorde im Jonglieren-Lernen. 
  •   57 Anfänger lernen in   7 Minuten das Jonglieren mit 3 Bällen 
  • 119 Anfänger lernen in 10 Minuten das Jonglieren mit 3 Bällen
  • 196 Anfänger lernen in 20 Minuten das Jonglieren mit 3 Bällen
  • 466 Anfänger lernen in 30 Minuten das Jonglieren mit 3 Bällen > https://weltrekord.jonglierschule.de 
WEITERE TERMINE:

GEHIRN-WISSEN & JONGLIEREN für KOORDINATION & KOGNITION

Am 18. Oktober 2025 in München haben Lehrkräfte, Schulleiter, Übungsleiter, Coaches & Therapeuten die Chance, in einem halbtägigen Workshop zu erleben, warum Jonglieren DAS Tool für Koordination & Kognition ist – und wie man es anderen in verblüffend kurzer Zeit beibringt.

Was erwartet Sie?
  • Grundlagen Gehirn-Wissen leicht verständlich erklärt
  • Jonglieren mit 3 Bällen nach dem REHORULI®-System
  • Interaktive Übungen mit Aha-Effekten & Humor
  • Tipps für Schule, Verein & Therapie
  • Zertifikat + umfangreiche Unterlagen
Kurzum: Neuro-Fitness mit drei Bällen? Klingt verrückt – ist aber neurowissenschaftlich bewiesen!

Termin: Samstag, 18.10.2025 | 09:00–13:00 Uhr
Ort: Gehirn-Wissen-Akademie/Jonglierschule München, München-Nymphenburg
Preis: 99 € (statt 149 €) inkl. Getränke, Imbiss, Zertifikat und ausführliche Dokumentation
Die Zahl der Teilnehmer ist auf 6 Personen begrenzt

Weitere Informationen und Anmeldung: https://workshop-koordination-kognition.jonglierschule.de

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Stephan Ehlers ist Inhaber der Jonglierschule München. Er hatte 1998 eine Idee für ein Jonglier-Lernsystem, das absoluten Anfängern in verblüffend kurzer Zeit das Werfen und Fangen mit drei Bällen ermöglichen sollte. Gemeinsam mit seiner Frau Gabriele entwickelte er REHORULI® zum mittlerweile erfolgreichsten und meist genutzten Jonglier-Lernsystem in Europa. Es ist aktuell in14 Sprachen erhältlich und umfasst 34 Wurf- und Fangübungen. Darüber hinaus bieten Gabriele und Stephan Ehlers das Jonglieren-Lernen überaus erfolgreich in verschiedenen Eventformaten an

- mit oder ohne Vortrag
- mit oder ohne Moderation
- für internationale Führungskräfte auch in englisch oder französisch
- als Teamevent
- oder um Motivation und Begeisterung erlebbar zu machen

Zahlreiche Unternehmen von A wie adidas bis Z wie Zurich Versicherungen gehören zu den Auftraggebern. 2021 wurde die Online-Akademie-Jonglieren.de eröffnet und ist Deutschlands größtes Lernportal für Jonglieranfänger und Fortgeschrittene. Seit 2010 bieten Gabriele und Stephan Ehlers Train-the-Trainer-Workshops an, um ihr Wissen an andere Trainer/Weiterbildner weiterzugeben. Zur Zeit gibt es 80 zertifizierte REHORULI®-Trainer in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

