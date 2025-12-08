Kontakt
Verstehen heißt nicht berechnen: Warum KI ohne Bewusstsein entscheidet

Ein Impuls-Webinar zeigt, wie Führungskräfte KI-Aussagen realistisch einordnen – und Fehlentscheidungen vermeiden.

Künstliche Intelligenz erzeugt Sprache aus Statistik. Sie weiß nicht, was sie sagt – sie berechnet lediglich Wahrscheinlichkeiten. Genau das wirkt sich unmittelbar auf Führung, Organisation und Büroarbeit aus.

Denn KI-generierte Texte, Analysen und Empfehlungen wirken oft beeindruckend klar und überzeugend. Doch ihre inhaltliche Qualität entsteht rein rechnerisch, nicht durch echtes Verständnis. Wer damit professionell arbeitet, braucht eine nüchterne Orientierung, um Ergebnisse richtig einzuordnen.

Das kostenlose Impuls-Webinar vermittelt eine klare Grundlage, um KI-Aussagen realistisch zu bewerten. Es stärkt die Fähigkeit, fundierte Entscheidungen zu treffen und reduziert potenzielle Fehleinschätzungen im Arbeitsalltag.

Im kostenlosen Impuls-Webinar erhält man eine nüchterne Grundlage zur Einordnung von KI-Aussagen. Interessierte können aus mehreren Terminen auswählen.
  • Dienstag, 09. Dezember 2025 – 18:00 Uhr
  • Mittwoch, 10. Dezember 2025 – 10:00 Uhr
  • Mittwoch, 10. Dezember 2025 – 18:00 Uhr
  • Donnerstag, 11. Dezember 2025 – 10:00 Uhr
  • Donnerstag, 11. Dezember 2025 – 18:00 Uhr
  • Sonntag, 14. Dezember 2025 – 10:00 Uhr
Künstliche Intelligenz verändert die Art, wie wir denken, arbeiten und entscheiden – in jedem Berufsfeld. Doch nur, wer sie wirklich versteht und steuern kann, bleibt handlungsfähig und zukunftssicher.

In diesem kostenlosen 30-minütigen Impuls-Webinar erfährt man:
  • Was verlangt der EU AI Act wirklich?
  • Welche Qualifikation im Umgang mit KI ist tatsächlich erforderlich?
  • Welche Chancen und Grenzen sollte ich kennen, um KI souverän zu nutzen?
  • Was sollte ich wissen, um KI rechtssicher und verantwortungsvoll einzusetzen?
  • Welche Vorteile bringt mir eine staatlich geprüfte und zugelassene Zertifizierung?
Hier Termin auswählen und kostenfrei teilnehmen. 

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

FQL steht für F röhlich Q ualität L iefern, F indet Q uerdenken L ukrativ und F orciert Q uerfeldein L ernen. FQL ist seit 1995 in vier Dienstlestungsfeldern aktiv:

Werbekaufmann Stephan Ehlers gründete die Firma FQL 1995 in Berlin. Im Sommer 2003 erfolgte der Umzug nach München. Seitdem führt er gemeinsam mit seiner Frau Gabriele die Geschicke von FQL. Beide verstehen sich als Berater und Begleiter für Motivation, Begeisterung und Erfolg und bieten dies in vier Geschäftsbereichen an:
> Vortrag & Training
> Moderation & Infotainment
> Originelle Eventformate
> Busienss-Jonglage & Jonglier-Events

Gabriele & Stephan Ehlers gründeten 2008 den Verlag FQL-Publishing und 2012 die FQL Akademie. Mit dem Verlag und der Akademie geben Gabriele und Stephan Ehlers Autoren und Referenten eine Plattform für Themen, die entweder zu Findet Querdenken Lukrativ oder zu Forciert Querfeldein-Lernen passen. Beide sind Mitglied der auf "gehirngerechtes Lernen" spezialisierten Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (AFNB) und entwickeln fortlaufend aktuelle, praxisnahe Vorträge und Workshops für Unternehmer und Entscheider.

Die FQL Akademie bietet Infoabende, Vorträge, Workshops und Seminare an, die dem FQL-Credo entsprechen: FQL steht für Findet Querdenken Lukrativ und Forciert Querfeldein-Lernen. Das Themenspektrum ist sehr unterschiedlich und reicht von der Karriere- und Persönlichkeitsentwicklung, über Management- und Kreativitätsseminare bis hin zu speziellen Themen wie Energie-Fragen und Train-the-Trainer-Workshops.

