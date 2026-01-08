Kontakt
Therapie, die bewegt – im Kopf und im Körper auf der MEDIZIN-THERAPRO 2026 in Stuttgart

Stephan Ehlers zeigt, wie Jonglieren Motivation, Spaß und messbare Effekte vereint

Koordination fördern, Kognition stärken und dabei Motivation, Spaß und messbare Effekte vereinen – genau hier setzt Gehirn-Wissen & Jonglieren von Stephan Ehlers an. 2026 erwartet Ergo- und Physiotherapeut:innen ein vielseitiges Angebot aus praxisnahen Materialien, Workshops, Online-Formaten und Therapie-Sets, die Bewegung und Gehirntraining wirkungsvoll verbinden.

Praxiswissen für den Therapiealltag

„Spielen & Bewegen in der Therapie“ – Broschüre (40 Seiten)
Kompakt, anwendungsnah und voller Ideen: Die DIN-A5-Broschüre (40 Seiten) stellt einfache, aber hochwirksame Spiele und Übungen für Koordination und Kognition vor – darunter wenig bekannte Tools wie AstrojaxRotonda-HutKlappAcht sowie innovative Bälle wie XaXa-BallDX-Power-Ball oder Grab-NBall. Ergänzt durch QR-Codes und Videos wird die Broschüre zu einem sofort einsetzbaren Praxisbegleiter.
Leseprobe ansehen


Live erleben auf der MEDIZIN-THERAPRO 2026:
30.01. – 01.02.2026 | Stuttgart | Halle 4 / Stand D21

Auf dem Messestand Gehirn-Wissen & Jonglieren zeigt Stephan Ehlers live, warum bereits Wurf- und Fangübungen mit nur einem Ball intensive Effekte im Gehirn auslösen. Besucher:innen erleben selbst, wie Koordination und Kognition verbessert werden – und wie DX-Power-Bälle gezielt in Reha und Therapie eingesetzt werden können.

WORKSHOPS & FORTBILDUNGEN 2026

Neuro-Jonglage – Mit 3 Bällen zur mentalen Fitness
München | Di, 10.02.2026 | 18:30–20:30 Uhr

Ein intensiver 2-Std.-Workshop mit fundiertem Gehirn-Wissen, Studienüberblick und konkreten Therapieanwendungen.
Inklusive eBook „JONGLIEREN – Das Mehrzweck-Tool für unser Gehirn“ (160 Seiten).
Info & Anmeldung: https://Neurokurs.Jonglierschule.de

LIVE · ONLINE · GRATIS am 24.02.2026 | 18:30–19:30 Uhr
Jonglieren für Physio- und Ergotherapeut:innen

Warum Jonglieren wirkt, was die Wissenschaft sagt und wie die Effekte direkt in der Therapie genutzt werden können.
Inklusive der gezeigten Folien (PDF) + 4 eBooks im Wert von 22 €
Anmeldung: https://fql.smile2.de/jonglieren-fuer-physio-ergo-24-02-26

Gehirn-Wissen & Jonglieren für Gesundheitsberufe
München | Do, 05.03.2026 | 10–17 Uhr | oder jederzeit Online

Tagesworkshop mit Tiefgang: Gehirnareale, Wirkmechanismen, Praxisanwendung – inklusive Möglichkeit zur Zertifizierung als REHORULI®-Jongliertrainer:in.
Alternativ komplett online als Video-Live-Mitschnitt (7,3 Std.) mit 180 Tagen Zugriff.
Weitere Infos & Anmeldung: https://workshop-gesundheit.jonglierschule.de

Therapie-Sets für Koordination & Kognition

Speziell für Physio-, Ergo- und Logotherapeut:innen entwickelte Therapie-Sets (Standard & Premium) kombinieren ausgewählte Geräte, Spiele und Anleitungen für einen strukturierten, sicheren und motivierenden Therapieeinsatz.
Überblick: https://Therapie-Set.Jonglierschule.de

Fazit:
Ob Broschüre, Messe, Workshop oder Therapie-Set – Gehirn-Wissen & Jonglieren aus  München liefert Gesundheitsberufen 2026 konkrete Werkzeuge, um Bewegung, Gehirn und Therapie wirksam zu verbinden. Praxisnah. Wissenschaftlich fundiert. Direkt umsetzbar. Weitere Informationen findet man bei https://physio.jonglierschule.de

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Stephan Ehlers ist Experte für Gehirn-Wissen & Jonglieren und bietet ein großes Angebot rund um Ausbildungen und Produkten für Gesundheitsberufe, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Heilpraktiker etc. an.
Im einzelnen sind dies: Jonglierbälle, Verschiedene Lernmedien gedruckt und online (Anleitungen, Bücher, eBooks, Videos) sowie originelle Spiele für die Verbesserung der Koordination und Kognition. Außerdem bieten er und sein Trainerteam Vorträge, Workshops, Jonglier-Events sowie Gehirn-Wissen-Events für Firmen, Gesundheitsakademien und Schulen an.

Für das Betriebliche GesundheitsManagement (BGM) werden versch. Kombinationen von Präsenz- und Online-Workshops angeboten. Hierzu wurde BGM neu definiert: Balljonglage - Gehirntraining - Motivation. Genau wird angeboten. Weitere Details siehe https://gehirn-wissen.de/bgm

JONGLIEREN
Wir sind mit REHORULI® und JOKOKO® Marktführer im Bereich Jonglier-Lernsysteme und bieten mit der ONLINE-AKDEMIE-JONGLIEREN.de Deutschlands größtes Lernportal für Jonglier-Anfänger und Fortgeschrittene. Vier notariell beglaubigte Weltrekorde für das Jonglieren-Lernen in 7, 10, 20 und 30 Minuten runden unsere Expertise für das Jonglieren-Lernen ab. Übrigens eine tolle Idee für Firmen-Events.

GEHIRN-WISSEN
Wir sind Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement, Mitglied der Akademie für Potenzialentfaltung (Gerald Hüther) sowie Herausgeber der Buchreihe GEHIRN-WISSEN KOMPAKT und des NeuroNews-Dienstes Gehirn-Tipps.de. Stephan Ehlers ist zudem Leiter der Regionalgruppe Südbayern des Bundesverbandes für Betriebliches Gesundheitsmanagement (BBGM).

