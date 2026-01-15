Tagungsraum in München-Nymphenburg ermöglicht Tagen mit Wirkung

Trainer:innen und Coaches, die wirksame Lern- und Entwicklungsformate umsetzen möchten

Viele Meetings verlaufen strukturiert, aber wirkungslos: Inhalte werden besprochen, doch nachhaltige Ergebnisse bleiben aus. Genau hier setzt ein der Tagungsraum in München-Nymphenburg an, der sich gezielt an Trainer:innen, Coaches sowie Unternehmen richtet, die Team-Tagungen, Workshops oder Seminare mit echter Wirkung durchführen möchten.Der Tagungsraum verfolgt ein klares Konzept: Raus aus dem klassischen Besprechungsmodus – hin zu einem Umfeld, das Austausch, Kreativität und nachhaltige Entwicklung fördert. Statt standardisierter Konferenzatmosphäre bietet die Location ein flexibles Raumsetting, das moderne Lern- und Arbeitsformate unterstützt.Der Tagungsraum ist für Gruppen bis zu 14 Personen ausgelegt und eignet sich insbesondere für Workshops, Trainings, Coachings und Strategie-Meetings. Ergänzt wird der Hauptbereich durch einen separaten Coachingraum, ein Foyer mit Stehtischen, die vertrauliche Gespräche oder parallele Arbeitsphasen ermöglichen.Ein besonderes Merkmal ist die Kombination aus Innen- und Außenbereich: Garten und Terrasse können bewusst in den Tagungsverlauf integriert werden – etwa für kreative Pausen, Reflexionsphasen oder bewegungsorientierte Impulse. Studien und Praxiserfahrungen zeigen, dass gerade solche Ortswechsel und offenen Settings die Qualität von Teamprozessen deutlich erhöhen.Trotz der zentralen Lage in München liegt der Tagungsraum bewusst abseits des innerstädtischen Trubels. Die Location ist vom Hauptbahnhof aus in rund 15 Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar (Nähe Schloss Nymphenburg) und verbindet damit gute Erreichbarkeit mit einer ruhigen, konzentrierten Arbeitsatmosphäre.Für Interessierte steht zusätzlich eine 360-Grad-Online-Besichtigung zur Verfügung, die eine erste virtuelle Einschätzung der Räume ermöglicht – unabhängig von Zeit und Ort:Der Anspruch des Konzepts: Tagungen sollen nicht nur organisiert, sondern bewusst gestaltet werden. Faktoren wie Raumgestaltung, Licht, Bewegungsmöglichkeiten und flexible Nutzung spielen dabei eine zentrale Rolle. Ziel ist es, Veranstaltungen zu ermöglichen, die nicht beim letzten Tagesordnungspunkt enden, sondern im Arbeitsalltag der Teilnehmenden nachwirken.Der Tagungsraum richtet sich insbesondere an:Weitere Informationen sowie Besichtigungsmöglichkeiten finden Interessierte unter: