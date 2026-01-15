Kontakt
Tagungsraum in München-Nymphenburg ermöglicht Tagen mit Wirkung

Echte Teamdynamik statt Standard-Meetings

Viele Meetings verlaufen strukturiert, aber wirkungslos: Inhalte werden besprochen, doch nachhaltige Ergebnisse bleiben aus. Genau hier setzt ein der Tagungsraum in München-Nymphenburg an, der sich gezielt an Trainer:innen, Coaches sowie Unternehmen richtet, die Team-Tagungen, Workshops oder Seminare mit echter Wirkung durchführen möchten.

Der Tagungsraum verfolgt ein klares Konzept: Raus aus dem klassischen Besprechungsmodus – hin zu einem Umfeld, das Austausch, Kreativität und nachhaltige Entwicklung fördert. Statt standardisierter Konferenzatmosphäre bietet die Location ein flexibles Raumsetting, das moderne Lern- und Arbeitsformate unterstützt.

Raum für Entwicklung, Fokus und neue Perspektiven

Der Tagungsraum ist für Gruppen bis zu 14 Personen ausgelegt und eignet sich insbesondere für Workshops, Trainings, Coachings und Strategie-Meetings. Ergänzt wird der Hauptbereich durch einen separaten Coachingraum, ein Foyer mit Stehtischen, die vertrauliche Gespräche oder parallele Arbeitsphasen ermöglichen.

Ein besonderes Merkmal ist die Kombination aus Innen- und Außenbereich: Garten und Terrasse können bewusst in den Tagungsverlauf integriert werden – etwa für kreative Pausen, Reflexionsphasen oder bewegungsorientierte Impulse. Studien und Praxiserfahrungen zeigen, dass gerade solche Ortswechsel und offenen Settings die Qualität von Teamprozessen deutlich erhöhen.

Zentrale Lage mit ruhigem Umfeld

Trotz der zentralen Lage in München liegt der Tagungsraum bewusst abseits des innerstädtischen Trubels. Die Location ist vom Hauptbahnhof aus in rund 15 Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar (Nähe Schloss Nymphenburg) und verbindet damit gute Erreichbarkeit mit einer ruhigen, konzentrierten Arbeitsatmosphäre.

Für Interessierte steht zusätzlich eine 360-Grad-Online-Besichtigung zur Verfügung, die eine erste virtuelle Einschätzung der Räume ermöglicht – unabhängig von Zeit und Ort: https://360.Tagungsraum-Muenchen.com

Tagungen neu denken

Der Anspruch des Konzepts: Tagungen sollen nicht nur organisiert, sondern bewusst gestaltet werden. Faktoren wie Raumgestaltung, Licht, Bewegungsmöglichkeiten und flexible Nutzung spielen dabei eine zentrale Rolle. Ziel ist es, Veranstaltungen zu ermöglichen, die nicht beim letzten Tagesordnungspunkt enden, sondern im Arbeitsalltag der Teilnehmenden nachwirken.

Der Tagungsraum richtet sich insbesondere an:
  • Trainer:innen und Coaches, die wirksame Lern- und Entwicklungsformate umsetzen möchten
  • Unternehmen, die Teamtage, Workshops oder Strategiemeetings nachhaltig gestalten wollen
  • HR-, Innovations- und Führungsteams mit Fokus auf Zusammenarbeit und Veränderung
 

Weitere Informationen sowie Besichtigungsmöglichkeiten finden Interessierte unter:

https://tagungsraum-muenchen.com

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

FQL steht für F röhlich Q ualität L iefern, F indet Q uerdenken L ukrativ und F orciert Q uerfeldein L ernen. FQL ist seit 1995 in vier Dienstlestungsfeldern aktiv:

Werbekaufmann Stephan Ehlers gründete die Firma FQL 1995 in Berlin. Im Sommer 2003 erfolgte der Umzug nach München. Seitdem führt er gemeinsam mit seiner Frau Gabriele die Geschicke von FQL. Beide verstehen sich als Berater und Begleiter für Motivation, Begeisterung und Erfolg und bieten dies in vier Geschäftsbereichen an:
> Vortrag & Training
> Moderation & Infotainment
> Originelle Eventformate
> Busienss-Jonglage & Jonglier-Events

Gabriele & Stephan Ehlers gründeten 2008 den Verlag FQL-Publishing und 2012 die FQL Akademie. Mit dem Verlag und der Akademie geben Gabriele und Stephan Ehlers Autoren und Referenten eine Plattform für Themen, die entweder zu Findet Querdenken Lukrativ oder zu Forciert Querfeldein-Lernen passen. Beide sind Mitglied der auf "gehirngerechtes Lernen" spezialisierten Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (AFNB) und entwickeln fortlaufend aktuelle, praxisnahe Vorträge und Workshops für Unternehmer und Entscheider.

Die FQL Akademie bietet Infoabende, Vorträge, Workshops und Seminare an, die dem FQL-Credo entsprechen: FQL steht für Findet Querdenken Lukrativ und Forciert Querfeldein-Lernen. Das Themenspektrum ist sehr unterschiedlich und reicht von der Karriere- und Persönlichkeitsentwicklung, über Management- und Kreativitätsseminare bis hin zu speziellen Themen wie Energie-Fragen und Train-the-Trainer-Workshops.

