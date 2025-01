Tagungen bei Kaffee und Kuchen: Kreative Pausen für produktive Ideen

Ein Meeting in entspannter Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen kann den idealen Rahmen für produktives Arbeiten und kreativen Austausch bieten. Mit einer Auswahl an frisch gebrühtem Kaffee, Cappuccino, aromatischem Tee, erfrischendem Wasser, Säften und hausgemachtem Kuchen entsteht eine angenehme Umgebung, die den Geist belebt und die Kreativität fördert.Der Nachmittag zwischen 14:00 und 18:00 Uhr eignet sich optimal für eine z.B. drei Stunden dauernde Sitzung, die Raum für Ideen und Innovationen schafft. Solche Meetings sind besonders für Teams geeignet, die sich eine inspirierende Auszeit nehmen möchten, um neue Projekte zu planen oder gemeinsam Herausforderungen zu lösen. Ein entsprechendes Serviceangebot gibt es bei der FQL Akademie in München-Nymphenburg Im Preis vonpro Person (für Gruppen von 6 bis 12 Teilnehmern) sinddieund dieenthalten (zzgl. 19 % MwSt.). Für kleinere Gruppen unter 6 Personen wird eine Pauschale von 175,00 € (+MwSt.) berechnet.Die Räumlichkeiten der FQL-Akademie bieten eine angenehme und ruhige Atmosphäre, die Konzentration und Kreativität gleichermaßen unterstützt. So wird das Nachmittagstreffen zu einer besonderen Gelegenheit, den Teamgeist zu stärken und neue Impulse zu setzen.Weitere Informationen und Anfragen: