Politik trifft Jonglage: Stadtvertreter:innen eröffnen Outdoor Sportfestival am Sonntag 28. September mit außergewöhnlicher Challenge

Jonglieren lernen in max. 7 Minuten bei Deutschlands erfolgreichstem Jongliertrainer

Am Sonntag, den 28. September 2025, startet das Outdoor Sportfestival im Münchner Olympiapark mit einem besonderen Highlight: Um 12:00 Uhr eröffnen Vertreter:innen der Landeshauptstadt München auf der Hauptbühne das Festival offiziell – und beweisen anschließend selbst sportlichen Mut.

Denn gegen 12:40 Uhr heißt es für die Stadtvertreter:innen: „Bälle in die Luft – Politik jongliert!“. Gemeinsam mit Münchens Jonglier-Experten Stephan Ehlers, vierfachem Weltrekordhalter im „Jonglieren lernen in Rekordzeit“, wagen sie den Versuch, in nur 7 Minuten das Jonglieren mit drei Bällen zu meistern.

„Jonglieren steht sinnbildlich für vieles, was wir in unserer Stadt täglich leisten müssen: Balance halten, flexibel reagieren und Neues lernen“, sagt Stephan Ehlers. „Und es macht Spaß – was beim Sportfestival natürlich an erster Stelle steht.“

Das Outdoor Sportfestival bietet den Besucher:innen den ganzen Tag über mehr als 50 Mitmachangebote, vom Trendsport bis zum Klassiker. Der Auftritt der Stadtvertreter:innen am Stand der Jonglierschule München verspricht dabei ein besonders unterhaltsames Motiv für Kamera und Publikum.

Fakten zur Eröffnung:
  • Wann: Sonntag, 28. September 2025, ab 12:00 Uhr (Jonglage ab ca. 12:40 Uhr)
  • Wo: Olympiapark München, Hauptbühne & Stand der Jonglierschule München
  • Wer: Vertreter:innen der Landeshauptstadt München unter Anleitung von Stephan Ehlers
Ab 13:30 Uhr bietet die Jonglierschule München vier GRATIS -Jonglier-Workshops für verschieden Zielgruppen an:
  • 13:30 Uhr - 3 Bälle jonglieren lernen für Anfänger
  • 14:30 Uhr - 3-Ball-Tricks für Anfänger und Fortgeschrittene
  • 15:30 Uhr - 4 Bälle jonglieren lernen für 3-Ball-Jongleure
  • 16:30 Uhr - 3 Bälle jonglieren lernen für Anfänger
Weitere Infos und Vorab-Registrierung zu den GRATIS-Workshops: https://olympiapark.jonglierschule.de 

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Stephan Ehlers ist Inhaber der Jonglierschule München. Er hatte 1998 eine Idee für ein Jonglier-Lernsystem, das absoluten Anfängern in verblüffend kurzer Zeit das Werfen und Fangen mit drei Bällen ermöglichen sollte. Gemeinsam mit seiner Frau Gabriele entwickelte er REHORULI® zum mittlerweile erfolgreichsten und meist genutzten Jonglier-Lernsystem in Europa. Es ist aktuell in14 Sprachen erhältlich und umfasst 34 Wurf- und Fangübungen. Darüber hinaus bieten Gabriele und Stephan Ehlers das Jonglieren-Lernen überaus erfolgreich in verschiedenen Eventformaten an

- mit oder ohne Vortrag
- mit oder ohne Moderation
- für internationale Führungskräfte auch in englisch oder französisch
- als Teamevent
- oder um Motivation und Begeisterung erlebbar zu machen

Zahlreiche Unternehmen von A wie adidas bis Z wie Zurich Versicherungen gehören zu den Auftraggebern. 2021 wurde die Online-Akademie-Jonglieren.de eröffnet und ist Deutschlands größtes Lernportal für Jonglieranfänger und Fortgeschrittene. Seit 2010 bieten Gabriele und Stephan Ehlers Train-the-Trainer-Workshops an, um ihr Wissen an andere Trainer/Weiterbildner weiterzugeben. Zur Zeit gibt es 80 zertifizierte REHORULI®-Trainer in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

