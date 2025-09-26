Politik trifft Jonglage: Stadtvertreter:innen eröffnen Outdoor Sportfestival am Sonntag 28. September mit außergewöhnlicher Challenge

Denn gegen 12:40 Uhr heißt es für die Stadtvertreter:innen: „Bälle in die Luft – Politik jongliert!“. Gemeinsam mit Münchens Jonglier-Experten Stephan Ehlers, vierfachem Weltrekordhalter im „Jonglieren lernen in Rekordzeit“, wagen sie den Versuch, in nur 7 Minuten das Jonglieren mit drei Bällen zu meistern.
„Jonglieren steht sinnbildlich für vieles, was wir in unserer Stadt täglich leisten müssen: Balance halten, flexibel reagieren und Neues lernen“, sagt Stephan Ehlers. „Und es macht Spaß – was beim Sportfestival natürlich an erster Stelle steht.“
Das Outdoor Sportfestival bietet den Besucher:innen den ganzen Tag über mehr als 50 Mitmachangebote, vom Trendsport bis zum Klassiker. Der Auftritt der Stadtvertreter:innen am Stand der Jonglierschule München verspricht dabei ein besonders unterhaltsames Motiv für Kamera und Publikum.
Fakten zur Eröffnung:
- Wann: Sonntag, 28. September 2025, ab 12:00 Uhr (Jonglage ab ca. 12:40 Uhr)
- Wo: Olympiapark München, Hauptbühne & Stand der Jonglierschule München
- Wer: Vertreter:innen der Landeshauptstadt München unter Anleitung von Stephan Ehlers
- 13:30 Uhr - 3 Bälle jonglieren lernen für Anfänger
- 14:30 Uhr - 3-Ball-Tricks für Anfänger und Fortgeschrittene
- 15:30 Uhr - 4 Bälle jonglieren lernen für 3-Ball-Jongleure
- 16:30 Uhr - 3 Bälle jonglieren lernen für Anfänger
Kontakt für Presseanfragen:
Gabriele Ehlers, Mobil: +49 171 12 42 000, Mail: ge(@)fql.de