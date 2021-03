Online-Jonglierkurs für alle, die nicht 3 Bälle werfen und fangen können

Das einzige an Voraussetzungen sind das Mindestalter (10 Jahre) und drei Jonglierbälle!

Du kannst Jonglierbälle selbst herstellen mit Luftballons und Leinsamen! Ein großer Familienspaß für alle (Kinder, Eltern, Großeltern).

Wie das "Jonglierbälle-selbst-herstellen" funktioniert, zeigt Dir dieses Video: http://www.video-baelle-bauen.jonglierschule.de

Du kannst natürlich auch professionelle Jonglierbälle bestellen: > Kleine Bälle Große Bälle <

Bei diesem LIVE-Online-Jonglierkurs können Kinder und Erwachsene in verblüffend kurzer Zeit erste Erfolge für die Dreiball-Jonglage erlernen. Es werden auch konkrete Tipps sowie kostenfreie Web-Lernprogramme und App-Links genannt, wie man dann zu Hause sicher weiter üben kann. Die Vorab-Registrierung hat bereits begonnen. Jede/r der mindestens 10 Jahre alt ist, kann kostenfrei mitmachen. Dieser Kurs ist für alle Kinder und Erwachsene, die (noch) nicht drei Bälle jonglieren können. Das Mindestalter sollte allerdings mindestens 10 Jahre betragen! Stephan Ehlers ist Erfinder des Jonglier-Lernsystems REHORULI, das im Buchhandel in zehn Sprachen erhältlich ist. Sein Buch "Jonglieren lernen mit Erfolgsgarantie" ist weltweit das einzige Jonglier-Lernbuch mit einer Geld-zurück-Garantie und ist in deutsch, englisch und italienisch erhältlich. Wem es mit diesem Buch nicht gelingt, drei Bälle werfen und fangen zu lernen, kann man das Buch an den Autor zurücksenden und bekommt sein Geld zu 100% zurückerstattet. Das Jonglier-Lernsystems REHORULI ist im AppStore erhältlich mit 34 Video-Tutorials.