Online-Ausbildung zum "Certified-AI-Transformation-Expert" nur noch bis 31.12.2025 zum Einführungspreis von 990 €

Das staatlich zertifizierte KI-Online-Lernprogramm hebt die Preise ab 1.1.2026 auf 1.390 € an

Künstliche Intelligenz verändert in rasantem Tempo, wie wir denken, arbeiten und entscheiden – in jedem Berufsfeld. Doch eines ist klar: Nur wer KI wirklich versteht, steuern und verantwortungsvoll einsetzen kann, bleibt auch in Zukunft handlungsfähig und wettbewerbsstark.

Seit Oktober diesen Jahres bietet die AI Competence Academy Trainern, Beratern und Coaches, Unternehmern und Führungskräften sowie Office-Mitarbeitern eine KI-Online-Ausbildung, die alle auf den KI-Stand bringen, den man braucht:
  • Positinierung als jemand, der nicht nur mit neuen Technologien Schritt hält, sondern sie bewusst gestaltet.
  • Entwicklung eigener KI-Lösungen, die zum Arbeitsalltag, der Verantwortung und den eigenen Zielen passen.
  • Man bewegst sich sicher im rechtlichen und ethischen Rahmen, ohne sich ständig fragen zu müssen, ob man was falsch macht. 
  • Man erkennt, wo der Einsatz von KI in seinen Beruf wirklich sinnvoll ist - und wo man besser darauf verzichtet.
  • Es lohnt sich jetzt ein genauer Blick auf das staatliche Zertifikats-KI-Online-Lernprogramm „Certified AI Transformation Expert“. Denn zum 1. Januar 2026 steigt der reguläre Preis des staatlich geprüften und zugelassenen Zertifikatsprogramms von 990 € auf 1.390 €.
Bis zum 31.12.2025 kann man sich den Einführungspreis sichern – ausschlaggebend ist ausschließlich das Anmeldedatum, nicht der spätere Starttermin. Die Rechnung folgt erst zum Programmstart.

Geauere Informationen über diese Ausbildung gibt es in einem KOSTENFREIEN 30-Min.-WEBINAR ... zu folgenden Terminen:
  • Dienstag 16. Dezember 2025 - 18:00 Uhr 
  • Mittwoch, 17. Dezember 2025 - 10:00 Uhr
  • Mittwoch, 17. Dezember 2025 - 18:00 Uhr
  • Donnerstag, 18. Dezember 2025 - 10:00 Uhr
  • Donnerstag, 18. Dezember 2025 - 18:00 Uhr
  • Sonntag, 21. Dezember 2025 - 10:00 Uhr
Hier kann man sich einen passenden Termin auswählen!

In diesem kostenlosen 30-minütigen Impuls-Webinar erfährt man:
  • Was verlangt der EU AI Act wirklich?
  • Welche Qualifikation im Umgang mit KI ist tatsächlich erforderlich?
  • Welche Chancen und Grenzen sollte ich kennen, um KI souverän zu nutzen?
  • Was sollte ich wissen, um KI rechtssicher und verantwortungsvoll einzusetzen?
  • Welche Vorteile bringt mir eine staatlich geprüfte und zugelassene Zertifizierung?

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

FQL steht für F röhlich Q ualität L iefern, F indet Q uerdenken L ukrativ und F orciert Q uerfeldein L ernen. FQL ist seit 1995 in vier Dienstlestungsfeldern aktiv:

Werbekaufmann Stephan Ehlers gründete die Firma FQL 1995 in Berlin. Im Sommer 2003 erfolgte der Umzug nach München. Seitdem führt er gemeinsam mit seiner Frau Gabriele die Geschicke von FQL. Beide verstehen sich als Berater und Begleiter für Motivation, Begeisterung und Erfolg und bieten dies in vier Geschäftsbereichen an:
> Vortrag & Training
> Moderation & Infotainment
> Originelle Eventformate
> Busienss-Jonglage & Jonglier-Events

Gabriele & Stephan Ehlers gründeten 2008 den Verlag FQL-Publishing und 2012 die FQL Akademie. Mit dem Verlag und der Akademie geben Gabriele und Stephan Ehlers Autoren und Referenten eine Plattform für Themen, die entweder zu Findet Querdenken Lukrativ oder zu Forciert Querfeldein-Lernen passen. Beide sind Mitglied der auf "gehirngerechtes Lernen" spezialisierten Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (AFNB) und entwickeln fortlaufend aktuelle, praxisnahe Vorträge und Workshops für Unternehmer und Entscheider.

Die FQL Akademie bietet Infoabende, Vorträge, Workshops und Seminare an, die dem FQL-Credo entsprechen: FQL steht für Findet Querdenken Lukrativ und Forciert Querfeldein-Lernen. Das Themenspektrum ist sehr unterschiedlich und reicht von der Karriere- und Persönlichkeitsentwicklung, über Management- und Kreativitätsseminare bis hin zu speziellen Themen wie Energie-Fragen und Train-the-Trainer-Workshops.

