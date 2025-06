Neurodidaktik neu gedacht – Online-Workshop für zukunftsorientierte Trainer, Coaches und Bildungsprofis

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Die Akademie Gehirn-Wissen ist ein Unternehmen von Gabriele & Stephan Ehlers, das Infoabende, Vorträge, Workshops, Online-Seminare sowie eBooks rund um Gehirn-Wissen und Jonglieren anbietet. Gabriele und Stephan Ehlers sind beide Mitglied, der auf "gehirngerechtes Lernen" spezialisierten Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (AFNB) sowie Herausgeber der erfolgreichen Buchreihe GEHIRN-WISSEN KOMPAKT. Weiterhin sind Sie Betreiber des mehrfach prämierten Neuro-Newsletters Gehirn-Tipps.de sowie des Online-Shops GehirnVital.de.



Wirksame Erfolgsfaktoren für ein erfolgreich agierendes Unternehmen sind Informationen & Wissen, Vertrauen & Kreativität aber auch Motivation & Begeisterung… die allesamt über Emotionen und das Gehirn gesteuert werden. Wer die Herausforderungen der Zukunft meistern will, kommt also an einer Auseinandersetzung mit den neuesten Erkenntnissen dervGehirnforschung nicht mehr vorbei.

